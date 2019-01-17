Как в сезон простуд быстрее справиться с проявлениями ОРЗ и хронических заболеваний? Помогут сеансы в соляной пещере

Как уберечь своего ребенка от ОРВИ, ОРЗ, ангины и не заболеть при этом самому? Эти вопросы актуальны для каждого родителя. Все мы периодически страдаем простудными заболеваниями, покупаем много лекарств и стремимся поскорее закрыть больничный. И не всегда при этом болезнь удается вылечить полностью, а недолеченный недуг достаточно быстро переходит в хроническую стадию. Что же делать?

Фото предоставлено сетью соляных пещер «Солти»

Существует множество способов укрепить иммунитет. Это контрастный душ, вылазки на природу при любой погоде, разумные физические нагрузки, диета, богатая витаминами. Также проявление болезней органов дыхания можно свести к минимуму при регулярном посещении соляных пещер «Солти».

Фото предоставлено сетью соляных пещер «Солти»

Стерильный воздух в соляной комнате насыщен солью и полезными микроэлементами. Он эффективно справляется с бактериями и вирусами. Сухие мельчайшие частички соли проникают глубоко в дыхательную систему до самых крошечных альвеол и запускают процесс очищения. Такой антисептический эффект усиливается при регулярном прохождении курса с каждым следующим посещением, что помогает предупредить обострение болезней или существенно ускорить выздоровление.

Фото предоставлено сетью соляных пещер «Солти»

При хроническом бронхите соленый воздух уменьшает приступы кашля, облегчает дыхание и помогает восстановить просветы бронхов.

Преимущества посещения соляных пещер «Солти»:

- качественное укрепление иммунитета;

- высокий терапевтический эффект;

- предупреждение обострений хронических заболеваний;

- естественная профилактика ОРЗ и ОРВИ;

- отсутствие побочных эффектов и аллергических реакций;

- снятие стрессов и нервного возбуждения, комфорт и умиротворение при посещении соляной комнаты;

- высокая эффективность как для детей, так и для взрослых.

- Подавляющее большинство наших посетителей с хроническим ринитом уже на половине прохождения курса начинают дышать носом, а люди с непрекращающимся кашлем вдыхают полной грудью. При этом проявления недугов сводятся практически к минимуму, - рассказывает собственник соляных пещер «Солти Ростов» Никита Панкрашкин. - За год в наших соляных пещерах побывали уже более 50 000 детей, их родители на деле оценили действие соляного аэрозоля. Посетители оставляют множество положительных отзывов, а результатами после курса с удовольствием делятся с близкими и знакомыми. Я на своем опыте убедился в полезности пещеры. Достаточно долго у меня были серьезные проявления аллергии на цветение различных растений. Но после того, как я стал регулярно ходить на сеансы, мне удалось отказаться от многих таблеток.

Посещать соляные пещеры могут люди любого возраста - от самых маленьких деток до пожилых людей. Для малышей в «Солти» подготовлены разные виды занимательных игр, загадки и развлечения, имеются теплые полы для комфорта и вкусные кислородные коктейли. Дети с удовольствием ходят в светящуюся пещеру, где можно повозиться в гигантской «песочнице» с солью.

Взрослые посетители приходят на сеанс релаксации и отдыхают в спокойной обстановке. После полного курса заметно снижается уровень стресса и улучшается психоэмоциональное состояние, что благоприятно действует на весь организм.

Сеансы в соляной комнате показаны при большинстве хронических заболеваний, но не забудьте проконсультироваться с врачом! Помните, что болезнь проще предупредить, чем лечить!

Курс посещения в соляных пещерах «Солти» подбирается в каждом случае индивидуально, с учетом имеющихся заболеваний и возрастной группы, а регулярные программы лояльности позволяют экономить семейный бюджет. Сеансы проводятся только по предварительной записи. Для детей от 1 года до 7 лет посещение бесплатное.

Адреса и контакты пещер «Солти»:

г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 18, телефон 8 (928) 771-60-87. https://www.instagram.com/solti_rnd_volkova/

г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 3, телефон 8 (928) 607-77-73. https://www.instagram.com/solti_rostov1/

г. Батайск, ул. Луначарского, 183А, телефон 8 (989) 619-81-12. https://www.instagram.com/solti_bataysk/?hl=uk

Официальный сайт - http://lp.mysolti.ru/

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