Высокопоставленный инспектор из Москвы застрял в лифте в Элисте во время проверки сферы ЖКХ в Калмыкии

Курьезный инцидент произошел в столице Калмыкии во время визита туда председателя комиссии Общественной палаты России по ЖКХ Игоря Шпектора, который, собственно, и приехал-то в Элисту как раз с инспекционной целью — своими глазами увидеть, в каком состоянии там находится жилищно-коммунальное хозяйство.

И — увидел.

Случилось это, когда республиканские чиновники повели показать Шпектору (являющемуся, к тому же, еще и членом наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ и участником межведомственной рабочей группы по жилищно-коммунальному хозяйству при Правительстве РФ) показывать свою гордость — дом №15 в десятом микрорайоне Элисты, построенный в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Он посмотрел, оценил и делегация, выйдя из одного из подъездов, уже собиралась отбывать (к радости сопровождающих, что все прошло гладко), как вдруг по пути московского гостя в сопровождении регионального министра по ЖКХ Нелли Орловой окружили местные жители и стали жаловаться на то, что лифт работает с перебоями, а с потолком сыплется штукатурка.

- Да вы вот сами попробуйте прокатиться в лифте — поймете, о чем мы говорим, - предложили люди. - Заодно на стены и потолки наши посмотрите!

- А давайте! - откликнулся легкий на подъем (на лифте) Шпектор. - Поехали.

На девятый этаж - осматривать осыпающуюся штукатурку (при том, что дому-то всего четыре года) - поднялись нормально. А вот спуск обратно получился, мягко говоря, не очень.

Где-то уже внизу, между вторым и первым этажом, капризная кабина действительно застряла — встала намертво, и ни вверх, ни вниз ехать категорически не хотела, как ни пытались расстроенные чиновники нажимать кнопки! Стоит, зараза, на одном месте — и все тут!

И почти полчаса, рассказывают очевидцы, пришлось Шпектору, профильному министру и прочим сопровождающим ожидать, пока прибудет наконец помощь в виде лифтеров.

- Вот это хороший репортаж получился! - весело отреагировал председатель комиссии ОП РФ по ЖКХ на очевидную проблему в этом самом жилищно-коммунальном хозяйстве. - Сейчас-то и говорить не о чем! Управляющая компания здесь не работает! Сообщу о происшествии главе республики — пусть думает, что с этим делать.

- Да-да, ее (компанию) надо срочно менять! И организацию, которая лифты обслуживает, тоже! - подтвердила министр Нелли Орлова.

Под веселый смех горожан, ставших свидетелями казуса, проверяющие уехали - проводить совещание.