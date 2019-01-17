В мужской колонии строгого режима Батайска живой крокодил помогает воспитывать заключенных

В исправительной колонии № 15 Гена единственный, у кого большая площадь проживания и аж два вида апартаментов. С холодами аллигатор переезжает в зимнюю квартиру с бассейном, фонтаном и зеленью (живой уголок располагается на территории отряда облегченных условий содержания), как потеплеет - на улицу, в летнюю резиденцию. Обе своими руками делали заключенные. Они же осуществляют переезд каймана под строгим контролем администрации.

- Гена уравновешенный, добрый, (задумавшись на пару секунда) особенно после кормления, - рассказывает заключенный Владимир, назначенный в помощники. - К нам относится наверняка хорошо... Но не хочется проверять... В еде неприхотлив. Питается примерно раз в неделю-другую, все зависит от аппетита. Есть сырое мясо, килограмма три за раз. (хитро улыбнувшись) От овощей отказывается, все-таки хищник, а вот сосиски любит, проверяли.

Сейчас Гена находится в зимней квартире, где за ним ухаживают заключенные.Фото: ГУФСИН по РО

Осужденный Владимир оказался в колонии за тяжкую статью — жестокое избиение человека. О прошлом говорить не любит, очень надеется, что выйдет досрочно, потому соблюдает дисциплину и с радостью согласился ухаживать за рептилией, когда предыдущий помощник Гены перевелся на другую работу в котельную. Владимир отвечает не только за кормление, но и следит за температурой в апартаментах каймана, два раза в неделю меняет воду - хитрый аллигатор любит делать запасы из мяса, потому приходится регулярно проводить уборку.

- Придешь, глянешь на него, посидишь, да на душе как-то легче становится, - улыбается осужденный. - За ним наблюдать можно часами (в это время сам герой застыл в позерской позе, показывая зубки - автр), он у нас красавчик...

Гена находится в отряде облегченного содержанияФото: ГУФСИН по РО

ПРИВЕЗЛИ КРОХОТНЫМ — НА ЛАДОШКЕ УМЕЩАЛСЯ

Как оказался Гена за решеткой в колонии строгого режима уже не упомнят. Сотрудники сменились, заключенные тоже. Байка такая - восемь лет назад привезли в качестве подарка в живой уголок. Рептилия размещалась на ладошке, потому поселили в аквариуме (на территории колоний их несколько). С годами Генка стал расти и крепнуть. Аквариум сменил бассейн, а сотрудники постигали азы ухода за кайманом, передавая друг другу науку.

- Тут есть определенный воспитательный момент. Доступ к нему только у тех, кто не совершает правонарушений, - рассказывает начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-15 Владимир Галкин. - Вы бы видели глаза осужденных, когда они при поступлении узнают о живом аллигаторе... Контингент у нас сложный, некоторые даже ни разу в зоопарке не были, а тут такая экзотика.

Заключенные утверждают, что кайман добрыйФото: ГУФСИН по РО

Гена несомненно всеобщий любимец. Рассказывают, что как-то у него пропал аппетит. Перестал в сторону предлагаемого мяса смотреть и все тут! Так в колонии переполох поднялся, даже собирались срочно-обморочно ветеринара вызывать. Радостно выдохнули, когда он передумал, да отведал мяса.

ГЕНА ВПОЛНЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ГАЛЕЙ

Шуточек по поводу Гены ходят много. Но главная интрига в том, какой пол у красавца. Когда он был маленьким - не разобрались, а как подрос - желание уточнить пропало. То есть оно существует, но реализовать побаиваются. Двухметровый Генка показывает такие зубки и мощь, что всех вполне устраивает наличие небольшой загадки.

- Если у нас колония мужская значит пацан, - философски рассуждают заключенные. - Не будет зря его нервировать, характер у него нордический, но постоять за себя может.

Гена - любимец всего отрядаФото: ГУФСИН по РО

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Кайманы или очковые кайманы (лат. Caiman) — род пресмыкающихся семейства аллигаторовых, обитающий в Центральной и Южной Америке. Достигают длины всего в 1,5-2 метра и в среднем весят до 40 кг. Кайманы, как и крокодилы - хищники, но они обычно не нападают на людей и относительно крупных животных, даже если достигают больших размеров.