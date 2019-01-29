В Ростове-на-Дону успешного адвоката подозревают в убийстве супруги-красавицы

В Ростове-на-Дону раскрыли убийство 34-летней мамы двоих детей Анны Бирюковой. Молодая женщина пропала четыре дня назад по дороге с работы. Дома ее ждали сыновья (старшему 13 лет, младшему шесть), потому варианты «загуляла», «с подругами», «имеет право оторваться» не рассматривались. Практически сразу подозрения пали на ее бывшего супруга — адвоката и экс-сотрудника полиции (они развелись несколько лет назад, но потом возобновили свои отношения). Поначалу мужчина свою вину не признавал, а вот родные пропавшей не были уверены в правдивости его слов.

- Раньше он проявлял определенную агрессивность, очень некрасиво расстался с предыдущей супругой, - рассказали знакомые. - Но Аня на предупреждение не обращала внимание.

На самом деле на странице молодой женщины очень много фотографий любимого и детей. Она признается ему в чувствах, обнимает и целует. Последняя запись сделана весной: Аня поздравляла Владислава с профессиональным праздником.

Супруги разошлись много лет назад, но потом возобновили отношенияФото: соцсети

НА ОДЕЖДЕ НАШЛИ КРОВЬ

Подозрения официально уже подвердил региональный следком. Как оказалось, в тот вечер, когда пропала ростовчанка, вместе с ней в машине Nissan находился ее муж.

- Установлено, что женщина после работы, убыла на автомобиле со своим бывшим мужем, после чего ее местонахождение установить не представилось возможным, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - В ходе совместно проведенных следователями следственного управления и сотрудниками полиции действий и оперативных мероприятий причастность бывшего супруга женщины к ее исчезновению и убийству подтвердилась.

В настоящее время он задержан. Судом решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Адвоката подозревают в убийстве супруги. Фото: соцсети

ЗАКОПАЛ ЗА ГОРОДОМ

Как оказалось, в машине между супругами произошел скандал, адвокат стал избивать жену молотком. Причина - "неприязненные отношения". Когда несчастная скончалась, позвал на помощь знакомого. Они перевезли тело за город, где закопали.

- Следствием также установлено лицо, которое по просьбе обвиняемого, участвовало в сокрытии преступления, - пояснили в правоохранительных органах. - В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Подозреваемый достаточно известный в городе защитник. Согласно открытым данным, Владислав Бирюков на 2016-й год входил в 20-ку успешных адвокатов Ростовской области, а специализировался на уголовных процессах, достаточно активно сотрудничал с прессой, комментируя интересные дела. Больше восьми лет назад у мужчины пропала 24-летняя супруга Анастасия, она до сих пор числится в списке тех, кого еще разыскивают.