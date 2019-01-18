2019-01-18T12:49:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону хозяин выбросил дворнягу с шестого этажа

Полиция уже разбирается в случившемся [видео]
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
На кадрах видно, как несчастное животное корчится от боли. Фото: стоп-кадр группа Вконтакте "Ростов Главный".На кадрах видно, как несчастное животное корчится от боли. Фото: стоп-кадр группа Вконтакте "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают ЧП, которое произошло в Северном жилом массиве. Автор опубликованного видео - оно появилось в одном из городских пабликов, уверяет: неизвестный выбросил дворнягу из окна шестого этажа. На кадрах видно, как несчастное животное корчится от боли. Но при этом другая собачница, проходившая мимо со своим питомцем, не сделала ничего, чтобы помочь бедняге. Народ в комментариях обсуждает: кто заслуживает наказания и какого.

«ЧАС ЛЕЖАЛА, ЗАМЕРЗАЯ ОТ ХОЛОДА»

- Данное происшествие случилось на улице Королева, около часа ночи, - сообщает автор поста. - Пьяный мужчина выбросил свою собаку из окна шестого этажа. В то время женщина выгуливала своих домашних питомцев, поэтому первый, кто заметил упавшую собаку, ее собственный пес. Но вместо того, чтобы позвать соседей на помощь и отвезти истекающую кровью беднягу в ветклинику, женщина просто ушла, оставив нуждающуюся в помощи собаку на произвол судьбы.

Что стало с беднягой неизвестно.

- На утро собаку уже никто не видел, - заключила ростовчанка. Но на видео можно понять, что в ближайший час несчастная еще лежала на улице, замерзая от холода. На данный момент мы делаем все, чтобы наказать мужчину.

«ДО ТРЕХ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»

В итоге, видео с камеры наблюдения за несколько часов уже посмотрели больше 39 тысяч человек. А под самим постом свыше 500 комментариев. Одни осуждают пенсионерку, которая прошла мимо чужой беды. По версии Интернет-комментаторов женщина должа была позвонить по номеру «112» или сама отвезти больного пса в ветклинику. Другие заступаются:

- Да что вы к бабуле все пристали? Может ей от страха самой сейчас плохо, она растерялась и ушла.

Или:

- Что должна была сделать пенсионерка в час ночи по мнению автора? Еще искать ветклинику в час ночи и тратить сколько там на лечение, пенсию-две? Максимум это вызвать полицию.

Не обошли стороной и хозяина.

- Такой недочеловек сегодня собаку выбросил в окно, а завтра - ребенка, - написал кто-то из Интернет-пользователей. Живодерам место за решеткой или психбольнице.

К слову, в Главном Управлении МВД России по Ростовской области сайту rostov.kp.ru сообщили, что в полицию поступило заявление от местных жителей, которые описали эту историю и на бумаге. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Максимальное наказание, которое может грозить за жестокое обращение с животными — уголовное дело, а также штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская дворняга на сломанных лапах прошла 300 километров, чтобы вернуться к бывшей хозяйке

О собачьей преданности ходят легенды. Но от истории, которая произошла в Ростове, по коже пробегают мурашки. Обычная дворняжка преодолела три сотни (!) километров для того, чтобы вернуться к той, которая когда-то ее спасла, научила заново ходить, жить и не так бояться людей. (подробности)

Пьяный хозяин убил собаку на Королёва Ростов-на-Дону Главный.Под видео - сотни комментариев

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Так кто же вырубает русскую тайгу? Часть 4 расследования «Комсомолки»
Журналисты «КП» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео, подкаст]
Загадки древней цивилизации проявились на улицах Полевского
Полевской превратился в город-музей: художники нарисовали исторические артефакты, хранящие в себе удивительные истории древнего Полевского, на улицах города, чтобы привлечь внимание жителей к истории города [фото]
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 3
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео]
Новости 24
В Неклиновском районе при пожаре в частном доме пострадали три девочки
Мастер по установке двери похитил деньги у пенсионера из Новочеркасска
Битое стекло на качелях: ростовчанка пожаловалась на мусор на детской площадке
В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 39-летнюю женщину
В Ростовской области мужчина украл трехлитровую банку с мелочью
В Ростовской области цены на газомоторное топливо заморозят на три года
Ростовчан приглашают на день рождения слонихи Эколь
"Крутые неваляшки": в Америку вместе с легендарным Федором Емельяненко отправился актер Павел Деревянко
Жительница Ростовской области пыталась получить маткапитал за ребенка, которого не существует
Попавшие под колеса автомобиля лихачи на "ватрушках" пострадали не в Ростовской области
В Ростовской области при пожаре погиб пенсионер
Баста показал снимок с супругой, сделанный десять лет назад
В Ростове-на-Дону работал водителем маршрутки иностранец, прошедший подготовку в лагере сирийских боевиков
В Ростовской области объявлен в розыск 28-летний Алексей Старжевский
Сильный туман: донские автоинспекторы призывают водителей быть осторожнее на дорогах
Подписано распоряжение о выплате 3 млн рублей младшей дочери семьи Пашутиных, погибших при взрыве газа в Шахтах
«За любовь не судят»: Поклонники поддерживают беременную Викторию Лопыреву в соцсетях
«Вы думаете, вы одна детей растите?»: третья жена футболиста Тарасова поделилась радостным событием
«Как два разных человека»: «Мисс Россия» Татьяна Котова поделилась фото десятилетней давности
В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают гору мусора на Каширской