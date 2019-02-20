Успех продуктов ГК «Юг Руси» на выставке «Продэкспо-2019»

ГК «Юг Руси» приняла участие в международной выставке «Продэкспо», и конкурсная комиссия высоко оценила качество продуктов донской компании. Золотой медалью отмечено качество подсолнечного рафинированного дезодорированного вымороженного масла «Золотая Семечка», майонезов «Провансаль Оливковый» и «Провансаль Классический» «АведовЪ». Масло рыжиковое нерафинированное «Юг Руси» стало участником нового специализированного раздела и конкурса «Продэкспо Органик». Продукт стал обладателем почетного приза «Лучший органический продукт». Высоко оценена экспертами продукция хлебозавода «Юг Руси». В число самой вкусной и качественной российской хлебобулочной продукции вошли хлеб пшенично-ржаной заварной, хлеб ржаной многозерновой, пирог с начинкой «Черная смородина» и кекс творожный.

Основатель «Юга Руси» Сергей Васильевич Кислов отметил: «Наша компания является постоянным участником выставки и ежегодно участвует в конкурсе «Продукт года». Традиционно зарубежные и российские производители привозят на конкурс лучшее из своих достижений. И на этой гигантской витрине мирового продовольственного рынка наше масло «Золотая Семечка» стало победителем. А значит, эта награда для всех, кто выбирает «Золотую Семечку» и в России, и во многих странах мира».

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