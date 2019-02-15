Угроза растет: в случае прорыва плотины на Ростовском море первая волна за час накроет 440 домов

Старая дамба на Ростовском море (она же — плотина пруда №7), разделяющая это водохранилище, которое состоит из ряда прудов, находится в предаварийном состоянии. Иначе говоря: она еще стоит — и даже, вроде как, довольно крепко, но в любой момент может возникнуть угроза начала ее разрушения.

ТРЕЩИНУ ЗАЛАТАЛИ, НО НАДОЛГИ ЛИ — БОЛЬШОЙ ВОПРОС

А причиной тому, сообщил в ходе заседания комитета ЗС РО по строительству Владимир Назаренко - врио директора Ростовмелиоводхоза (это госучреждение, подконтрольное Минсельхозу РФ, которое занимается вопросами мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области), трещина длиной почти в два метра и шириной в 8 сантиметров.

В связи с этим плотине был присвоен высокий класс опасности, движение по ней закрыто.

- Течи нет, - успокоил Назаренко. - Мы провели ее санацию, ситуация под контролем. Ее (трещину) регулярно осматривают водолазы, все осматривают.

Между тем, у городских властей на этот счет иное мнение. По словам главы Первомайского района Ростова-на-Дону Артура Григоряна, он лично общался с водолазами, проверявшими состояние дамбы, и те сказали, что трещина на самом деле растет — по 1 мм в квартал.

- Под угрозой затопления, если дамбу прорвет, в первый час окажутся сразу 440 домов, - заявил Григорян. - Я даже попросил МЧС провести учения на такой случай.

- Да, трещина есть, но угрозы (прорыва) нет, - заверил, однако, Назаренко. - Наверное, ныряют туда какие-то водолазы, что-то исследуют... Но проверку состояния (дамбы), о которой я говорил, проводили именно специалисты, и они утверждают, что видимых изменений нет. Повторюсь: мы сделали санацию.

ЧЬЕ ОНО, РОСТОВСКОЕ МОРЕ?

А вот как быть с сооружением дальше — непонятно. Оно находится на балансе федерального Минсельхоза, который денег на его содержание не выделяет уже долгое время, поскольку эта дамба, выражаясь по-простому, по большому-то счету никакой роли не играет — она служит только водоразделом между прудами.

Изначально ведь Ростовское море создавали с целью очистки Темерника, чтобы так называемыми залповыми сбросами (до 10 кубометров в секунду) промывать русло этой реки. Пришлось, правда, построить еще шесть прудов, поскольку воды не хватало, и в 1971-м был проведен первый сброс, который признали эффективным. А затем родилась новая идея — соорудить еще и Северное водохранилище, два водоема, для еще более качественной работы.

Но далее кто-то прикинул, наконец, в какую сумму обходится подъем воды из Аксая в Ростовское море с помощью насосной станции, и — выводы оказались крайне неприятными: затраты на электроэнергию выливались (в прямом смысле слова) в громадную сумму.

В итоге проект и не закрыли совсем (т. е. убирать ничего не стали), но и функционировать он так, как предполагалось в проекте, не стал. Плюс возникли разногласия между ведомствами, кому за что отвечать.

И вот, начиная с середины 80-х, Ростовское море превратилось в обычный водоем. Дорога же по плотине пруда №7, пусть она и однополосная и выглядит неприглядно, стала выполнять роль альтернативы для проезда к садоводческим товариществам, расположенным по обе стороны водоема. А тут еще появился микрорайон «Платовский», трафик вырос, и... машины разбили, продавили дамбу, нагрузка-то на нее действительно выросла в разы.

СТРОИТЬ НОВЫЙ МОСТ ВЛАСТИ ОТКАЗАЛИСЬ

В декабре прошлого года, по решению Аксайского райсуда, куда обратилась прокуратура с соответствующим предписанием, дамбу для проезда транспорта закрыли. Люди, конечно, стали жаловаться — что и пробки постоянные, и скорые и пожарные проехать не могут, поскольку основной путь — по берегу Ростовского моря на ул. Орской — чересчур загружен. Даже написали петицию на сервис «Активный ростовчанин» (она набрала 499 голосов «за» при одном «против»), убеждая власти построить новую дорогу и укрепить плотину и открыть ее для проезда вновь, однако мэрия ответила категорическим «нет»:

- В границах ул. Орской и Ростовского моря расположены территории городских лесов, включенных в федеральный реестр, на которых, в соответствии с Лесным кодексом РФ, не допускается строительство автодорог и мостов, - пояснили в горадминистрации. - Также, в границах ул. Алябьева и Ростовского моря, в соответствии с Правилами землепользования и застройки территории города, установлен ряд ограничений по использованию земельных участков в данном месте. Поэтому выполнить проектирование и строительство альтернативной автомобильной дороги в районе дамбы через Ростовское море в настоящее время не представляется возможным.

ВСЯ НАГРУЗКА ЛЕГЛА НА ДВУХПОЛОСНУЮ ДОРОГУ НА УЛ. ОРСКОЙ

На заседании комитета ЗС РО по строительству тоже призвали не фантазировать: моста, по крайней мере, в обозримом будущем, построить не получится. Вариант решения проблемы — обратиться на федеральный уровень, чтобы Москва выделила деньги на укрепление дамбы (при этом Ростовмелиоводхоз наоборот предлагает забрать сооружение на баланс региона).

Но о каких суммах идет речь — конкретики нет. Зато ущерб, если вдруг случится беда с прорывом дамбы, Владимир Назаренко озвучил: 3 млрд рублей.

Тем временем, специалисты предупреждают: с учетом того, что проезд по плотине закрыт, вся нагрузка ложится на другую дамбу, основную, на ул. Орской — по которой к тому же, несмотря на запрет, по-прежнему проезжают большегрузы. Сколько времени выдержит она — вообще сложно спрогнозировать.