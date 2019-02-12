Рухнувшая финансовая пирамида «Капитал-Инвест» оставила без денег около сотни ростовчан

В Ростове-на-Дону десятки обманутых вкладчиков кредитно-потребительского кооператива «Капитал-Инвест», которым рухнувшая финансовая пирамида осталась должна в сумме свыше 50 млн рублей, решили объединиться, чтобы добиваться справедливости вместе.

История с этой структурой, напомним, закрутилась перед Новым годом, когда по всей стране один за другим начали закрываться региональные филиалы «Капитал-Инвеста» (всего, как следует из информации на официальном сайте этого КПК, таковых было 13).

20 декабря 2018-го стало известно о том, что в Липецкой области, где располагался головной офис кооператива, в отношении гендиректора «КИ» Романа Казакова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», однако задержать его не получилось — он подался в бега. Всего насчитывается, по предварительным данным, около тысячи пострадавших, примерно около сотни из них — в Ростове-на-Дону.

«КАПИТАЛ-ИНВЕСТ» ПРЕДЛАГАЛ ВКЛАДЫ ПО СТАВКЕ, ВДВОЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В БАНКАХ

- Дело-то поначалу казалось выгодным, - разводит сейчас руками ростовский пенсионер Владимир Кошман. - Когда банки предлагали открывать вклады по 4-5 процентов годовых, эти — заманивали ставкой по 11-13 процентов. Где выгоднее? То-то и оно! И я 250 тысяч рубликов своих положил на счет.

- А я — 250 тысяч, - кивает его товарищ по несчастью (потому что участие в финансовой пирамиде иначе не назовешь) Владимир Попов из Аксая. - Специально, так сказать, на ритуальные услуги откладывал: мне 78 лет сейчас, так я и решил, что пусть они там, денежки эти, на меня еще немного поработают — сколько придется... А что, плохо разве было: считай, по 2 тысячи рублей в месяц плюсом к пенсии, раз в полгода ходил и получал скопом на руки.

Ростовский офис «Капитал-Инвест», как и в других региональных центрах, разместил практически в центре — на пр. Буденновском. Все, как положено: чистенько, культурно — небольшая комната, два человека за столами с компьютерами, а руководителем служит обаятельная и привлекательная барышня с хорошо подвешенным языком, красочно расписывающая все преимущества структуры.

Ростовские пенсионера Владимир Кошман (слева) и Владимир Попов остались без своих сбережений.Фото: Александр СТЕПАНОВ

По соседству - страховая компания, опять же: какой-никакой, а все-таки «сопутствующий фактор», как говорят психологи, повышающий доверие.

- Нам и говорили, что «Капитал-Инвест» - это практически и есть банк, поэтому все вклады застрахованы — мол, если что вдруг случится (а такое, вроде как, вообще маловероятно, но на всякий случай), вам государство вернет 1,4 млн рублей, - говорит Кошман.

На самом деле, в договоре о страховании вкладов — ровным счетом нет ничего. Потенциальным клиентам, по сути, просто пускали пыль в глаза, дабы они себя чувствовали защищенными. И ведь удалось — даже, можно сказать, с лихвой. Люди несли деньги, отдавая кто по 200-300 тысяч, кто — в пределах 1 млн (таких, кстати, большинство), а некоторые — и по 2,5 млн.

ВСЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА БУДУТ СОБИРАТЬ В ОДНО ЦЕЛОЕ

Только сказка, как это часто бывает, закончилась: в декабре прошлого года филиалы «Капитал-Инвеста», стали закрываться.

- И никто ведь не знает, что делать, - признается Попов. - Как только стало известно, что наш «трест» лопнул, мы — каждый сам по себе, конечно — отправились в офис на Буденновский, 100-г. А там закрыто. Висит номер телефона, который не отвечает. Да сообщение, что всех ростовских вкладчиков перенаправляют якобы в Краснодар. Короче, никаких концов нет. Я клич бросил — давайте, мол, ребята, объединяться. Вот, по одному, набралось несколько десятков. Большинство пенсионеры. Мы решили вместе добиваться справедливости. Плюс есть еще человек двадцать, кто намерены бороться самостоятельно, у них вроде как адвокаты-юристы имеются. А нам, если самостоятельно, то никак: слишком уж тяжело, непонятно, куда вообще идти. Заявления в полицию написали, теперь будем готовить коллективное — во все инстанции — и губернатору Ростовской области, и полпреду президента в ЮФО, и в Генпрокуратуру, и в МВД.

Вот такая замануха привлекала сотни пайщиков финансовой пирамиды. Фото: официальный сайт.

Особенно, по его словам, жалко еще одну вкладчицу-пенсионерку, которая положила на депозит около 1 млн рублей — для семьи своей дочери, а недавно там произошло несчастье: супруги попали в ДТП, зять погиб, дочь стала инвалидом. Срочно понадобились деньги, а они — в «Капитал-Инвесте». И получить их невозможно.

По самым приблизительным прикидкам, ущерб, причиненный ростовским вкладчикам «Капитал-Инвеста», составил более 50 млн рублей, но, вероятно, он значительно выше.

В настоящее время, по информации «КП» - Ростов-на-Дону», в главном управлении МВД по Ростовской области готовится призыв-обращение к потерпевшим по делу «Капитал-Инвеста», чтобы собрать их вместе и потом, по всей видимости, уголовные дела по их заявлениям будут объединены в одно общее.

Официальным комментарием полиции «Комсомольская правда» на данный момент не располагает.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«В отношении пайщиков кредитно-потребительских кооперативов система страхования вкладов не работает»

- Главная проблема таких структур — это отсутствие гарантий сохранения сбережений, поскольку государственная система страхования вкладов на них не распространяется, - объясняет адвокат Антон Максимов. - То есть, если банки обязаны страховать риски через специально уполномоченное агентство, то эти КПК — нет. И как только возникает проблемная ситуация, вкладчики таких кооперативов остаются один на один со своей бедой. С точки зрения экономики, кооперативы сначала накачивают себя средствами, полученными от пайщиков, и в течение определенного времени пускают их в оборот, выдавая под займы другим лицам (как правило, под весьма приличные ставки, но там меньше согласований по одобрению кредитования), либо вкладывая их в какие-то проекты — часто девелоперские. И вот тут получается вилка: если оборот соответствует исполнению обязательств по выплате текущих процентов, то кооператив работает, но едва возникает сложность, то все, это первый шаг к краху. По сути, выходит классическая финансовая пирамида, у которой есть свой предел, потолок, а точнее — дно. Чем, за счет чего будет расплачиваться по своим обязательствам КПК? Вот здесь еще одна сложность. Потому что, как правило, активов у таких структур попросту нет, отсутствуют ресурсы, которые можно арестовывать, чтобы затем возмещать за счет их продажи средства пайщиков.