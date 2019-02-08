2019-02-08T08:02:46+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону участники ночной перестрелки сами привезли тело убитого в больницу

В южной столице развернулась драма в стиле "90-ых" [видео]
Илья БОГОМОЛОВ
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Машина привезла тело убитого прямо под больницу. Стоп-кадр из видео Elena Bliznetc, YouTube.Машина привезла тело убитого прямо под больницу. Стоп-кадр из видео Elena Bliznetc, YouTube.
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Вечером, 7 февраля, в Ростове-на-Дону произошла перестрелка, в которой погиб, как минимум, один человек. По информации, которая просочилась в социальные сети из правоохранительных органов, все началось в ресторане "Бекон & John" на проспекте Космонавтов (Ворошиловский район города). Там, около 21 часа, повздорили две группы мужчин. Взаимные претензии переросли в драку, а затем кто-то из дебоширов достал пистолет и открыл огонь.

Однако потом история в стиле "90-ых" развернулась еще круче. Через некоторое время после перестрелки неизвестные лица на двух иномарках - Toyota Land Cruiser и Porsche Cayenne - подъехали под здание БСМП-2, выгрузили санитарам тела жертв трагедии, а затем скрылись. Машины и мужчин, доставивших раненных, зафиксировала камера наружного видеонаблюдения больницы. По информации "КП", один из привезенных уже был мертв (огнестрельное ранение в голову), второй отправлен на операцию в тяжелом состоянии (огнестрельное ранение в пах).

В Ростове-на-Дону участники ночной перестрелки сами привезли тело убитого в больницу. Видео 1..Соцсети

Полицейские Ростова были подняты по тревоге, стражи порядка в усиленном режиме патрулируют город. В розыске якобы шесть иномарок с ростовскими, московскими и дагестанскими номерами, на которых могут передвигаться участники перестрелки.

- На данный момент сотрудники полиции проводят проверочные и поисковые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, - прокомментировали "КП" в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Информация уточняется.

В Ростове-на-Дону участники ночной перестрелки сами привезли тело убитого в больницу. Видео 2..Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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