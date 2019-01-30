Главбух элитной гимназии Ростова-на-Дону присвоила почти 14,5 млн рублей, начисляя левую зарплату на подельников

Главного бухгалтера одного из старейших общеобразовательных учреждений Ростова-на-Дону — гимназии №35, которая ведет свою историю с 1910 года, - задержали за присвоение фантастической для обычного учебного заведения суммы — 14,5 млн рублей.

Причем, для того, чтобы вскрыть ее преступную деятельность, понадобилось совместная оперативная разработка сотрудников сразу двух ведомств — отдела экономической безопасности МВД и ФСБ.

- В течение полутора лет, с февраля 2017-го по сентябрь 2018-го, она вносила недостоверные сведения в платежные поручения, незаконно начисляя себе и своим подельникам (пока эти люди обозначены как «неопределенный круг лиц», но в ходе следствия они будут установлены. - прим ред.), - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Общая сумма ущерба похищенных денег составила 14,5 млн рублей, это квалифицируется по ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата», в соответствии с которой в отношении нее возбуждено уголовное дело, как «особо крупный размер». Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

По информации источника «Комсомольской правды» в правоохранительных органах, история вскрылась во время комплексной проверки финансов-хозяйственной деятельности школ южной столицы.

- Обратили внимание на «лишние» затраты гимназии: они оказались не сопоставимы с официальными расходами учебного заведения, которые в 2018-м, например, составляли — за все двенадцать месяцев — 33 млн рублей, из которых на зарплату примерно сорока с преподавателей и около десятка человек руководящего состава были направлены 24 млн рублей, - рассказал источник. - При том, что самый большой доход — у директора, 44 тысячи в месяц, а сама главбух Анна Т. получала 33 тысячи. Остальные, соответственно, меньше. Специалисты подсчитали, провели аудит, проверили платежные поручения — и выяснилось, что главбух «подмахивала» часть отчислений - не огромными траншами, конечно, но заметными. А потом, как выяснилось после сверки транзакций банковских карт, деньги ей возвращались. Не слишком хитро, но дело, видимо, спорилось.

В настоящее время уже следствию предстоит выяснить, действовала ли главный бухгалтер гимназии самостоятельно (в том смысле, что это была ее собственная схема) или же — в сговоре с кем-то еще.

- Нужно будет распутать этот клубок, установить все обстоятельства, как говорится, но ниточки есть, - заверил источник «КП».