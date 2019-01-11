Самые востребованные профессии Ростов-на-Дону 2019: какие специалисты нужны региону. Пожалуй, это один из самых частых вопросов из тех, что стоят на повестке дня у родителей и будущих абитуриентов. Ведь от этого зависит не только выбор учебного заведения - куда предстоит поступать, но и то, насколько он будет востребован после окончания учебы.

Так, на днях в Ростовской области был утвержден список самых востребованных профессий на рынке труда. Речь идет о специалистах со средним профессиональным образованием. Всего в нем 72 специальности на любой вкус - от бетонщиков до воспитателей и программистов. К слову, при его составлении учитывались предложения, в том числе и Союза работодателей региона.

ЦИФРА В ТЕМ

119 профессиональных образовательных организаций*. Именно столько их работает в Ростовской области. По последним данным, в них обчается свыше 68 тысячи студентов. Только в минувшем - 2018-м было подготовлено более двух десятков тысяч специалистов.

* По данным министерства общего и профессионального образования Ростовской.

КОНКРЕТНО

Самые востребованные профессии для Ростовской области

ОБРАЗОВАНИЕ

- Воспитатель детей дошкольного возраста

(дошкольное образование)

- Учитель начальных классов

МЕДИЦИНА

- Медицинская сестра

(сестринское дело)

- Фельдшер

(лечебное дело)

- Лаборант химического анализа

(лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Швея

(оператор швейного оборудования)

- Портной

- Закройщик

- Технолог-конструктор швейных изделий

(конструирование, моделирование и технология швейных изделий)

- Официант

(официант, бармен)

- Парикмахер

- Пекарь

- Повар-кондитер

- Продавец

(продавец, контролер-кассир)

- Специалист по гостеприимству

(гостиничное дело)

- Специалист по социальной работе

- Товаровед-эксперт

(товароведение и экспертиза качества потребительских товаров)

- Овощевод

(мастер растениеводства, овощевод защищенного грунта)

IТ-СФЕРА

- Разработчик веб- и мультимедийных приложений

(информационные системы и программирование)

- Сетевой и системный администратор

(сетевое и системное администрирование)

- Программист

(программирование в компьютерных системах, информационные системы и программирование)

- Администратор баз данных

(информационные системы и программирование)

- Метролог

(контроль работы измерительных приборов)

- Мобильный робототехник

(мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям))

- Специалист по информационным ресурсам

(информационные системы и программирование)

- Специалист по информационным системам

(информационные системы и программирование)

РЕКА-МОРЕ

- Матрос

(судоводитель-помощник механика маломерного судна)

- Судокорпусник-ремонтник

- Техник-судоводитель

(судовождение)

- Техник-судомеханик

(эксплуатация судовых энергетических установок)

РАБОЧИЕ

- Машинист (автогрейдера, автокрана, бульдозера, крана (крановщик), экскаватора)

(машинист дорожных и строительных машин, машинист крана (крановщик)

- Арматурщик, бетонщик, каменщик

(мастер общестроительных работ)

- Горномонтажник подземный

- Маляр строительный

(мастер сухого строительства, мастер отделочных строительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ)

- Мастер столярно-плотничных работ

(мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ)

- Облицовщик-плиточник

(мастер сухого строительства, мастер отделочных строительных и декоративных работ

- Проходчик

- Слесарь, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

(наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики)

- Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

- Слесарь-сантехник

(мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, мастер жилищно-коммунального хозяйства

- Сварщик (газосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки)

(сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

- Токарь-универсал

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

- Фрезеровщик-универсал

- Шлифовщик

(наладчик шлифовальных станков)

- Штукатур

(мастер отделочных строительных и декоративных работ, мастер сухого строительства, мастер отделочных строительных работ)

- Электрослесарь

(слесарь строительно-монтажных работ)

ИНЖЕНЕРНЫЕ

- Слесарь-сборщик летательных аппаратов

(слесарь-сборщик авиационной техники)

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

- Монтажник связи

- Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

- Наладчик технологического оборудования

- Оператор связи

- Оператор станков с программным управлением

(станочник (металлообработка), оператор станков с программным управлением)

- Оператор швейного оборудования

- Специалист по производству и обслуживанию авиатехники

(производство и обслуживание авиационной техники)

Специалист по организации перевозок и управлению на транспорте

Специалист по телекоммуникациям

(многоканальные телекоммуникационные системы)

Специалист по техническому контролю качества продукции

(техническое регулирование и управление качеством)

- Специалист по технологии машиностроения

(технология машиностроения)

- Специалист по холодильно-вентиляционной технике

(монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям))

- Техник по автоматизированным системам управления технологическими процессами

(автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

- Техник по защите информации

(организация и технология защиты информации,

информационная безопасность телекоммуникационных систем, обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных, автоматизированных систем)

- Техник по обслуживанию роботизированного производства

(техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства)

- Техник по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта

- Техник-механик в сельском хозяйстве

(механизация сельского хозяйства)

- Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

- Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей