"И ни в чем себе не отказывайте": в Таганроге многодетной матери назначили выплату в 47,5 рубля

Единовременное пособие в 47,5 рубля назначили власти Таганрога многодетной матери, которая сама воспитывает троих детей.

- Никогда бы я не обратилась за помощью, - говорит 39-летняя Валентина Петрова (фамилия и имя изменены по просьбе героини - авт.), - но ситуация сложилась безвыходная. У меня трое несовершеннолетних детей, старшая дочь от первого мужа и двое-близняшек мальчиков - от второго, им по девять лет.

Но жизнь со вторым мужем не сложилась. Женщина — она работает воспитателем в детском саду, рассказывает, что супруг начал выпивать. Тогда она подала на алименты, а после и на развод. Но горе-отец, не долго думая, переписал трехкомнатную квартиру на мать. А свекровь выгнала бывшую невестку с тремя детьми на улицу.

Валентина рассказывает, чтобы за деньги, полученные в качестве материнского капитала, ей удалось купить 12-метровую гостинку, туда она и отправилась вместе с детьми. Правда, ее экс-супруг решил, что раз недвижимость покупалась в браке, значит там есть и его доля. Подал в суд и выиграл.

Такая бумага пришла Валентине из Управления соцзащиты

- Я просила его, чтобы он хотя бы продал мне свою долю, ведь без его согласия продать квартиру, чтобы купить большую, я не могу, - продолжает женщина. - Но он ни в какую. Тогда попросила прокуратуру помочь, чтобы его доля шла в качестве погашения долга по алиментам. За это время он задолжал больше ста тысяч рублей. Но все тщетно. А жить вчетвером на таком клочке недвижимости просто нереально.

Тогда добрые люди помогли многодетной матери: кто взял кредит, кто свои занял. И женщине удалось купить квартиру побольше. Часть суммы удалось отдать: сейчас она выплачивает за жилье по 15 тысяч рублей в месяц. Но троих детей ведь еще прокормить и одеть надо. Тогда она, описав все свои мытарства, обратилась в администрацию Таганрога. А те уже назначили сумму, от размера которой просто волосы дыбом - 47,5 рубля.

- Уже решили, куда потратите столь огромную сумму? - не удержавшись, спросили мы напоследок у Валентины.

- На дорогу до управления соцзащиты, в глаза им посмотреть.

"И ни в чем себе не отказывайте": в Таганроге многодетной матери назначили выплату в 47,5 рубля 00:00 00:00

Дело получило огласку после того, как его в своем Инстаграм опубликовал таганрогский юрист Юрий Заболоцкий со словами:

- Помощь государства малоимущей многодетной неполной семье. Федеральная программа по профилактике ожирения, - подписал он фото документа.

А позже последовала и реакция местных властей.

"ВСЕ ПО ЗАКОНУ"

Как объяснили в мэрии, пособие было начислено корректно, в соответствии с региональным законом № 174-ЗС от 22.10.2004 «Об адресной социальной помощи в Ростовской области». Рассчитывается оно, исходя из разницы между минимальным прожиточным минимумом и доходами семьи. Валентина Петрова работает в муниципальном учреждении плюс получает алименты от двух бывших мужей, всего у Петровых выходит 38 тысяч рублей в месяц.

- Разница между доходами членов семьи и прожиточным минимумом на каждого из них составляет 47,5 рубля, их мы и выплатили, - сообсщили в администрации Таганрога. - А также добавили еще 1000 рублей из бюджета города.

В Управлении соцзащиты сообщили, что семья пользуется всеми льготами: им начисляются выплаты на троих детей, а также компенсируется оплата коммунальных платежей.