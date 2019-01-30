В Шахтах Интернет-террористы заминировали все школы разом

В городе Шахты Ростовской области настоящая паника. Примерно в 10:30 школьников распустили по домам. Детворе и учителям сообщили: будет проводиться санобработка зданий от гриппа. Мол, чтобы не заболели. Правда, оказалось, что во всех школах разом - а их, на секундочку 39 (!), и посреди учебного дня. Страху добавили летающие по городу машины скорой помощи и полицейских.

Как сообщили газете «Комсомольская правда-Ростов» в полиции, есть информация о возможном заминировании школ. Однако, в какой именно, «минер» не сообщил. Поэтому сейчас проверяют все учебные заведения.

Начальник Управления информацонной политики Администрации города Шахты Мурат Туков 00:00 00:00

В мэрии города, добавили, что в школы города Шахты по электронной почте начали поступать сообщения с угрозой о минировании зданий. Всего в школах обучаются почти 21 тысяча учеников.

- Ученики старших классов переведены на домашнее обучение, - рассказали там. - Родители обучающихся начальных классов оповещены о необходимости забрать своих детей. Практически всех уже забрали.

В настоящее время 22 ребенка из пяти школ переведены в ближайшие муниципальные учреждения и ожидают своих родителей. Детей сопровождают педагоги. В здании Дворца спорта находятся учащиеся Лицея №6, а в здании Театра детвора из Лицея №3 .

Было принято решение о временном прекращении образовательного процесса во всех школах города. В учебных заведениях правоохранительными органами проводится проверка. В настоящее время все школы взяты под охрану силами Управления МВД. На месте работают кинологи с собаками.

В шахтах учеников распустили по домам: сказали, что будет проходить дезинфекция от гриппа 00:00 00:00

А тем временем, в социальных сетях уже появился текст письма, которое якобы разослали по школам:

"С нетерпением хотим сообщить, в вашем здании взрывное устройство. А также в нескольких других школах по всему городу. Времени мало, поэтому советуем поспешить эвакуироваться. Хорошо подумайте перед тем, как игнорировать письмо, ведь, может, этим вы сохраните жизни".

Автор пишет с большим количеством ошибок. Так же в письме он обращается к экстренным службам и требованием обыскать все школы: "Мы все фиксирует. Потом либо должности полетят, либо население вас загрызет за игнор".

К слову, похожая ситуация и в других городах. Уже известно о "минировании" больниц в Архангельске, Липецке и Пскове, где распустили учеников в одиннадцати образовательных учреждениях. Однако информация о заминировании пока не подтвердилось ни в одном случае.

КСТАТИ

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – это не только глупая шутка, но и название 207 статьи уголовного кодекса РФ. Оно наказывается штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону неизвестные заминировали больше десятка гостиниц и ресторанов

Первыми в списке оказались два ресторана. Один в центре донской столице - на Семашко, второй на окраине города - улице Еременко. Следом - гостиница на Газетном, потом еще ресторан на Таганрогском шоссе. Уже после одиннадцати взрывотехники отправились еще в пять гостиниц, расположенных в разных концах города. Аттака"террористов" продолжалась почти до полуночи. (подробности)