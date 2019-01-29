2019-01-29T16:11:48+03:00
Общество

За жестокое убийство собак в городском приюте Ростова-на-Дону ветеринар заплатит 50 тысяч рублей штрафа

От уколов запрещенных препаратов животные умирали в страшных муках
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону суд приговорил ветеринара к штрафу за то, что усыпляла животных запрещенным препаратом. Фото: из архива волонтеров.В Ростове-на-Дону суд приговорил ветеринара к штрафу за то, что усыпляла животных запрещенным препаратом. Фото: из архива волонтеров.
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В Ростове-на-Дону суд приговорил ветеринара к штрафу за то, что усыплял животных запрещенным препаратом. Дело было еще в ноябре 2017 года, когда зоозащитники подняли шумиху вокруг городского приюта для животных в Ростове-на-Дону. Одно из обвинений - подрядная организация, которую наняли для усыпления больных собак и кошек, отправляла на тот свет всех подряд. Более того, вместо того, чтобы усыпить несчастного, а потом вколоть ему убийственную микстуру - чтобы не было мучительно больно, они использовали запрещенный препарат. От него у четвероногих начинались судороги, удушье и шла пена изо рта. В дело тогда вмешалась прокуратура.

Некоторые находятся в клетках. Фото: из архива волонтеров.

Некоторые находятся в клетках. Фото: из архива волонтеров.

И вот уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» дошло до суда. На скамье подсудимых - врач-ветеринар, тот самый в обязанности которого входили процедуры по эвтаназии. Было доказано, что таким негуманным способом были усыплены десятки животных. А областная прокуратура в свою очередь выяснила - под раздачу попадали не только больные, но и здоровые четвероногие. При том, что по правилам их должны были стерилизовать, а после пристроить в добрые руки.

На днях в мировом суде Железнодорожного района Ростова-на-Дону вынесли приговор: штраф в размере 50 тысяч рублей. Однако время на аппеляцию у доктора еще есть.

Это условия, в которых содержатся четверолапые. Фото: из архива волонтеров.

Это условия, в которых содержатся четверолапые. Фото: из архива волонтеров.

Однако зоозащитники в шоке от такого решения суда.

- Что для них эти пятьдесят тысяч рублей? - говорит одна из волонтеров, которая помогала в уходе за животными. - Это при том, что максимально наказание по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы. Смех, да и только. Нам сотрдники сами признавались: что вы хотите от нас? Для того, чтобы усыпить животное, как того требует закон, нужны гораздо большие деньги, а не те 300 рублей, которые в те годы выделялись за голову. Так что все бесполезно. Кстати, после того случая с шумихой многих из нас попросту перестали пускать на территорию. Даже были списки из тех, кому «доступ запрещен».

Несколько лет назад волонтеры рассказали, что в городском приюте животные содержатся в ужасных условиях. Фото: из архива волонтеров.

Несколько лет назад волонтеры рассказали, что в городском приюте животные содержатся в ужасных условиях. Фото: из архива волонтеров.

Напомним, несколько лет назад волонтеры рассказали, что в ростовском приюте животные содержатся в ужасных условиях. И в доказательство опубликовали фото, на которые невозможно было смотреть без содрогания. По их словам, туши складировали горой в размером с гараж холодильник. Они уверяли: выделяемые на отлов и содержание бродячих кошек и собак бюджетные деньги - более семи миллионов рублей шли мимо кассы. При том, что с продуктами, лекарствами, будками и уборкой помогали волонтеры. Работники приюта тогда говорили, что действовали в рамках закона.

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- Основанием для проверки стало поступившее обращение одного из волонтеров о многочисленных нарушениях в деятельности учреждения и фактах жестокого обращения с животными, - рассказала старший помощник прокурора Ростовской области Оксана Сухарева. - По предварительным данным, сотрудники центра проводили процедуру эвтаназии по основаниям, не предусмотренным законом, в тех случаях, когда их нужно было лечить, а не усыплять. Кроме того, из 800 прошедших через данный центр временного содержания животных была привита только третья часть. Имели место и другие нарушения закона.

КОММЕНТАРИЙ

Кто-то хочет «нагреться» на бюджетных деньгах?

- То, что произошло, низко, подло и лживо!, - заявили в самом приюте. - В сюжете (скорее всего, имеется ввиду канал Рен-ТВ, - прим. Авт.) использованы старые архивные фото трупов животных. Фото от 2014 года.

По поводу эвтаназии: мы не частная контора, а муниципальное учреждение и деньги ему выделяются для того, чтобы он выполнял задание администрации (точнее департамента ЖКХ), и в этом задании усыпление животных тоже есть, и мы обязаны выполнить это задание. И по усыплению тоже! И по отлову, и по остальным позициям!

Вокруг всегда крутились люди, желающие «нагреться» на бюджетных деньгах. (подробности)

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