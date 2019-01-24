2019-01-24T10:45:54+03:00
Общество

"Вся жизнь пронеслась перед глазами": лютый гололед превратил улицы Ростова-на-Дону в каток

Жители южной столицы делятся своими эмоциями в социальных сетях
Ольга ГОПАЛОИлья БОГОМОЛОВ
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Заледеневший переулок Соборный. Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Заледеневший переулок Соборный. Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Сегодня утром, 24 января, близкая к нулю температура воздуха и ледяной дождь спровоцировали гололед в Ростове. Тротуары покрылись скользким "стеклом", которое стало причиной множества падений горожан, спешивших на работу. Вот что писали люди в социальных сетях:

- В Ростове лютый гололед! Никуда не выходите, если есть возможность. Машины еще как-то едут, но до дороги надо еще доехать из дворов. Жесть просто!

- Вышла на улицы, а возле дома женщина лежит. Я подошла помочь ей подняться, а она говорит: "Так ударилась, что копчика не чувствую. Не надо меня поднимать, я лучше еще полежу"...

my.rostovmy.rostov
Так и живём! Каток на улицах города.
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- А кто нибудь видел коммунальную технику? Ни одной машины!

- Сейчас так навернулись на лестнице! Это просто жесть!

kolychev.amkolychev.am
Во дворах не проехать, ни пройти, люди будьте аккуратны
70 отметок «Нравится»6 комментариевInstagram

- Я шел до остановки 500 метров 30 минут.

- Кошмар, пока с сыном дошли до садика, вся жизнь пронеслась перед глазами...

manshin_jrmanshin_jr
Осторожно гололёд #гололед #авария #жесть #погода #новошахтинск #ростовнадону
31 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

- Я упала два раза, ушибла спину, подвернула ногу. Решила вернуться и по дороге домой упала еще три раза.

- По ровной поверхности еще как-то можно проскользить, но не дай бог хоть небольшой наклон - контроль над движением теряется полностью.

robert_new123robert_new123
Хорошо что окно открыл, изображение мутновато было. #Ростов-на-Дону #24.01.2019
14 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

В итоге, в ростовских травмпунктах — настоящий аншлаг. Как сообщают очевидцы, они все забиты под завязку. Яблоку негде упасть в городской больнице скорой помощи, потоком идут и в Горбольницы имени Семашко и «двадцатку». При этом страдает и стар, и млад, основное количество обратившихся - те, кто вышел на работу. При этом люди ломают не только руки и ноги, но и бьются головой. И, как результат, один из самых частых за утро диагнозов "закрытая черепно-мозговая травма" и переломы.

Медики просят ростовчан по возможности не выходить на улицу, а если это произошло, быть предельно внимательными и осторожными. Важно помнить, что стоит выбирать удобную обувь, а кокеткам отказаться от высоких каблуков. При падении важно сгруппироваться, а не падать на вытянутые руки. Еще доктора говорят, что нынешнее утро - не предел по количеству пострадавших. Нередко упавшие ростовчане пытаются заниматься самолечением, а уже когда становится совсем невмоготу обращаются к медикам. Как правило, такие пациенты могут припоздниться в травмпункты на два-три дня, а то и на неделю.

В соцсетях люди пишут, что страшно скользко не только в Ростове, но и в других городах области. Народ активно делится способами повысить устойчивость, будь то специальные приспособления на обувь или надевание носок поверх ботинок.

Тротуар на Большой Садовой. Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"

Тротуар на Большой Садовой. Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"

Добавим, что, по прогнозу синоптиков, сегодня днем температура в Ростове поднимется до +5, и в ближайшие сутки не опуститься ниже нуля. Осадков не ожидается.

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Куда жаловаться в Ростове-на-Дону, если получил травму во время гололеда

Для начала лечитесь и собирайте доказательства - чеки на лекарства, копию медицинской карты, больничного листа и пр. Все они потребуются вам для того, чтобы коммунальщикам было не отвертеться. Нужно определить, кто отвечает за территорию, где вы получили травму. Сделать это можно, обратившись в управляющую компанию, за которой записан дом или здание. В заявлении написанном на имя руководителя УК, написанном в двух экземплярах, необходимо попросить технический план придомовой территории. На нем должны быть план дома и прилегающих участков. В разделительных схемах будет наглядно видно, где заканчивается граница ответственности одних и начинается других. (подробности)

НА КАРАНДАШ

Травмпункты Ростова-на-Дону: телефоны

Нередко гололед становится причиной падений и травм. Кроме того, не всегда горожане готовы ждать скорую помощь, и имеют возможность добраться до ближайшей больницы самостоятельно. (подробности)

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