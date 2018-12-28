Виталий Кушнарев главным своим успехом уходящего года назвал проведение ЧМ-2018 «на высоком уровне»

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев в ходе пресс-конференции подвел итоги уходящего года — и, надо сказать, очень подробно поанализировал все основные события 2018-го.

Главным своим успехом за эти уже практически истекшие двенадцать месяцев он, отвечачя на соответствующий вопрос журналистов, назвал удачное проведение чемпионата мира по футболу.

- Знаете, есть откровенно признаться, я действительно очень много сил, а также нервов и здоровья отдал для того, чтобы он прошел так, как все и получилось: на высоком уровне, поэтому мне и не жалко ни этих самых потраченных сил, ни времени, ни чего-то другого, - отметил Кушнарев. - Потому что удовлетворен результатами — и все это заметили и отметили для себя, мне кажется. Почти двести тысяч туристов посетили наш город, и были довольны.

Что касается главного провала (так прозвучал в вопросе), то выделять что-то конкретное он не стал:

- Да, для себя я вижу некоторые проблемы, но это не те ситуации, которые провалены окончательно, - пояснил градоначальник южной столицы. - Скорее — недоработки, которые мы устраним. Можно считать среди них, например, транспортную реформу, которую некоторые называют «революцией», но, с другой стороны, посмотрите - сколько новых автобусов у нас появилось. И эта модернизация будет продолжаться. В любом случае, мы преодолеем, я уверя вас, все сложности, которые сегодня называют неудачей, и они будут иметь успех.

Сити-менеджер также признался, что вполне нормально реагирует на критику, поступающую в его адрес от горожан и со стороны СМИ, поскольку не видит в этом ничего удивительного.

- Критика — индикатор нашей работы, деятельности власти, - подчеркнул Виталий Кушнарев. - В городе ведь осталась масса проблем, часть из которых досталась мне в наследство — та же тема по обманутым дольщикам, допустим. И все решить сразу невозможно. Наверное, я об этом однажды говорил губернатору, если ничего не делать, то и критики будет меньше. С другой стороны — еще и так совпало, что целым рядом проблемных моментов пришлось заниматься одновременно — по той же транспортной реформе, допустим: мы ведь начали ей заниматься еще весной и хотели после ЧМ сразу активизироваться, но УФАС пять раз отменяло нам торги (по выбору подрядчиков на маршруты. - прим. ред.), перевозчики тоже жалобы подавали. Плюс полигон (мусорный. - прим. ред.) тоже добавил... Но я с людьми встречаюсь, регулярно встречи провожу — иногда, честно вам скажу, больно (выслушивать), потому что все пропускаю через себя. Но что делать? Потом — встряхнулись, флаг снова подняли, и вперед, работать дальше.

Итак, что еще интересного рассказал на пресс-конференции Виталий Кушнарев — приводим его ответы на наиболее важные, на наш взгляд, темы...

...ОБ ЭКОНОМИКЕ И РАЗВИТИИ ГОРОДА

- Мы долго и с нетерпением ждали этот год, и вот он завершается. Конечно, волновались, переживали, но в итоге со всеми заданиями справились неплохо. У нас получились впечатляющие результаты: по итогам 9 месяцев (за год мы еще нет цифр) объем инвестиций вырос до 57,4 млрд рублей. Средняя зарплата в городе увеличилась до 34,6 тысячи рублей. Ростов продолжает меняться, в нем появляется новая инфраструктура. Мы продолжаем работу по благоустройству, 36 дворов - все сданы. И объемы финансирования, мне бы так хотелось, чтобы не снижались. Если говорить о строительстве - почти 1,1 млн кв. метров жилья, будет по итогам года рост. Продолжаем комплексное развитие территорий - это приоритет. Строим сады, школы, буквально только что открыта поликлиника - модульная: в течение года построили здание площадью 2000 кв. метров. Плюс рядом с ней благоустроены дворы. Появился у нас в этом году замечательный и интереснейший музей "Россия - моя история", приглашаю туда всех, кто еще не был там. И, кстати, он будет задействован в том числе и на новогодних праздниках.

Отвечать на вопросы журналистов градоначальнику пришлось более полутора часов...

...О ПАРКЕ ЛЕВОБЕРЕЖНОМ

- Честно говоря, мы пока и не искали инвестора для заключения концессионного соглашения по парку Левобережному, потому что хотим для начала создать там новые точки притяжения, а уже потом можно будет говорить о концессии. Что касается комплекса аттракционов, то с победителем конкурса (на обустройство этого самого комплекса. - прим ред.), то аукцион был открытым, в нем могли участвовать все желающие. С победителем я собираюсь встретиться после новогодних праздников, чтобы обсудить предметно, что и как там будет делаться.

...О ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕДИТЕ

- Да, в следующем году снова планируется взять госкредит в размере 1,2 млрд рублей. Но, по итогам года, если мы соберем дополнительные доходы в бюджет, возможно, получится снизить сумму — по примеру текущего года, когда нам тоже требовались дополнительные деньги: мы рассчитывали брать 1 млрд рублей, но по итогам удалось сократить его до 450 млн рублей — под 8,23 процента годовых. Эти деньги были потрачены на социальную сферу — в большей части, на оплату строительных работ по объектам образования, в меньшей степени — на (объекты) здравоохранения. В 2019-м также средства будут тратиться на социальную отрасль. Но это нормальная практика — занимать деньги для дальнейшего развития, причем только для социальных задач. Уверен, что многие из нас сегодня - большинство, наверное - имеют кредитные обязательства: квартиры в ипотеке, например, мы все платим по кредитам. Но мы четко понимаем, что долг нужно обслуживать, платить по процентам.

...О НАМЕРЕНИИ ПРОКУРАТУРЫ ОБЖАЛОВАТЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ ЕГО ЗАМА ПО ЖКХ

- Когда было решение суда (об увольнении Сакеллариуса по представлению прокуратуры «за утрату доверия»: надзорный орган увидел пересечение интересов работы чиновника и деятельности компании под руководством его сына. - прим. ред.), я его исполнил мгновенно, но — счел возможным обжаловать в апелляционной инстанции. И если прокуратура будет оспаривать (апелляцию в Верховном суде, о чем говорил облпрокурор на заседании ЗС РО), то это — ее право. И каким бы ни было это решение (ВС РФ), мы его исполним.

...О МУСОРНОМ ПОЛИГОНЕ В МКР. ЛЕВЕНЦОВСКОМ

- Всем известно, что люди выступали против, писали жалобы и в мой адрес, и губернатору, и президенту. Мы отказались от этого проекта, потому что и сами полагаем, что это не самое лучше место для таких целей. Там строить не будем. В качестве альтернативы обсуждается создание полигона в одном из соседних муниципалитетах — в Аксайском районе, где рассматривается под его строительство одна площадка, или в Мясниковском, там выбор из двух площадок. Но придется, скорее всего, выкупать земельные участки у собственников, переводить их из категории земель сельхозназначения в промышленные.

...Но, следует признать, с этим делом он справился: представители СМИ получили подробные комментарии даже не на самые приятные вопросы. Фото: пресс-служба горадминистрации Ростова-на-Дону.

...О ТОМ, ЧТО БУДЕТ НА ПЛ. ЛЕНИНА ВМЕСТО ВЫСОТКИ, КОТОРУЮ ЗАПРЕТИЛИ СТРОИТЬ

- У нас есть предложение от инвестора, чтобы на этом месте (напротив гостиницы «Амакс») вновь построить фонтан, но пока эти переговоры не дошли до финальной фазы. А нам хотелось бы благоустроить этот участок. Но это получится, если я договорюсь с застройщиком об его безвозмездной передаче городу. Я уже не раз общался с руководством строительной компании, владеющей участком, однако там хотят получить компенсацию, которая сравнима со строительством, например, нового детсада, на это мы пойти не можем. Понятно, что они в свое время заплатили за участок дорогую цену, но мы будем продолжать переговоры.

...О ТОМ, ЧЕГО ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОПРОСИТЬ У ДЕДА МОРОЗА НА НОВЫЙ ГОД

- По-человечески — это просто встретить, этот праздник со своей семьей, чего не удается уже не один год. Надеюсь, что в этот раз все же удастся. А как глава администрации Ростова-на-Дону — очень хочу, чтобы наш город занял лидирующее место в топе ведущих мегаполисов страны. Он должен быть классным, красивым, комфортным южным городом. Вот чего я на самом деле желаю, и мы будем стараться, чтобы добиться этого.