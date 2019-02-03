В центре Ростова-на-Дону 53-летний охотник расстрелял приятеля из ружья на пороге пивной

ЧП, напоминающее отрывок из гангстерского фильма, произошло в воскресенье, 3 февраля, в центре южной столицы — на пр. Соколова, неподалеку от ул. Лермонтовской.

По информации источника «КП» - Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах, двое мужчин вместе выпивали, потом оказались рядом с пивной, на пороге которой все и случилось.

- В какой-то момент они поссорились, - рассказал собеседник «Комсомольской правды». - И один из них (ему 53 года, он живет неподалеку, увлекается охотой) сбегал домой за ружьем и, по словам свидетелей, сходу начал палить в оппонента. Тот попытался увернуться — заряд попал в спину.

К счастью, добивать упавшего на асфальт в лужу собственной крови соперника охотник не стал — то ли осознал, что натворил, то ли решил, что убил сразу, но он повернулся и сбежал прочь. Прибывшая на место преступления полиция, составив тут же фоторобот по приметам, объявила его в розыск, однако вскоре он пришел сдаваться сам.

- Да, сначала подозреваемый с места происшествия скрылся, но впоследствии явился с явкой с повинной, - подтвердили в управлении Следственного комитета по Ростовской области. - 50-летний пострадавший госпитализирован (за его жизнь сейчас борются хирурги. - прим. ред.), а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.