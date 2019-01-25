Дождь, гололедица и сильный ветер: спасатели предупреждают ростовчан о непогоде

В эти выходные погода явно не будет способствовать прогулкам по улицам донской столицы. Согласно прогнозу синоптиков, в течение 26 и 27 января в Ростове ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий - дождь, гололедица, сильный ветер (до 16 метров в секунду). Все это может привести к увеличению количества аварий, падению деревьев и обрывам проводов.

- Возможно также увеличение числа травматизма пешеходов, сход снега и падение сосулек с крыш домов, - поясняют в службе спасения, рекомендуя горожанам быть максимально осторожными.

Рыбаков просят не забывать, что на "водных объектах Ростова-на-Дону в связи с температурными перепадами не установился прочный ледовый покров", потому на него выходить не рекомендуется.

ВАЖНО!

При непогоде спасатели рекомендуют:

- водителям ограничить выезд на личном транспорте, не парковать автомобили под деревьями и конструкциями, соблюдать скоростной режим на дорогах;

- пешеходам не приближаться близко к зданиям, на сухую подошву наклеить лейкопластырь или перед выходом наступить в песок, натереть подошву наждачной бумагой, пожилым людям необходимо обзавестись тростью с резиновой набойкой.

В экстренных ситуациях звоните - «112»

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Куда жаловаться в Ростове-на-Дону, если получил травму во время гололеда

Действовать необходимо с того, что нужно определить, кто отвечает за территорию, где вы получили травму. Сделать это можно, обратившись в Управляющую компанию, за которой записан дом или здание (получить ответ, введя улицу и номер дома, можно на официальном сайте Госжилинспекции региона, - прим. авт.). В заявлении написанном на имя руководителя Управляющей компании, написанном в двух экземплярах - один остается у вас (с датой обращения, ФИО, росписью и должностью сотрудника, который принял заявление, - прим. авт.), необходимо попросить технический план придомовой территории. На нем должны быть - план дома и прилегающих участков (подробности)