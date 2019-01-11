Из зимы в лето: ТОП-10 купальников королев красоты

Из зимы в лето. Пожалуй, такой девиз взяли многие королевы красоты, которые во время своих зимних каникул решилИ сменить вечерние наряды на откровенные купальники. Глядя на то, как под жарким солнцем нежатся титулованные и признанные во всем мире ростовчанки, их поклонники тоже не дремлют. И, как результат, под каждым модным снимком десятки тысяч лайков и комментариев.

lopyrevavika Privacy is a power

ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА

Самая сексуальная блондинка России в этом году впервые станет мамой. Однако несмотря на свое интересное положение, Виктория Лопырева продолжает принимать солнечные ванны. Если верить геолокации, указанной в ее Инстаграм, очаровательная блондинка сейчас находится во Флориде. То и дело в ее микроблоге всплывают фото в купальниках из прошлой жизни. Но есть, к слову, на что посмотреть и сейчас - подписчики заметили, что с предстоящим материнством, грудь модели стала еще более шикарной.

kottova Напоминаю, что каждый может выиграть путешествие на двоих в райское местечко на Мальдивах

ТАТЬЯНА КОТОВА

«Мисс Россия» Татьяна Котова из Ростовской области не так давно - накануне Нового года, порадовала поклонников песней собственного исполнения с сочным названием «Мандаринки». А после решила отдохнуть и набраться сил для новых свершений. Так поклонники уже восхитились ее снимком, сделанным на Мальдивах. На фоне океана Татьяна - обладательница бесспорно роскошной фигуры, как будто повисла в воздухе. А уже следующий ее снимок - привет из Австрии. Там Котова в белоснежном купальнике любуется зимней природой за окном.

- Если хочется насладиться природой, термальными источниками и красотой подобных мест без толп народа, то лучше выбирать не сезон праздников, а более спокойные дни, - призналась она.

kottova Если хочется насладиться природой

МАРИЯ ЛИМАН

Купальники звезды Playboy Марии Лиман стали еще более откровенными. Вот и на этот раз сексапильная брюнетка отправилась провести зимние каникулы в Таиланд. Оттуда же Мария поделилась и фото своего обеда, который устроила прямо на шезлонге: рядом с ней стоит огромная тарелка со спагетти. Поклонники предупредили красотку, что есть столько мучного вредно для фигуры. И звезда прислушалась к их мнению, пообещав, что с понедельника сядет на диету и всерьез займется спортом.

liman_maria С пн остановлюсь

ЮЛИЯ ЕФИМОВА

Последние дни уходящего года звезда российского плавания из города Волгодонска Юлия Ефимова, по всей видимости, провела на Бали. В ее микроблоге немало роскошных снимков, сделанных на песчаном пляже или в океане. По всей видимости, красавица отлично чувствует себя как в воде, так и на суше. А подписчики просят не останавливаться ее в любви к фотосессиям и ждут новых побед, в том числе и спорте.

pryanya93 Dream location

АНАСТАСИЯ ТАРАСОВА

Красотка из города Сальска Ростовской области Анастасия Тарасова отличный пример того, как сохранить замечательную фигуру после родов.

kostenko.94 Мое сокровище

Ее то она и продемонстрировала на Мальдивах, куда уехала отдыхать вместе с супругом Дмитрием, своей мамой и свекровью.

kostenko.94 Хочу поблагодарить человека, которому выпала тяжелая участь фотографировать

Фото счастливой семьи, сделанные на пляже, восхитили ее поклонников. Тем более, что на них Анастасия в безупречной форме. На днях пара отметила ситцевую свадьбу, а их дочке исполнилось полгодика.