2019-01-11T15:38:12+03:00
Общество

Из зимы в лето: ТОП-10 купальников королев красоты

Титулованные красотки сменили вечерние платья на более откровенные наряды
ГОШЕВ Игорь
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Титулованные красотки сменили вечерние платья на более откровенные наряды. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой и Юлии Ефимовой.Титулованные красотки сменили вечерние платья на более откровенные наряды. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой и Юлии Ефимовой.
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Из зимы в лето. Пожалуй, такой девиз взяли многие королевы красоты, которые во время своих зимних каникул решилИ сменить вечерние наряды на откровенные купальники. Глядя на то, как под жарким солнцем нежатся титулованные и признанные во всем мире ростовчанки, их поклонники тоже не дремлют. И, как результат, под каждым модным снимком десятки тысяч лайков и комментариев.

lopyrevavikalopyrevavika
Privacy is a power
64001 отметок «Нравится»518 комментариевInstagram

ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА

Самая сексуальная блондинка России в этом году впервые станет мамой. Однако несмотря на свое интересное положение, Виктория Лопырева продолжает принимать солнечные ванны. Если верить геолокации, указанной в ее Инстаграм, очаровательная блондинка сейчас находится во Флориде. То и дело в ее микроблоге всплывают фото в купальниках из прошлой жизни. Но есть, к слову, на что посмотреть и сейчас - подписчики заметили, что с предстоящим материнством, грудь модели стала еще более шикарной.

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Напоминаю, что каждый может выиграть путешествие на двоих в райское местечко на Мальдивах
28907 отметок «Нравится»170 комментариевInstagram

ТАТЬЯНА КОТОВА

«Мисс Россия» Татьяна Котова из Ростовской области не так давно - накануне Нового года, порадовала поклонников песней собственного исполнения с сочным названием «Мандаринки». А после решила отдохнуть и набраться сил для новых свершений. Так поклонники уже восхитились ее снимком, сделанным на Мальдивах. На фоне океана Татьяна - обладательница бесспорно роскошной фигуры, как будто повисла в воздухе. А уже следующий ее снимок - привет из Австрии. Там Котова в белоснежном купальнике любуется зимней природой за окном.

- Если хочется насладиться природой, термальными источниками и красотой подобных мест без толп народа, то лучше выбирать не сезон праздников, а более спокойные дни, - призналась она.

kottovakottova
Если хочется насладиться природой
27010 отметок «Нравится»177 комментариевInstagram

МАРИЯ ЛИМАН

Купальники звезды Playboy Марии Лиман стали еще более откровенными. Вот и на этот раз сексапильная брюнетка отправилась провести зимние каникулы в Таиланд. Оттуда же Мария поделилась и фото своего обеда, который устроила прямо на шезлонге: рядом с ней стоит огромная тарелка со спагетти. Поклонники предупредили красотку, что есть столько мучного вредно для фигуры. И звезда прислушалась к их мнению, пообещав, что с понедельника сядет на диету и всерьез займется спортом.

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С пн остановлюсь
12618 отметок «Нравится»212 комментариевInstagram

ЮЛИЯ ЕФИМОВА

Последние дни уходящего года звезда российского плавания из города Волгодонска Юлия Ефимова, по всей видимости, провела на Бали. В ее микроблоге немало роскошных снимков, сделанных на песчаном пляже или в океане. По всей видимости, красавица отлично чувствует себя как в воде, так и на суше. А подписчики просят не останавливаться ее в любви к фотосессиям и ждут новых побед, в том числе и спорте.

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Dream location
21428 отметок «Нравится»133 комментариевInstagram

АНАСТАСИЯ ТАРАСОВА

Красотка из города Сальска Ростовской области Анастасия Тарасова отличный пример того, как сохранить замечательную фигуру после родов.

kostenko.94kostenko.94
Мое сокровище
67186 отметок «Нравится»264 комментариевInstagram

Ее то она и продемонстрировала на Мальдивах, куда уехала отдыхать вместе с супругом Дмитрием, своей мамой и свекровью.

kostenko.94kostenko.94
Хочу поблагодарить человека, которому выпала тяжелая участь фотографировать
90352 отметок «Нравится»651 комментариевInstagram

Фото счастливой семьи, сделанные на пляже, восхитили ее поклонников. Тем более, что на них Анастасия в безупречной форме. На днях пара отметила ситцевую свадьбу, а их дочке исполнилось полгодика.

kostenko.94kostenko.94
Здесь все такое яркое, сочное и прекрасное
61006 отметок «Нравится»549 комментариевInstagram
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