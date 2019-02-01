В Ростове-на-Дону спустя четверть века мать 15 детей вышла из декрета

В Ростове-на-Дону многодетная мать Марина Марченко вышла из декрета длинною в 26 (!) лет. Сейчас в семье женщины подрастают пятнадцать детей. А за это время 47-летняя ростовчанка даже успела стать бабушкой, а коллеги - забыть как она выглядит.

Всю семью для семейного фото сложно собрать.Фото: Личный архив

«НАСТОЯЩАЯ ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА»

- Я сама родилась в многодетной семье, в которой нас было шесть детей, - рассказала «КП-Ростов» Марина Марченко. - Когда с мужем познакомились, для себя решили - будем рожать, сколько Бог даст. А он и дал - целую футбольную команду из 11 пацанов и четырех девочек. Пеовые - погодки, потом детки рождались где-то раз в три года. Старшей дочке сейчас 26 лет- они с мужем живут у нас, она помогает по хозяйству, младшему - четыре годика. Кстати, у нас четверо старших детей - уже семейные. Сейчас пока одна внучка, но весной-летом будут еще трое.

- Как же управляться с 15 детьми?

- Сложно с одним, а когда больше, они уже сами друг с другом занимаются. Важно организовать процесс. Старшие присматривают за младшими, да и помогают готовить, убирать и в прочих хозяйственных делах, таким образом воспитывается ответственность. Так что справились.

Спустя 26 лет женщина вышла на работу.Фото: Личный архив

«С 15 ЛЕТ ЗДЕСЬ РАБОТАЛА»

- А как решились выйти на работу?

- Да так и решилась, когда младшему три года исполнилось. Дети и муж меня тогда поддержали. Я работала медсестрой в кардиоцентре Ростовской больницы. Но, честно сказать, не забывала все эти годы о своей профессии - то дети болели, или соседи просили уколы колоть. Всякое ведь в жизни бывает.

- Коллеги, наверное, Вас и не узнали...

- Конечно, нет (Смеется). А многие и вообще не знали. Хотя, конечно, остались те, с кем я еще начинала. Например, нынешний завотдлением в 90-е был рядовым врачом. Но, несмотря на то, что прошли годы, меня вспомнил. Я же с 15-лет здесь работала: с начала санитаркой - когда в техникум не поступила, потом практику проходила - когда в колледже училась, отсюда же и в декрет ушла.

Марина вместе с супругом душа в душу живут вместе уже 27 лет.Фото: Личный архив

«НА 13 РЕБЕНКЕ ФАНТАЗИЯ ИССЯКЛА»

- Волновались?

- Естественно! Думала: смогу или нет? Все-таки был достаточно продолжительный перерыв. Но на семейном совете решили: уйти можно всегда, а вот устроится - пойди, попробуй! Были переживания и как меня примет коллектив. Но все оказалось даже лучше, чем я думала. Так что теперь на раз-два и с уколами справляюсь, и с перевязками. Работа в привычную коллею вошла. Хотя, первое время, конечно, спрашивали часто: «Как я с детьми управляюсь?». Видно, как все искренне удивляются. Кстати, мы с мужем первых 12 детей сами называли, а потом фантазия иссякла - стали детей подключать. Правда, поскольку было много разногласий, то приходилось имена даже на листочках писать - какое вытянем, так и назовем.

- А что сложнее - работать мамой или медсестрой?

- Да мамой-то я и не перестаю работать. Многие думают, что я из-за денег вышла. Но, я хочу сказать, выделяемого государством нам хватало. Плюс муж у меня в строительной сфере подрабатывает. Сейчас кто из детей выучился и работает, другие стипендию получают - тоже помощь. Кстати, среди них есть и учителя, и строители, и повара, и инженеры. Каждый образование получил. Зарплата моя в двадцать тысяч особой погоды не делает. Да и я стараюсь брать ночные смены, чтобы больше проводить время с детьми. Так и дрейфуем по жизни.

марина с мужем решили рожать сколько Бог даст.Фото: Личный архив

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