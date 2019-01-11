Крещенские проруби 2019 в Ростове-на-Дону: где можно купаться, адреса купелей, время работы. Эту информацию журналистам уже озвучили спасатели. По данным ведомства, в разных районах города будут организованы девять купелей, где будут дежурить, в том числе и представители экстренных служб региона, и медик. Они будут работать в ночь на 19 января 2019 года. А вот службы в некоторых храмах начнутся уже с 14:30 накануне - 18 января.

По данным ведомства, в разных районах города будут организованы девять купелей, где будут дежурить в том числе спасатели и медики.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КОНКРЕТНО

Адреса оборудованных купелей

МРО церковь монастыря «Сурб Хач»

Адрес: ул. Баграмяна, 1

Купель: источник «Сурб Хач»

Время службы: 18 января с 21:00 до 02:00 19 января

Свято-Иверский женский монастырь

Адрес: ул. Неклиновская 4

Купель: Источник на территории монастыря

Время службы: 18 января 11:00-13:00, 19 января 02:00-05:00

Александро-Невский храм

Адрес: проспект Космонавтов – улица Капустина, 8

Купель: Северное водохранилище

Время службы: 18 января 19:30 -22:00

Спасский храм

Адрес: пересечение улиц Орская и Грациозная (район перед дамбой Ростовского моря)

Купель: Ростовское море (дамба пляж)

Время службы: 18 января 20.00-00:00, 19 января 00.00-18.00

Храм святого великомученника Георгия Победоносца

Адрес: пр. Коммунистический, 38б

Купель: Источник Георгиевский, ст. Первомайская

Время службы: 19 января с 05:00 по 06:30

Преподобного Серафима Саровского ДДС

Адрес: ул. Портовая 72

Купель: гремучий источник

Время службы: 19 января после литургии крестным ходом от храма к источнику с 10:30-12:30

Преполовенский храм

Адрес: ул Всесоюзная д. 167

Купель: на территории храма

Время службы: 18 января 11:00-19:00, 19 января 09:00-21:00

Храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

Адрес: ул. Прокофьева, 34

Купель: Ростовское море

Время службы: 19 января - 11.00-17.00

Свято-Никольский храм

Адрес: ул. Чапаевская, 18

Купель: Ботанический сад ЮФУ (Серафимовский источник)

Время службы: 18 января 14:30-15:30