«Самодурство какое-то!»: Тенор, с которым театр разорвал контракт из-за «маленького» роста, намерен идти в суд

Скандал произошел во время фестиваля в Казани. Известного на весь мир ростовского тенора Хачатура Бадаляна, которому рукоплескали на лучших площадках России, Италии и Франции, сняли с выступлений. При этом, по словам певца, причиной стал его «маленький рост». Теперь оперный артист намерен идти в суд. А по факту ростовой дискриминации уже проводится прокурорская проверка.

«СТРАННО И УРОДЛИВО»

- За почти 19 лет моей карьеры во всевозможных театрах России и мира - я такого беспредела не слышал никогда, - рассказал "КП-Ростов" подробности инцидента 36-летний Хачатур Бадалян. - Несколько месяцев назад меня пригласили участвовать в Международном оперном фестивале имени Федора Шаляпина. Я должен был выступать в спектаклях - «Баттерфляй» и «Травиата», а также двух гала-концертах. Как и положено, театр знал мои мерки для костюмов, а сам я приехал заблаговременно. Однако уже на репетиции понял, что мои костюмы совершенно не готовы. Складывалось такое ощущение, что их наспех перешивали. Причем с заведомо больших размеров на мой. Сами понимаете - как бы вы не пытались с 60 размера перешить на 48-й, это в любом случае будет выглядеть странно и уродливо. Но, даже несмотря на это, спектакль прошел на высоком уровне. А директор театра лично меня поздравил сразу же после выступления.

- И что же произошло дальше?

- Несколько дней спустя, мой агент получил звонок от кастинг-директора этого театра, которая сообщила: «Директор снимает меня со всех последующих выступлений театра». А при попытке выяснить причину, та пояснила, что того, якобы, не устроил мой рост (он у артиста не такой уж и маленький - 170 см, - прим. автр.) А далее дословно: по его мнению, я буду выглядеть «комично»! Это просто край глупости какой-то! Ведь все партнерши были ниже меня ростом, мы прекрасно смотрелись вместе. Право, очень странная история!

Тенор уволенный из театра за «маленький» рост намерен идти в суд.Фото: Личный архив героя публикации

«ОЧЕНЬ ОБИДНО И НЕПРИЯТНО»

В итоге, тенор посчитал, что та причина для расторжения контракта, которую озвучили в театре, глупа и оскорбительна.

- В суд пойду обязательно, это же в чистом виде оскорбление чести и достоинства, - продолжает Хачатур. - Кроме того, еще и определенные репутационные риски. Все знали, что я должен был участвовать на Фестивале, а меня оттуда выгнали. Поймите, если человека снимают со спектакля, то это сразу становится известно. Сразу же начинаются разговоры в духе: может, он плохо спел, не допел или не те ноты взял, а может плохо сыграл... Именно поэтому невозможно было не озвучить этот вопрос и не обсуждать публично.

- Ну а вы попытались как-то поговорить с директором?

- Вы знаете, я бы очень хотел с ним встретиться. Но он не отвечает на звонки и не дает комментарии. Да и что он мне скажет? Театр просто такой мир: в лицо говорится одно, а через несколько дней такой вот удар в спину. Конечно, я слышал истории - когда увольняли и за лишний вес. Но все это, на мой взгляд, надуманные и непрофессиональные причины. Самодурство какое-то! Поймите, у меня был контракт на конкретное исполнение конкретного спектакля. Но в данном случае были озвучены какие-то бредовые причины. Тем более на гала-концертах вообще не важно какого артист веса и роста. Кстати, я уже написал заявление в прокуратуру, которая будет проводить проверку по факту моего увольнения.

Надо сказать, что после того, как Хачатур предал ту историю огласке - опубликовав небольшой пост в соцсетях, его поддержали многие коллеги по сцене.

- Меня поддержали серьезные и известные в стране вокалисты, все в недоумении, что так происходит, - сказал в завершении разговорасобеседник. - Очень обидно и неприятно.

Сегодня артист возвращается в Москву. А уже в марте его ждет очередное выступление и, как уверяют поклонники, оглушительный успех.

Артист заявил: "За почти 19 лет моей карьеры во всевозможных театрах России и мира - я такого беспредела не слышал никогда".Фото: Личный архив героя публикации

К сожалению, получить комментарий самого театра оперативно не удалось. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Татарский театр оперы и балета уволил певца из-за низкого роста

36-летнего тенора Хачатура Бадаляна пригласили в Татарский театр оперы и балета для участия в двух спектаклях и двух гала-концертах Международного оперного фестиваля имени Федора Шаляпина.

С ним подписали контракт, но тенор сумел выступить только в одном из спектаклей - "Мадам Батерфляй", где пел арию Пенкертона. Его партнершей была Гульнора Гатина, исполнявшая партию Чио-Чио-Сан. Спектакль прошел великолепно, зрители аплодировали стоя несколько минут, и никто из них и не заметил, что костюмчик на солисте Новой Оперы сидел более, чем просторно. Никто, кроме самого артиста и организаторов фестиваля. (подробности)