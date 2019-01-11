Самые востребованные профессии Ростов-на-Дону 2019: какие специалисты нужны региону
Самые востребованные профессии Ростов-на-Дону 2019: какие специалисты нужны региону. Пожалуй, это один из самых частых вопросов из тех, что стоят на повестке дня у родителей и будущих абитуриентов. Ведь от этого зависит не только выбор учебного заведения - куда предстоит поступать, но и то, насколько он будет востребован после окончания учебы.
Так, на днях в Ростовской области был утвержден список самых востребованных профессий на рынке труда. Речь идет о специалистах со средним профессиональным образованием. Всего в нем 72 специальности на любой вкус - от бетонщиков до воспитателей и программистов. К слову, при его составлении учитывались предложения, в том числе и Союза работодателей региона.
ЦИФРА В ТЕМ
119 профессиональных образовательных организаций*. Именно столько их работает в Ростовской области. По последним данным, в них обчается свыше 68 тысячи студентов. Только в минувшем - 2018-м было подготовлено более двух десятков тысяч специалистов.
* По данным министерства общего и профессионального образования Ростовской.
КОНКРЕТНО
Самые востребованные профессии для Ростовской области
ОБРАЗОВАНИЕ
- Воспитатель детей дошкольного возраста
(дошкольное образование)
- Учитель начальных классов
МЕДИЦИНА
- Медицинская сестра
(сестринское дело)
- Фельдшер
(лечебное дело)
- Лаборант химического анализа
(лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)
СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
- Швея
(оператор швейного оборудования)
- Портной
- Закройщик
- Технолог-конструктор швейных изделий
(конструирование, моделирование и технология швейных изделий)
- Официант
(официант, бармен)
- Парикмахер
- Пекарь
- Повар-кондитер
- Продавец
(продавец, контролер-кассир)
- Специалист по гостеприимству
(гостиничное дело)
- Специалист по социальной работе
- Товаровед-эксперт
(товароведение и экспертиза качества потребительских товаров)
- Овощевод
(мастер растениеводства, овощевод защищенного грунта)
IТ-СФЕРА
- Разработчик веб- и мультимедийных приложений
(информационные системы и программирование)
- Сетевой и системный администратор
(сетевое и системное администрирование)
- Программист
(программирование в компьютерных системах, информационные системы и программирование)
- Администратор баз данных
(информационные системы и программирование)
- Метролог
(контроль работы измерительных приборов)
- Мобильный робототехник
(мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям))
- Специалист по информационным ресурсам
(информационные системы и программирование)
- Специалист по информационным системам
(информационные системы и программирование)
РЕКА-МОРЕ
- Матрос
(судоводитель-помощник механика маломерного судна)
- Судокорпусник-ремонтник
- Техник-судоводитель
(судовождение)
- Техник-судомеханик
(эксплуатация судовых энергетических установок)
РАБОЧИЕ
- Машинист (автогрейдера, автокрана, бульдозера, крана (крановщик), экскаватора)
(машинист дорожных и строительных машин, машинист крана (крановщик)
- Арматурщик, бетонщик, каменщик
(мастер общестроительных работ)
- Горномонтажник подземный
- Маляр строительный
(мастер сухого строительства, мастер отделочных строительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ)
- Мастер столярно-плотничных работ
(мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ)
- Облицовщик-плиточник
(мастер сухого строительства, мастер отделочных строительных и декоративных работ
- Проходчик
- Слесарь, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
(наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики)
- Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
- Слесарь-сантехник
(мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, мастер жилищно-коммунального хозяйства
- Сварщик (газосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки)
(сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
- Токарь-универсал
- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
- Фрезеровщик-универсал
- Шлифовщик
(наладчик шлифовальных станков)
- Штукатур
(мастер отделочных строительных и декоративных работ, мастер сухого строительства, мастер отделочных строительных работ)
- Электрослесарь
(слесарь строительно-монтажных работ)
ИНЖЕНЕРНЫЕ
- Слесарь-сборщик летательных аппаратов
(слесарь-сборщик авиационной техники)
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
- Монтажник связи
- Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
- Наладчик технологического оборудования
- Оператор связи
- Оператор станков с программным управлением
(станочник (металлообработка), оператор станков с программным управлением)
- Оператор швейного оборудования
- Специалист по производству и обслуживанию авиатехники
(производство и обслуживание авиационной техники)
Специалист по организации перевозок и управлению на транспорте
Специалист по телекоммуникациям
(многоканальные телекоммуникационные системы)
Специалист по техническому контролю качества продукции
(техническое регулирование и управление качеством)
- Специалист по технологии машиностроения
(технология машиностроения)
- Специалист по холодильно-вентиляционной технике
(монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям))
- Техник по автоматизированным системам управления технологическими процессами
(автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
- Техник по защите информации
(организация и технология защиты информации,
информационная безопасность телекоммуникационных систем, обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных, автоматизированных систем)
- Техник по обслуживанию роботизированного производства
(техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства)
- Техник по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта
- Техник-механик в сельском хозяйстве
(механизация сельского хозяйства)
- Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей