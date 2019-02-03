Большое несчастье, искренне жаль: Баста выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью Децла

"Я же Ваню оттенял. Как же Ваня без меня": Ушел Иван Бортник, легенда кино и настоящий друг Высоцкого

Интервью с ним мало, а передач - раз-два и обчелся. И везде он или в дверях, или прислоняясь к дверному косяку, мол, я на минуточку, я ухожу