В Новочеркасске обрушилось офисное здание, в котором находятся банк, боулинг-клуб и салон красоты

В четверг, 3 января, в Новочеркасске произошло обрушение здания на ул. Буденновской, 156, в котором в прежние годы находилось заводоуправление предприятия «Магнит», а теперь основная часть его сдается под офисы.

- Это произошло около 18.35, - сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» источник в экстренных службах региона. - Обвалился практически полностью один из подъездов — с первого по четвертый этаж. Только чудом обошлось без жертв — сейчас новогодние каникулы, отделение Сбербанка, которое находится внизу, не работает. Хуже всего то, что сейчас никто не может сказать, насколько обрушение повлияло на остальные части здания: в нем же расположен еще и боулинг-клуб, салон красоты, медицинский центр — впрочем, за исключением развлекательного заведения, остальные, по предварительной информации, были закрыта, а вот боулинге было полным-полно людей.

По факту обрушения уже началась проверка.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Как уточнил собеседник «Комсомольской правды», бывшее административное здание, принадлежавшее некогда Новочеркасскому заводу постоянных магнитов (в начале «нулевых» оно было перепрофилировано в литейно-механический завод), было построено еще в 60-х, с тех пор в его помещениях не раз уже проводилась перепланировка, поэтому, предположительно, именно ветхость и полуаварийное состояние могли стать причиной обвала.

- Это ведь, в основном, за жилыми домами еще хоть как-то ведется контроль в плане состояния, а что касается нежилых сооружений, тем более, если они сдаются в аренду не одному, а многим нанимателям, то и говорить особо нечего, - отметил источник. - В лучшем случае — решаются вопросы по пожарной безопасности.

К счастью, обошлось без жертв.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В настоящее время территория вокруг здания уже оцеплена МЧС, на месте работает спасатели, а также, как ожидается, к делу подключатся еще и следственные органы, которым предстоит выяснить массу вопросов — от того, кто отвечал за состояние здания, до ответственных за разнообразные перепланировки, о которых говорил собеседник «КП».

- На самом деле, это было очень жутко, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» один из посетителей боулинг-клуба. - Мы играли, развлекались, шутили, катали шары, ждали, пока нам пиццу принесут, а в какой-то момент — бац! - и свет вырубился! Да еще как будто задрожали стены. Девчонки завизжали. Но потом мы телефонами все осветили вокруг, переобулись обратно, забрали вещи и гардероба, вышли на улицу, а там — части здания наб банком нет... Думаю, повезло нам!

По официальной информации главного управления МЧС России по Ростовской области, площадь обрушения составила примерно 60 кв. метров.

- На месте происшествия работают оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона (25 человек) и регионального главка МЧС, а также в сумме 17 единиц техники, - уточнили "КП" в ведомстве. - Завтра утром (т.е. в пятницу, 4 января) здание будет обследовано на предмет устойчивости комплексом "Стрела-П".

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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