Аденоиды у детей: как соляная пещера помогает справиться с воспалениями

Аденоиды у детей - очень больная тема для многих родителей. «Ребенку поставили диагноз «аденоиды 2-й степени». Дочка постоянно дышит ртом, храпит по ночам, часто болеет, стала хуже слышать», - таких историй на родительских форумах не просто много, а очень много. Мамы обращаются к врачам, пробуют различные средства нетрадиционной медицины, а долгожданное облегчение зачастую не наступает. Так что же делать?

Фото предоставлено сетью соляных пещер «Солти»

Для начала разберемся, что же такое аденоиды и почему они возникают. Аденоиды представляют собой чрезмерное увеличение глоточной миндалины. Этой патологии больше всего подвержены дети от 3 до 7 лет. Именно в этот период проходит адаптация ребенка к условиям большого коллектива. Миндалины выполняют функцию барьера перед вирусами и бактериями и формируют местный иммунитет.

Но во многих случаях детского иммунитета для борьбы с частыми простудами и ОРВИ бывает недостаточно. Из-за слишком большой нагрузки миндалины начинают разрастаться, а затем сами становятся источником инфекции.

Первым признаком аденоидов можно назвать постоянно заложенный нос. Ребенок дышит ртом, особенно ночью, часто просыпается, храпит, а со временем проявляется такой тяжелый симптом, как апноэ. Малыш становится вялым, невнимательным, быстро устает, страдает от сухого кашля по утрам, очень часто болеет. А если аденоиды переходят в третью стадию, у ребенка начинаются серьезные проблемы со слухом и кислородное голодание мозга.

Фото предоставлено сетью соляных пещер «Солти»

Что же делать, если ребенок уже заболел или вы хотите уберечь его от коварного недуга?

В первую очередь, нужно обратиться в больницу, где врач-отоларинголог поставит точный диагноз и предложит целый комплекс мер по облегчению состояния и снятию воспаления. В этот комплекс необходимо включить посещение соляных пещер.

В этих специальных комнатах создается уникальный микроклимат, который благотворно влияет на слизистый эпителий миндалин. В помещении распыляется специальный соляной аэрозоль, обладающий высокими дезинфицирующими свойствами. Частицы соли оседают в носоглотке, на бронхах и в легких. Благодаря этому снимается отек на воспаленных участках, улучшается отхождение мокроты и других слизистых выделений, аденоидные разрастания уменьшаются в размерах. В итоге ребенок начинает дышать через нос, спокойно спать и комфортно себя чувствует.

В Ростове и Батайске курсы по оздоровлению можно пройти в соляных пещерах федеральной сети «Солти». В них поддерживается особый состав воздуха, который способен подавлять болезнетворную микрофлору. Богатая минералами соль очищает верхние дыхательные пути, как щетка, благоприятно действует на миндалины, а также способствует укреплению местного и общего иммунитета.

За год пещеры «Солти» посетили уже более 50 000 детей. Их родители оставили множество положительных отзывов.

- На сеанс в соляную пещеру мы попали случайно - подарочный купон нам вручили на улице, - рассказывает клиентка сети «Солти» Ирина Пушкарева. - У сына были аденоиды. После курса в пещерах мы пошли к ЛОРу. Врач удивилась, так как степень гипертрофии снизилась. Этой зимой мой ребенок не заболел ни разу.

Фото предоставлено сетью соляных пещер «Солти»

- Мы с дочкой прошли два курса в пещерах «Солти» после того, как ей поставили вторую степень аденоидов. Получился прекрасный эффект, ребенок задышал носом, по ночам спит крепко, дыхание ровное. В саду все болеют, а мы ходим. Мне тоже стало полегче с симптомами сезонной аллергии, - рассказывает клиентка сети «Солти» Екатерина Иванова.

При этом нужно помнить, что один или два сеанса в решении проблемы не помогут. Для значимого эффекта необходимо посещать соляные пещеры «Солти» регулярно. Для каждого посетителя здесь подберут индивидуальный курс оздоровления. Сеансы проводятся только по предварительной записи.

Фото предоставлено сетью соляных пещер «Солти»

Адреса и контакты пещер «Солти»:

г. Ростов-на-Дону, Халтуринский переулок, 206B, телефон 8 (951) 527-27-77.

https://www.instagram.com/solti_rnd/

г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 18, телефон 8 (928) 771-60-87.

https://www.instagram.com/solti_rnd_volkova/

г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 3, телефон 8 (928) 607-77-73.

https://www.instagram.com/solti_rostov1/

г. Батайск, ул. Луначарского, 183А, телефон 8 (989) 619-81-12.

https://www.instagram.com/solti_bataysk/

Официальный сайт - http://lp.mysolti.ru/

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