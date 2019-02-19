Раз-два — и готово: Чиновники-иллюзионисты из Ростовской области убирали свалки с помощью фотошопа

Чиновники, ответственные за благоустройство в маленьком городке Семикаракорск (22 тысячи человек населения), расположенный в 129 км на восток от Ростова-на-Дону, взялись за освоение профессии иллюзионистов в благородном деле борьбы со свалками.

В смысле, решили не пачкать руки и спецтехнику в этом мусоре, а избавляться от него дистанционно.

И избавились ведь! Не мудрствуя лукаво, постигнув под славную песенку «Находчивей, находчивей Мюнхаузена нет!» азы графического редактора, чьей-то не дрогнувшей на компьютерной мыши рукой взяли — да залепили на фотографиях с места свалок непрезентабельные навалы всякого рода хлама (пакеты с бытовыми отходами, пластиковые бутылки и т. д.). Проще говоря — вместо одной картинки сверху приклеили другую, там, где чисто.

...Несколько "приклеенных" сверху картинок и - о-па! - идеальный пейзаж! Фото: предоставлено ОНФ.

Вид получился — загляденье! Травка, листочки...

И отчет о том, что свалки (три штуки, это вам не шутки!) убраны, полетел по адресатам.

Но, видно, до уровня мастеров фотошопа чиновникам надо было все-таки еще подучиться — спалились, как это принято говорить, на косвенных.

- На одной из фотографий можно заметить одни и те же фрагменты - точь-в-точь, до каждого пикселя! - повторяющие друг друга, - пояснил координатор проекта ОНФ в Ростовской области «Генеральная уборка» Алексей Мирошниченко, который, собственно, и наблюдает, с какой активностью реагируют местные власти на появление мусорных «точек» на интерактивной карте свалок.

Вот - тоже красота, например, получилась... Фото: предоставлено ОНФ.

Видимо, предполагает он, изображение просто-напросто было скопировано, а затем несколько раз размещено с помощью фоторедактора на снимке.

- Плюс, поскольку картинки были присланы в электронном виде, не составило труда выяснить, щеклнув на свойства каждого из трех файлов, что на каждом есть пометка, что они обработаны в фотошопе, - говорит Мирошниченко.

Впрочем, он отдает должное эволюции обманщиков: дело в том, что не так давно похожий случай произошел и в Саратовской области, где просто подчистили то же самое фото, что было размещено на упоминавшейся интерактивной карте, а семикаракорские чиновники поступили действительно находчивее.

- Да, они стали хитрее, - констатирует региональный координатор проекта ОНФ. - Эти, например, не поленились - выехали на место, с фотографировали свалку под другим ракурсом и даже в другое время года. И только после этого «замазали» хлам, показывая идеальный пейзаж. У нас нет сомнений, что это фейковые отчеты. Поэтому мы крайне внимательно проверяем не только все поступившие к нам обращения граждан, но и ответы чиновников, и поэтому не позволим им имитировать бурную деятельность и отчитываться «липой».

Всего на карте свалок в Семикаракорске отмечены свыше сотни мусорных точек, примерно треть из них не убрана. Действительно ликвидированы ли остальные — тоже, как теперь выясняется, вопрос.

...А здесь - так вообще загляденье. Фото: предоставлено ОНФ.

- Какой позор! На всю страну мы в таком ключе прозвучали! - возмущался в беседе с корреспондентом «КП» глава администрации Семикаракорского района Виктор Талалаев. - Наш муниципалитет всегда был на хорошем счету, и по уборке свалок, конечно, тоже. И тут — такое. Взять и вот так подставить всех: не только, скажем, меня, но всех жителей! Столько усилий насмарку! И это при том, что работа ведь ведется. Но руководитель отдела по благоустройству городского поселения уже уволен, я провел разбор полетов, но это еще не все. Выводы будут сделаны, это точно, и самые жесткие. Мы две свалки из этих трех, кстати, уже реально убрали, третье место тоже приведем в порядок.

Между тем, в ОНФ уже объявили, что намерены проверить траты местного бюджета на вывоз и ликвидацию мусора в Семикаракорске, а также вообще деятельность городских властей в этом плане.

- Обманывать людей и президентское движение недопустимо! - категорически настроен депутат Госдумы от Ростовской области Антон Гетта, координатор проекта ОНФ «За честные закупки». - Считаем, здесь могут быть приняты соответствующие кадровые решения. Чиновники должны понимать, что отвечают за благополучие вверенной им территории и отвечают, что называется, головой.