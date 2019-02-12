Неравнодушные ростовчане собрали деньги бабушке, продававшей подснежники у супермаркета

Трогательная история о бабулечке, которая продает подснежники у входа в один из супермаркетов Северного жилого массива, вызвало шквал умиления в социальных сетях. За два дня желающих помочь старушке исчислялось десятками тысяч (!) человек. Неравнодушные ростовчане даже создали отдельную группу в воцап-чате, отыскали пожилую женщину, накупили ей продуктов и не собираются оставлять с бедой один на один.

«НЕ БУДЬТЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫМИ!»

Все началось с того, что в одном из городских пабликов появилось фото старенькой женщины, которая трогательно держит в руках маленькие букетики первых весенних цветов.

- Прошу вас, не проходите мимо! Возле супермаркета на Комарова стоит бабуля и продает цветочки, различные самодельные букетики из ели, иногда грецкий орех, - написал автор снимка. - Сегодня купил букетик подснежников, которые стоили всего 150 рублей. Дал 200 рублей, так как налички больше не было. Бабулю постоянно гонит охрана от входа. Не будьте безразличными: купите у нее хоть маленький и дешевый, но дорогой для этого человека букет подснежников.

Всего за несколько часов под снимком было уже почти 2,5 тысячи лайков и сотни комментариев. Но горожане решили не просто скупить у старушки все цветы, а еще и помочь.

После этого снимка тысчи людей захотели помочь пожилой роствочанке. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

ДАЖЕ ДО «ДОМА-2» ДОКАТИЛОСЬ

- Я когда увидела это фото, в груди будто что-то защемило, - рассказывает ростовчанка, которая стала одним из инициаторов помощи бабушке. - Прямо в комментариях под фото в паблике написала: «А давайте ей поможем?!». На мое удивление откликнулось огромное количество людей - больше 15 тысяч человек. Даже до Москвы дошло, нам написала одна из экс-участниц ТВ-стройки «Дома-2», москвичка прочла о бабуле с букетиками в Интернете.

В итоге, активисты создали отдельную группу в мессенджере из желающих помочь делом, а не просто баламутить воду. За два дня насобирали около 30 тысяч рублей и отыскали эту бабулечку.

- Но деньгами обижать не стали - купили продукты и помогли донести до дома, - продолжает собеседница «КП-Ростов». - А у нее в ванной эти подснежники прямо в тазике и ведрах стоят. Она где-то покупает их дешевле, потом продает. Но на свою жизнь Галина Дмитриевна не жалуется. Живет на пенсию, а цветами торгует, чтобы маленькой правнучке подарки дарить.

«ПОЖАЛУЙСТА, УЖЕ ХВАТИТ!»

Кстати, из жилья у женщины - доля в домике на Ростовском море, но там якобы разбиты окна, нет газа и отопления. Вот родственники и пустили ее пожить в той квартире пока холода. Из нехитрой утвари там были только кровать и сервант. Неравнодушные ростовчане, увидев голые стены, привезли ей еще и холодильник, стол, стулья и ковер.

К слову, сама 79-летняя Галина Дмитриевна не ожидала такого интереса со стороны. И вообще переживает, что после такого общественного резонанса ее к правнучке и близко не подпустят. А охранники будут гнать пуще прежнего.

- Пожалуйста, уже хватит! - попросила она волонтеров уже на второй встрече. Но те планируют своими силами сделать еще и ремонт в доме старушки, чтобы у нее был собственный теплый угол и крыша над головой. А если останутся деньги - помочь и другим старикам, которые выживают как могут и не просят о помощи только потому, что стыдно и по другому воспитаны.