2019-02-04T16:11:51+03:00
Общество

Жертва пластического хирурга из Ростова-на-Дону удалила из соцсетей все снимки из-за нападок новой подружки экс-жениха

Звезда ток-шоу Элина Ромасенко жалуется на кризис в личной жизни
Ольга КУПОРОВА
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Блондинка Элина переживает сложный этап в своей жизни. Фото: из архива "КП"Блондинка Элина переживает сложный этап в своей жизни. Фото: из архива "КП"
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Обладательница весьма внушительных и неповторимых форм 30-летняя ростовчанка Элина Ромасенко (она же - жертва пластического хирурга, от которой сбежал жених) поставила крест на жизни в социальных сетях. В один момент участница многочисленных ток-шоу удалила все - посты, упоминания о ней, снимки. Чистке подверглись и друзья. Безжалостная Элина оставила пару сотен подписчиков в ВКонтаке, а аккаунт в Инстаграме закрыла. А как же лайки, комментарии, пожелания добрых (ну и не очень) людей? Как же желание покорить своей красотой весь мир?

- Э-э-эх, - томно вздохнула красотка Элина в трубку телефона, когда «Комсомолка» дозвонилась ей, не дождавшись ответа в соцсетях. - Совсем все плохо. Достали меня эти злые люди, надоело читать и слышать гадости. Не будет меня в соцсетях!

- Но вас не забыли, ваши яркие карточки гуляют по Интернету...

- Пусть люди видят красоту, не жалко. Видят и завидуют. У меня этап переосмысление жизни, я стою на распутье, надо подумать, взвесить, принять решение, ну и сын подрастает, нужно о нем заботиться.

Так выглядела Элина пару лет назад. Фото: соцсети

Так выглядела Элина пару лет назад. Фото: соцсети

Переосмысление касается личной жизни. Как пожаловалась ростовчанка, она попала в любовный треугольник. Возлюбленный, ну тот самый, который сбежал от нее после пластической операции на попе, таки опять воспылал страстью. Но между ними встала его нынешняя пассия - 50-летняя бизнес-леди.

После операции попа девушки стала "живой" из-за того, что "гуляют" импланты. Фото: из архива героини публикации

После операции попа девушки стала "живой" из-за того, что "гуляют" импланты. Фото: из архива героини публикации

- Она меня перекопировала: такие же груди, губы, ягодицы, - жалуется девушка. - Это я увидела, когда поддалась приглашению прийти в гости, чтобы поговорить. (возмущаясь) У нее даже сережки такие, как у меня! В общем, не поладили мы с ней. Я девушка с характером, просра... пардон... убедительно и аргументировано отстоять свою точку зрения умею... А бывшему, как мне кажется, такой любовный треугольник нравится. Мне такие намеки поступали, даже не догадаетесь какие (красноречивое молчание на пару секунд).. ну это... втроем... Но я выше подобного!

Элина призналась, что стала жертвой пластических хирургов, но руки не опустила. Фото: их архива "КП"

Элина призналась, что стала жертвой пластических хирургов, но руки не опустила. Фото: их архива "КП"

Но даже удалив снимки из соцсетей, Элина оставила территорию для маневров и возможности заявить, что она «все-таки блондинка и имеет право передумать». Девушка не исключает свое триумфальное возвращение в социальные сети и ток-шоу, если об этом ее хорошенько попросят поклонники, она поймет, что в ее красоте действительно нуждаются.

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«Нос неровный, грудь как у Кинг-Конга»

- Когда мне было 18 лет, я сильно похудела, грудь некрасиво обвисла, - рассказаала Элина предысторию первой операции. - Сестра посоветовала ее прятать, в том числе, чтобы ее одноклассники не спрашивали о моем возрасте, - якобы дряблая грудь меня старила. И я решилась на операцию. Потом надо было подправить нос, по медицинским показаниям, - чтобы могла свободно дышать. Когда я оценила конечный результат, то была огорчена. Нос получился неровный, а грудь- как у Кинг-Конга (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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