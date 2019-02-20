Откровения проводницы поезда: секс в плацкарте за занавеской, план по продаже чая и ночные воры

Каждый год миллионы россиян общаются с проводницами поездов. Особенно тесно знакомства с «хозяйками» вагонов происходят летом – когда отпускники отправляются на Юг. О том, как работается проводницам поезда, «Комсомолке» рассказала Ольга. Девушка на протяжении четырех лет курсирует по железным магистралям нашей необъятной страны.

ЗА УКРАДЕННЫЙ ПОДСТАКАННИК ИЛИ ПОЛОТЕНЦЕ ПЛАЧУ САМА

Суровая данность вагонной жизниФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Когда после остановки народ заходит в вагон, я кручусь как белка в колесе - быстро билеты собрала, белье разнесла, документы о пассажирах заполнила и все, можно втюхивать чай. Нам нужно выполнять план, к примеру, три тысячи рублей за рейс. Не выполнил норму - остальное добавляешь из своего кармана. Красивые подстаканники, из которых пассажиры любят под стук колес потягивать чай, часто никто тщательно не моет - водой сполоснуть, проверить, чтобы помады не было. Да и все! А вот если у меня за смену украдут такой подстаканник - оплачивать буду из своего кармана.

Отличить порядочного попутчика от неадекватного - очень сложно. Сколько раз было такое - заходят в купе двое мужчин, в галстуках, рубашках. А потом выпьют и тянет их на приключения - соседи, особенно если девушки, иногда всю ночь не могут зайти в купе из-за перегара, я их к себе пускаю, не стоять же в тамбуре.

Разные пассажиры встречаются - хамят, ведут себя, будто я прислуга какая-то. Но у меня к таким уже иммунитет выработался. Некоторые любят шокировать народ - простыней в плацкарте завесятся и охи-вздохи пускают. Но у нас люди не робкие, начинают возмущаться, кричать мол, что за бесстыдство. Сразу на любовь весь запал пропадает. Ну и традиционная история о вонючих, простите, носках. Часто с этим сталкиваемся, пассажиры нам жалуются. Всегда подхожу и корректно прошу постирать носки и освежить ноги влажными салфетками. Пока еще никто сильно не скандалил после такого разговора.

Для молодежи поездка в поезде порой - способ укрепить личное счастьеФото: Евгения ГУСЕВА

СПИТЕ В ОБНИМКУ С ВЕЩАМИ

Воры обычно садятся в поезд ночью. Заходят по билету на небольшое расстояние, и чтобы много стоянок было. Как только поезд тронулся, пассажиры спят, проводник к себе пошел. Тогда ребята и начинают свой променад по вагонам. Работают аккуратно, тихо и качественно. Также тихо сходят на остановке. И все добро уносят с собой - телефоны вместе с зарядными устройствами, планшеты, ноутбуки, кошельки. Жулики уже знают психологию пассажиров, кто и куда положит вещи. Ну а нам утром слушать ругань да плачь. А претензии какие? Проводник не несет ответственности за ценные вещи пассажиров. Лучше всего украшения или дорогие гаджеты не брать с собой вовсе, или в буквальном смысле спать с сумкой в обнимку. Иначе обчистят, не успеешь оглянуться.

НАКРУТКА В ВАГОНЕ РЕСТОРАНЕ

Веселье в вагоне-ресторанеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вагон-ресторан — это отдельная история. Цены там баснословные - только состоятельный пассажир может себе позволить там отобедать, а таких бывают единицы за рейс. Меню простое, но дорого — ужас! Слышала истории, что иногда директор вагона-ресторана печатает свое меню, в котором цены отличаются на 70 процентов. Естественно, «в плюс». Например, порция борща стоит 150 руб., а в меню, которое дают пассажирам - 290. Такая же история с чипсами, газировкой - максимальная накрутка цены. В некоторых билетах питание включено в стоимость - тогда вам после посадки должны принести горячее. По правилам, человек может выбрать из меню что угодно, но чаще всего кормят всех подряд курицей - просто лень готовить что-либо другое. Заранее в вагоне-ресторане обычно ничего не готовят, заказ пришел, тогда только запускается процесс. И, кстати, овощи, фрукты - обычно свежие и вкусные.

Хозяйку вагона лучше не злитьФото: Алексей БУЛАТОВ

Есть люди, которым потратить пару тысяч за обед в вагоне-ресторане - в удовольствие. Для них это романтика что ли. Возьмут картошечку, селедочку, да смотрят за окно под стук колес на пейзажи наши. Если березы видят – сразу «Любэ» начинают петь. В основном это те, кому оплачивают командировочные. Любят расслабиться и не особо переживают о счете.

А вот курить у нас запрещено. Коллеги рассказывают, если поздняя ночь и все начальство спит, за пару сотен рублей официант может закрыть глаза. Но я таких смелых не знаю – мигом уволят. И стоит оно того?

СПАСЕНИЕ ЛЕТОМ - МОРОЖЕНОЕ

Проблем с личной гигиеной в поезде нет, но нужно время, чтобы освоиться и привыкнуть. Хочешь искупаться? Грей воду да иди ночью в туалет. Пассажиры спят, никто за ручку двери не дергает. Или есть вагоны, где настоящий душ установлен, но я в таких не ездила. Стираешь вещи в ведре, вешаешь на плечики в своём помещении, над головой получается сушатся рубашки наши фирменные да белье.

Еду готовим на плитках в котельных - и борщи варим, и плов. Летом лень было на жаре стоять возле кастрюли, ели консервы всякие да мороженое. Его, кстати, в неограниченных количествах уплетают все проводники - жара в вагонах порой под 40 градусов, хочется хоть как-то охладиться.

РАЗВЕЛИ ЖЕНИХА НА ШАМПАНСКОЕ

Бывает, что в проводницу может влюбиться пассажир. Это хорошо, если из купе бизнес-класса. Был такой случай - понравилась я как-то одному чиновнику, он ехал в командировку. Ну и решил меня шампанским угостить. Я не отказалась. Из вагона-ресторана мне принес знакомый официант бутылку самого обычного игристого. В супермаркете оно не дороже 400 рублей стоит, а в вагоне-ресторане - 2500. Поблагодарила кавалера, а сама закрытую бутылку вернула в буфет и за молчание отдала 500 рублей тому курьеру с игристым. Так и заработала две тысячи за красивые глазки, после этого стала больше улыбаться состоятельным мужчинам-пассажирам. Тут научишься тому, о чем даже не подумала бы на любой другой работе.

А как-то был у меня и кавалер с плацкарта. Худой студент с кудрявыми волосами и в затертом черном пальто. Есенина мне читал, много курил на стоянках. Перед тем, как сойти, просил телефон, я сдалась - оставила. А он не позвонил. Думаю, ну как всегда - в купе я для него единственная, а дома невеста ждет. Так через три месяца встретила его в поезде - он потерял где-то бумажку с моим телефоном. Замуж звал, а я отказалась. Это увольняться надо, а у меня вся жизнь в дороге, не до семьи пока что.