Крещенские проруби 2019 в Ростове-на-Дону: где можно купаться, адреса купелей, время работы
Крещенские проруби 2019 в Ростове-на-Дону: где можно купаться, адреса купелей, время работы. Эту информацию журналистам уже озвучили спасатели. По данным ведомства, в разных районах города будут организованы девять купелей, где будут дежурить, в том числе и представители экстренных служб региона, и медик. Они будут работать в ночь на 19 января 2019 года. А вот службы в некоторых храмах начнутся уже с 14:30 накануне - 18 января.
По данным ведомства, в разных районах города будут организованы девять купелей, где будут дежурить в том числе спасатели и медики.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
КОНКРЕТНО
Адреса оборудованных купелей
МРО церковь монастыря «Сурб Хач»
Адрес: ул. Баграмяна, 1
Купель: источник «Сурб Хач»
Время службы: 18 января с 21:00 до 02:00 19 января
Свято-Иверский женский монастырь
Адрес: ул. Неклиновская 4
Купель: Источник на территории монастыря
Время службы: 18 января 11:00-13:00, 19 января 02:00-05:00
Александро-Невский храм
Адрес: проспект Космонавтов – улица Капустина, 8
Купель: Северное водохранилище
Время службы: 18 января 19:30 -22:00
Спасский храм
Адрес: пересечение улиц Орская и Грациозная (район перед дамбой Ростовского моря)
Купель: Ростовское море (дамба пляж)
Время службы: 18 января 20.00-00:00, 19 января 00.00-18.00
Храм святого великомученника Георгия Победоносца
Адрес: пр. Коммунистический, 38б
Купель: Источник Георгиевский, ст. Первомайская
Время службы: 19 января с 05:00 по 06:30
Преподобного Серафима Саровского ДДС
Адрес: ул. Портовая 72
Купель: гремучий источник
Время службы: 19 января после литургии крестным ходом от храма к источнику с 10:30-12:30
Преполовенский храм
Адрес: ул Всесоюзная д. 167
Купель: на территории храма
Время службы: 18 января 11:00-19:00, 19 января 09:00-21:00
Храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии
Адрес: ул. Прокофьева, 34
Купель: Ростовское море
Время службы: 19 января - 11.00-17.00
Свято-Никольский храм
Адрес: ул. Чапаевская, 18
Купель: Ботанический сад ЮФУ (Серафимовский источник)
Время службы: 18 января 14:30-15:30
Крещенские проруби 2019 в Ростове-на-Дон: где можно купаться, адреса купелей, время работы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ