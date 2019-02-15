30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана: последним погибшим на этой войне стал уроженец Ростовской области

15 февраля исполняется ровно тридцать лет с того самого дня, когда территорию Афганистана окончательно покинул ограниченный контингент советских войск, введенных туда 25 декабря 1979 года.

Война длилась девять лет и почти два месяца, забрав жизни 15 052 граждан СССР — бойцов, солдат и офицеров, сполна отдавших свой интернациональный долг. Еще 53,7 тысячи были ранены, 417 пропали без вести.

Всего через ее горнила прошли свыше полумиллиона военнослужащих, восемь тысяч из которых — это жители донского региона.

И последним погибшим советским воином стал уроженец города Донецка Ростовской области — Игорь Ляхович, гвардии рядовой, стрелок разведроты 345-го отдельного парашютно-десантного полка: за неделю и один день до вывода войск, 7 февраля 1989 года, на перевале Саланг близ кишлака Каталак, в него попала душманская пуля, ранение оказалось смертельным.

Знаменитый плакат под названием "Я вернулся, мама", созданный художниками Юрием Тентиным и Николаем Червоткиным на основе фотографии с телом Ляховича на броне БМП.

«Дело было так. Передав 43-ю заставу афганскому батальону, ребята оседлали свои БМП и приготовились к трудному, почти 15-часовому переходу через Саланг. Взревели движки, и потому, быть может, выстрела-то никто четко не расслышал. Просто один солдат, запрокинув голову, словно разглядывал что-то на вечернем небе, вдруг стал валиться на бок: пуля прошла через шею навылет. Минут через сорок он скончался, так и не приходя в сознание… Конечно, кто-то должен был стать последним советским солдатом, павшим в Афганистане. 7 февраля 1989 года, за несколько дней до окончания войны, Игорь Ляхович взял это на себя. Его застывшее тело завернули в одеяло, положили на промерзшую броню БМП и так везли до самой границы...», - написал об этом журналист и автор книги об Афгане «Потерянная война» Артем Боровик.

Последнее фото «Сапера» (так звали Игоря Ляховича сослуживцы, потому что начинал он службу в инженерно-саперной роте), стало основой плаката «Я вернулся, мама», созданного художниками Юрием Тентиным и Николаем Червоткиным.

- Всего из служивших в составе ограниченного контингента войск в Афганистане не вернулись домой 257 жителей Дона, пропали без вести — семь, получили ранения - 396 человек, 174 остались инвалидами, - напомнил на торжественном собрании, состоявшемся в преддверии важной даты, губернатор Василий Голубев. - За каждой этой цифрой – горе и боль, которые с годами не утихают. Но 15 февраля для нас не только день скорби по тем, чьи жизни унесла война. В эти дни мы отдаем дань мужеству наших земляков. Мы благодарны всем, кто, выполняя боевой приказ, проявил силу духа, показал образцы самоотверженности.

На торжественное собрание в Окружном Доме офицеров в честь круглой даты собрались воины-афганцы. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Стало известно, что, по решению главы региона, из резервного фонда области выделено 8,5 млн рублей — на оказание единовременной материальной помощи семьям военнослужащих, погибших в Афганистане.

- Я, знаете ли, очень рад тому, что, во-первых, нам удалось собрать накануне 30-летия вывода войск многих из тех, кто принимал участие в той войне, - рассказал «КП» руководитель областного Союза ветеранов Афганистана Руслан Шамсудинов. - Многие из них не встречались уйму времени: я и сам встретил здесь сослуживца, Сережу Шаповалова, с которым служил когда-то там, а не виделся с 1982-го. Во-вторых, это в очередной раз доказывает, что наше братство — живет, оно есть, и такие большие собрания нужно сделать ежегодными. Нам есть, о чем поговорить. Есть, что рассказать подрастающему поколению — им, молодым людям, сегодня нужны воспоминания афганцев, повествования о мужестве и героизме, и это — настоящее, а не на бумаге, патриотическое воспитание. Только через наш ростовский центр прошли к настоящему времени уже более 20 тысяч школьников, и эту работу мы будем продолжать.

Сергей Стрельченко в свое время возглавлял Ростовский областной союз ветеранов Афганистана. Фото: РСВА.

А занимавший этот пост в конце 90-х Сергей Стрельченко, экс-депутат Госдумы двух созывов, который сегодня является ответственным секретарем Парламентского собрания Беларуси и России, говорит, что просто не мог не приехать на такую дату в родной донской регион:

- Мы все, кто побывал «за речкой», как принято говорить, эту дату, день вывода советских войск из Афганистана, каждый раз переживаем в душе вновь и вновь, - признался «Комсомольской правде» Стрельченко. - Ведь подумайте: мы-то были тогда мальчишки — я вот 21 год попал туда, командиром саперного взвода реактивно-артиллерийского полка, а за мной — еще взвод таких же пацанов, за которых я нес ответственность: к счастью, потерь в моем подразделении не было, хотя друзей мы там потеряли немало. Буквально на днях я на таком же мероприятии был и в Беларуси — там республиканский СВА тоже проводил встречу, увиделся там со своим командиром.