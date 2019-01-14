Газ взорвался в 9-этажном доме в Ростовской области

Сегодня утром, 14 января, в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв в жилом доме. По информации от регионального управления МЧС в 6:18 спасателям поступило о том, что в результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей 9-тиэтажного многквартирного дома по улице Хабарова, 16.

- Предварительно, взрыв произошел на девятом этаже. Дом примыкает к пятиэтажке, - сообщили в МЧС.

Взрыв повредил четыре квартиры, эвакуированы 140 человек, еще пятеро спасены, сообщает ТАСС.

Информация о пострадавших еще уточняется. На место выехало руководство региона.