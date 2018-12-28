Как ЭКО помогает воплотить мечту о большой семье

Множество людей мечтают о детях и большой семье. Но в современной России проблема бесплодия актуальна для каждой пятой семейной пары, и каждый год количество бесплодных семей увеличивается на 250 000. Один из самых передовых способов в решении таких проблем - экстракорпоральное оплодотворение.

Как проводится ЭКО?

ЭКО - хорошо изученная процедура, которую проводят в специализированных медицинских клиниках. У женщины берут ооциты из яичников, а у мужчины - сперматозоиды. Они соединяются в лабораторных условиях и переносятся в инкубатор на несколько дней. Если оплодотворение произошло, эмбрион проверяется на жизнеспособность и возможные патологии. Затем его начинают выращивать в специальной питательной среде до определенных размеров. В том случае, когда все параметры соответствуют требованиям, эмбрион подсаживается в матку с помощью катетера. Перенос эмбриона в матку - абсолютно безболезненная процедура.

Когда нужно ЭКО?

Каждой паре нужно задуматься о возможных проблемах, если в течение 12 месяцев регулярной половой жизни беременность так и не наступила. В этом случае ставится диагноз «первичное бесплодие» и необходима консультация врача-репродуктолога.

Чаще всего женское и мужское бесплодие лечится консервативным или хирургическим путем. После этих мер беременность наступает естественным способом. Но не всегда такое лечение бывает эффективным. В таких ситуациях пациенткам предлагается процедура искусственного оплодотворения.

Основные показания для ЭКО:

- абсолютное трубное бесплодие (отсутствие обеих маточных труб после их оперативного удаления);

- бесплодие у женщин после 30 лет, которым проведена пластика маточных труб более чем за год до ЭКО;

- иммунологическое бесплодие;

- эндометриоз;

- идиопатическое бесплодие после полного клинического обследования пары;

- мужской фактор (показания к ЭКО - это и мужское бесплодие при отсутствии способности спермы мужчины к оплодотворению).

- Причины уменьшения фертильности могут быть самыми разными. Иногда определить причины, по которым не наступает беременность, не получается. В таких случаях ставится диагноз «идиопатическое бесплодие», - рассказывает главный врач клиники репродуктивного здоровья и ЭКО «Геном-Дон», акушер-гинеколог Наталья Дашевская. - Главное для таких пар - вовремя прийти за помощью к специалисту, который проведет всестороннее обследование и назначит именно то лечение, которое требуется. А при показаниях к ЭКО подберет необходимый протокол.

Эффективность ЭКО

Количество проводимых циклов ЭКО в России составляет порядка 90 000 в год. По статистике первая попытка бывает успешной в 35% случаев, а более 70% семей смогли стать счастливыми после 2-3 проведенных циклов искусственного оплодотворения.

На эффективность процедуры влияет сразу несколько факторов. Во-первых, это наличие современного оборудования и высококлассных специалистов в клинике. Во-вторых, возраст родителей. На успех ЭКО могут отрицательно повлиять качество сперматозоидов, гормональные сбои в организме женщины, слишком тонкий эндометрий, другие причины.

Главный врач Наталья Дашевская обратила особое внимание на то, что гистероскопия и лапароскопия, проведенные пациенткам с бесплодием по показаниям на этапе подготовки к процедуре искусственного оплодотворения, повышают процент успешности данной процедуры, а в ряде случаев обеспечивают наступление естественной беременности.

Мировая статистика и опыт специалистов сети клиник «Геном» показывают, что частота наступления беременности, в том числе в протоколах ЭКО, выше в группе пациенток до 34-х лет.

- Бывает, что при переносе хороших эмбрионов и нормальном состоянии эндометрия, беременность не наступает или прерывается на раннем сроке. Причина в данном случае обычно скрыта в нарушениях на генетическом уровне, - пояснила главный врач клиники репродуктивного здоровья и ЭКО «Геном-Дон», - именно поэтому в скором времени в перечне услуг нашей клиники появится консультация врача-генетика.

Как увеличить шансы на успех

Увеличить эффективность процедуры ЭКО позволяет усовершенствованная методика экстракорпорального оплодотворения ИКСИ. В этом случае введение сперматозоида внутрь яйцеклетки производится при помощи особо точного микроскопического оборудования.

ИКСИ показано в следующих случаях:

- мужской фактор бесплодия;

- неудачные попытки ЭКО;

- получено мало яйцеклеток в процессе стимуляции суперовуляции на первом этапе ЭКО.

Также способны усилить действенность ЭКО такие процедуры, как вспомогательный хетчинг, предимплантационное генетическое тестирование (ПГТ), криоконсервация.

Можно ли бесплатно сделать ЭКО?

В России действует федеральная программа для помощи бесплодным парам. В ее рамках женщины могут воспользоваться бесплатным ЭКО (по ОМС). Основными показаниями к проведению бесплатного ЭКО являются женское бесплодие (при отсутствии овуляции, трубного происхождения и идиопатическое бесплодие), мужское бесплодие (только при наличии одновременно женского бесплодия). Для получения квоты необходимо обратиться в министерство здравоохранения Ростовской области.

Многие женщины склонны искать решение своих проблем в различных местах, пробовать народные средства. Но долгожданное чудо может так и не произойти. Целесообразнее будет не терять времени попусту, а подойти более прагматично и решить эту задачу, проведя ЭКО в клинике репродукции.

Получить квалифицированную консультацию по вопросам искусственного оплодотворения можно в клинике репродуктивного здоровья и ЭКО «Геном-Дон».

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