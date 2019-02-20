2019-02-20T11:06:21+03:00
Общество

Откровения проводницы поезда: секс в плацкарте за занавеской, план по продаже чая и ночные воры

Каково это — путешествовать по просторам нашей необъятной в одном вагоне с пассажирами
МОРГУНОВ Сергей Сергей МОРГУНОВ
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Проводница поезда проверяет билет у пассажираПроводница поезда проверяет билет у пассажираФото: Евгения ГУСЕВА
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Каждый год миллионы россиян общаются с проводницами поездов. Особенно тесно знакомства с «хозяйками» вагонов происходят летом – когда отпускники отправляются на Юг. О том, как работается проводницам поезда, «Комсомолке» рассказала Ольга. Девушка на протяжении четырех лет курсирует по железным магистралям нашей необъятной страны.

ЗА УКРАДЕННЫЙ ПОДСТАКАННИК ИЛИ ПОЛОТЕНЦЕ ПЛАЧУ САМА

Суровая данность вагонной жизни Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Суровая данность вагонной жизниФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Когда после остановки народ заходит в вагон, я кручусь как белка в колесе - быстро билеты собрала, белье разнесла, документы о пассажирах заполнила и все, можно втюхивать чай. Нам нужно выполнять план, к примеру, три тысячи рублей за рейс. Не выполнил норму - остальное добавляешь из своего кармана. Красивые подстаканники, из которых пассажиры любят под стук колес потягивать чай, часто никто тщательно не моет - водой сполоснуть, проверить, чтобы помады не было. Да и все! А вот если у меня за смену украдут такой подстаканник - оплачивать буду из своего кармана.

Отличить порядочного попутчика от неадекватного - очень сложно. Сколько раз было такое - заходят в купе двое мужчин, в галстуках, рубашках. А потом выпьют и тянет их на приключения - соседи, особенно если девушки, иногда всю ночь не могут зайти в купе из-за перегара, я их к себе пускаю, не стоять же в тамбуре.

Разные пассажиры встречаются - хамят, ведут себя, будто я прислуга какая-то. Но у меня к таким уже иммунитет выработался. Некоторые любят шокировать народ - простыней в плацкарте завесятся и охи-вздохи пускают. Но у нас люди не робкие, начинают возмущаться, кричать мол, что за бесстыдство. Сразу на любовь весь запал пропадает. Ну и традиционная история о вонючих, простите, носках. Часто с этим сталкиваемся, пассажиры нам жалуются. Всегда подхожу и корректно прошу постирать носки и освежить ноги влажными салфетками. Пока еще никто сильно не скандалил после такого разговора.

Для молодежи поездка в поезде порой - способ укрепить личное счастье Фото: Евгения ГУСЕВА

Для молодежи поездка в поезде порой - способ укрепить личное счастьеФото: Евгения ГУСЕВА

СПИТЕ В ОБНИМКУ С ВЕЩАМИ

Воры обычно садятся в поезд ночью. Заходят по билету на небольшое расстояние, и чтобы много стоянок было. Как только поезд тронулся, пассажиры спят, проводник к себе пошел. Тогда ребята и начинают свой променад по вагонам. Работают аккуратно, тихо и качественно. Также тихо сходят на остановке. И все добро уносят с собой - телефоны вместе с зарядными устройствами, планшеты, ноутбуки, кошельки. Жулики уже знают психологию пассажиров, кто и куда положит вещи. Ну а нам утром слушать ругань да плачь. А претензии какие? Проводник не несет ответственности за ценные вещи пассажиров. Лучше всего украшения или дорогие гаджеты не брать с собой вовсе, или в буквальном смысле спать с сумкой в обнимку. Иначе обчистят, не успеешь оглянуться.

НАКРУТКА В ВАГОНЕ РЕСТОРАНЕ

Веселье в вагоне-ресторане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Веселье в вагоне-ресторанеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вагон-ресторан — это отдельная история. Цены там баснословные - только состоятельный пассажир может себе позволить там отобедать, а таких бывают единицы за рейс. Меню простое, но дорого — ужас! Слышала истории, что иногда директор вагона-ресторана печатает свое меню, в котором цены отличаются на 70 процентов. Естественно, «в плюс». Например, порция борща стоит 150 руб., а в меню, которое дают пассажирам - 290. Такая же история с чипсами, газировкой - максимальная накрутка цены. В некоторых билетах питание включено в стоимость - тогда вам после посадки должны принести горячее. По правилам, человек может выбрать из меню что угодно, но чаще всего кормят всех подряд курицей - просто лень готовить что-либо другое. Заранее в вагоне-ресторане обычно ничего не готовят, заказ пришел, тогда только запускается процесс. И, кстати, овощи, фрукты - обычно свежие и вкусные.

Хозяйку вагона лучше не злить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хозяйку вагона лучше не злитьФото: Алексей БУЛАТОВ

Есть люди, которым потратить пару тысяч за обед в вагоне-ресторане - в удовольствие. Для них это романтика что ли. Возьмут картошечку, селедочку, да смотрят за окно под стук колес на пейзажи наши. Если березы видят – сразу «Любэ» начинают петь. В основном это те, кому оплачивают командировочные. Любят расслабиться и не особо переживают о счете.

А вот курить у нас запрещено. Коллеги рассказывают, если поздняя ночь и все начальство спит, за пару сотен рублей официант может закрыть глаза. Но я таких смелых не знаю – мигом уволят. И стоит оно того?

СПАСЕНИЕ ЛЕТОМ - МОРОЖЕНОЕ

Проблем с личной гигиеной в поезде нет, но нужно время, чтобы освоиться и привыкнуть. Хочешь искупаться? Грей воду да иди ночью в туалет. Пассажиры спят, никто за ручку двери не дергает. Или есть вагоны, где настоящий душ установлен, но я в таких не ездила. Стираешь вещи в ведре, вешаешь на плечики в своём помещении, над головой получается сушатся рубашки наши фирменные да белье.

Еду готовим на плитках в котельных - и борщи варим, и плов. Летом лень было на жаре стоять возле кастрюли, ели консервы всякие да мороженое. Его, кстати, в неограниченных количествах уплетают все проводники - жара в вагонах порой под 40 градусов, хочется хоть как-то охладиться.

РАЗВЕЛИ ЖЕНИХА НА ШАМПАНСКОЕ

Бывает, что в проводницу может влюбиться пассажир. Это хорошо, если из купе бизнес-класса. Был такой случай - понравилась я как-то одному чиновнику, он ехал в командировку. Ну и решил меня шампанским угостить. Я не отказалась. Из вагона-ресторана мне принес знакомый официант бутылку самого обычного игристого. В супермаркете оно не дороже 400 рублей стоит, а в вагоне-ресторане - 2500. Поблагодарила кавалера, а сама закрытую бутылку вернула в буфет и за молчание отдала 500 рублей тому курьеру с игристым. Так и заработала две тысячи за красивые глазки, после этого стала больше улыбаться состоятельным мужчинам-пассажирам. Тут научишься тому, о чем даже не подумала бы на любой другой работе.

А как-то был у меня и кавалер с плацкарта. Худой студент с кудрявыми волосами и в затертом черном пальто. Есенина мне читал, много курил на стоянках. Перед тем, как сойти, просил телефон, я сдалась - оставила. А он не позвонил. Думаю, ну как всегда - в купе я для него единственная, а дома невеста ждет. Так через три месяца встретила его в поезде - он потерял где-то бумажку с моим телефоном. Замуж звал, а я отказалась. Это увольняться надо, а у меня вся жизнь в дороге, не до семьи пока что.

ИСТОЧНИК KP.RU

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