2019-02-12T16:05:11+03:00
Общество

По делу о хищении денег при долевом строительстве задержаны главные архитекторы Ростовской области и Ростова-на-Дону

Одновременно чекисты надели наручники на еще одного муниципального руководителя отдела архитектуры — Мартыновского района
Александр СТЕПАНОВ
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Алексей Полянский и Роман Илюгин задержаны чекистами.Алексей Полянский и Роман Илюгин задержаны чекистами.
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Оперативники ФСБ при поддержке сотрудников МВД произвели задержание сразу троих главных архитекторов — Ростовской области, Ростова-на-Дону и Мартыновского района: Алексея Полянского, Романа Илюгина и Александра Корчигу, соответственно.

Одновременно на рабочих местах и по адресам их проживания были проведены обыски, в ходе которых изымалась как рабочая документация в печатном виде, так и информация на электронных носителей. Подчиненные чиновников сейчас дают показания.

- В отношении всех троих возбуждены уголовные дела по статье «Превышение должностных полномочий», - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в Следственном комитете России. - По версии следствия, они незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло тяжкие последствия в виде нарушения прав более шестидесяти участников долевого строительства, деньги которых были похищены. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Сумма хищений не называется.

Что примечательно: как раз накануне, в понедельник, 11 февраля, в областном правительстве состоялось большое совещание по решению проблем обманутых дольщиков (обсуждались новые формы поддержки по завершению строительства долгостроев). Так вот: главного архитектора региона на этом мероприятии не было. Зато присутствовал многочисленный десант из числа представителей надзорного ведомства, включая руководителей из управления Генпрокуратуры по ЮФО и прокуратуры Ростовской области.

И, кстати, по информации «Комсомольской правды», в этот же день было подписано распоряжении о прекращении полномочий Алексея Полянского.

Между тем, во вторник, 12 февраля, то есть в день задержания, он должен был присутствовать на рассмотрении своей апелляции по приговору по другому уголовному делу, вынесенному еще в конце сентября 2018-го.

Тогда Полянский был признан виновным — и тоже в превышении должностных полномочий, но по тому делу ему инкриминировалось, что главный архитектор наоборот - разрешал вводить в эксплуатацию здания, которые еще не были капитальными строениями. Минувшей осенью его приговорили к 3,5 годам условно с полуторагодовалым запретом занимать госпосты, а он с этим решением не согласился и обжаловал его.

Речь, напомним, шла о работе чиновника еще в мэрии южной столицы в 2009-2010 годах, когда он трудился в должности городского главного архитектора и, по версии следствия, выданные Полянским разрешения позволили одной «очень заинтересованной» компании, близкой к порту, выкупить пять земельных участков на 88 млн рублей дешевле, того, что они стоили в реальности.

А еще ранее, в 2013-м в отношении него возбуждалось другое уголовное дело — за изменение вида использования земель садоводческих товариществ, которые «ушли» потом в частные руки по цене, в сто раз меньше номинала. Но в тот раз, по всей видимости, доказать ничего не удалось — по крайней мере, Алексей Полянский продолжал все эти годы трудиться на посту замминистра строительства и главного архитектора региона.

Впрочем, нынешние претензии к нему, надо полагать, гораздо серьезнее всех предыдущих, вместе взятых. Ведь речь идет, по сути, о срыве (по крайней мере, частичном) госпрограммы по поддержке обманутых дольщиков. А это очень сложная тема, учитывая, что она находится на контроле в Кремле.

Какую роль играл в этом деле главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига - пока не уточняется. Фото: газета "Мартыновский вестник"

Какую роль играл в этом деле главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига - пока не уточняется. Фото: газета "Мартыновский вестник"

Причем, следует предположить, речь идет о периоде последних двух-трех годах — с учетом того, что одновременно по делу Полянского подрзреваемым проходит еще и главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин, который в этой должности находится чуть больше года, а до этого он шесть лет трудился начальником отдела архитектуры Ворошиловского района, а еще чуть ранее — совсем недолгое время, несколько месяцев, под началом Алексея Полянского в городском департаменте архитектуры, а прежде — три года в архитектуре Ленинского района.

Какое отношение имеет к ним обоим главный архитектор Мартыновского района (200 км от Ростова-на-Дону) Александр Корчига, который в этом муниципалитете работает уже 32 года (после окончания вуза в 1986-м), и вообще — каковы роли каждого из троих в инкриминируемых преступлениях, пока не ясно, разъяснений на этот счет в СКР не дают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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