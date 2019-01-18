В Ростове-на-Дону хозяин выбросил дворнягу с шестого этажа

В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают ЧП, которое произошло в Северном жилом массиве. Автор опубликованного видео - оно появилось в одном из городских пабликов, уверяет: неизвестный выбросил дворнягу из окна шестого этажа. На кадрах видно, как несчастное животное корчится от боли. Но при этом другая собачница, проходившая мимо со своим питомцем, не сделала ничего, чтобы помочь бедняге. Народ в комментариях обсуждает: кто заслуживает наказания и какого.

«ЧАС ЛЕЖАЛА, ЗАМЕРЗАЯ ОТ ХОЛОДА»

- Данное происшествие случилось на улице Королева, около часа ночи, - сообщает автор поста. - Пьяный мужчина выбросил свою собаку из окна шестого этажа. В то время женщина выгуливала своих домашних питомцев, поэтому первый, кто заметил упавшую собаку, ее собственный пес. Но вместо того, чтобы позвать соседей на помощь и отвезти истекающую кровью беднягу в ветклинику, женщина просто ушла, оставив нуждающуюся в помощи собаку на произвол судьбы.

Что стало с беднягой неизвестно.

- На утро собаку уже никто не видел, - заключила ростовчанка. Но на видео можно понять, что в ближайший час несчастная еще лежала на улице, замерзая от холода. На данный момент мы делаем все, чтобы наказать мужчину.

«ДО ТРЕХ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»

В итоге, видео с камеры наблюдения за несколько часов уже посмотрели больше 39 тысяч человек. А под самим постом свыше 500 комментариев. Одни осуждают пенсионерку, которая прошла мимо чужой беды. По версии Интернет-комментаторов женщина должа была позвонить по номеру «112» или сама отвезти больного пса в ветклинику. Другие заступаются:

- Да что вы к бабуле все пристали? Может ей от страха самой сейчас плохо, она растерялась и ушла.

Или:

- Что должна была сделать пенсионерка в час ночи по мнению автора? Еще искать ветклинику в час ночи и тратить сколько там на лечение, пенсию-две? Максимум это вызвать полицию.

Не обошли стороной и хозяина.

- Такой недочеловек сегодня собаку выбросил в окно, а завтра - ребенка, - написал кто-то из Интернет-пользователей. Живодерам место за решеткой или психбольнице.

К слову, в Главном Управлении МВД России по Ростовской области сайту rostov.kp.ru сообщили, что в полицию поступило заявление от местных жителей, которые описали эту историю и на бумаге. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Максимальное наказание, которое может грозить за жестокое обращение с животными — уголовное дело, а также штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская дворняга на сломанных лапах прошла 300 километров, чтобы вернуться к бывшей хозяйке

О собачьей преданности ходят легенды. Но от истории, которая произошла в Ростове, по коже пробегают мурашки. Обычная дворняжка преодолела три сотни (!) километров для того, чтобы вернуться к той, которая когда-то ее спасла, научила заново ходить, жить и не так бояться людей. (подробности)