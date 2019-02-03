Большое несчастье, искренне жаль: Баста выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью Децла
Кирилл Толмацкий ушел из жизни на 35-м году жизни
Баста назвал уход Децла большим несчастьем. Фото: Александр ГЛУЗ / Анатолий ЖДАНОВ.
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Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выразил соболезнования по поводу известия о скоропостижной смерти хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного по своим выступлениям на сцене как Децл.
- Не стало Кирилла Толмацкого, - отметил Вакуленко. - Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память.
ИСТОЧНИК KP.RU