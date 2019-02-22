«Очень страшно и больно»: Ростовские врачи отказали 8-летней девочке в жизненно необходимом для нее препарате

Десятки миллионов рублей в год на то, чтобы сделать жизнь ребенка чуточку лучше. Много это или мало? Для Юлии Илларионовой - мамы 8-летний Дарины (у девочки врожденное генетическое заболевание, - прим. автр.) это вся ее жизнь. Ведь что может быть страшнее, чем видеть как твой ребенок, в буквальном смысле слова, умирает у тебя на руках? Однако ростовские врачи решили иначе: они отменили жизненно необходимый девочке препарат и, по сути, обрекли маленького человечка на гибель в мучениях.

«ОТ 12 ДО 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ»

- Таких заболеваний как у моего ребенка около сорока человек на всю страну, - рассказала Юлия. - А в Ростовской области еще у одного ребенка и Дарины. В начале врачи думали, что это ДЦП, и только в Израиле был поставлен правильный диагноз - «мукополисахаридоз». По сути, это редкое орфанное заболевание, при котором нет фермента, который участвует в обмене веществ и выводит токсины. Последние фактически накапливаются в организме, что приводит к необратимым последствиям. В числе проявлений заболевания - системные поражения скелета, задержка роста, нарушение сердечной деятельности, патология органов зрения, увеличение печени и селезенки, а также неврологическое нарушения.

По словам женщины, единственное лекарство, которое может поддерживать жизнь в девочке и облегчить ее страдания - американский препарат. Но его цена настолько высока, что простой учительнице, даже если работать только на него и всю жизнь, нельзя будет оплатить и год лечения.

- Раньше он стоил порядка 60 миллионов в год, - продолжает собеседница. - А после того, как официально прошел международную регистрацию, стал доступен, в том числе и в России по цене гораздо дешевле - в год в разных регионах на него для одного пациента тратят от 12 до 50 миллионов рублей. Там это лекарство покупают силами бюджета края, города или области. А вот в нашей - Ростовской, решили иначе.

В свои восемь лет малышка учится в третьем классе. Фото: архив семьи.

«ДОЗИРОВКУ СНИЗИЛИ И НЕ ПОМОГАЕТ?»

Юлия рассказывает, что полтора года ее дочь получала тот самый американский препарат.

- Ребенку стало гораздо лучше, - говорит мать. - У Дарины значительно повысилась двигательная активность с момента начала приема лекарства, за 1,5 года дочь выросла на двадцать сантиметров - то есть темп роста достиг верхней нормы критериев роста у здоровых детей ее возраста. Плюс, по результатам УЗИ, нормализовалась работа печени и щитовидной железы, остановился процесс развития остеопороза.

Мать говорит, что в 2017-м два месяца из-за того, что препарат не был закуплен вовремя, Дарина его не получала. В этот период у нее наблюдался резкий спад физической активности, значительно возрос уровень утомляемости и появились проблемы со зрением.

- А с мая того же года была снижена дозировка, - говорит женщина. - Она была меньше, чем в инструкции производителя. А потом и вовсе медики собрали консилиум и пришли к выводу: жизненно необходимый препарат не помогает, значит следует его совсем отменить. Я понимаю, что чиновникам есть, куда потратить эти астрономические деньги. Но своим решением они вынесли для моей Дарины приговор: добыть на этой земле, а сколько?

Стоимость препарата для девочки - миллионы в год. Фото: архив семьи.

«СКОВЫВАЮТ БЕССИЛИЕ И УЖАС»

Мама девочки - учитель по профессии, за все эти годы борьбы с медикам и чиновниками, уже успела переучиться на юриста и намерена идти в суд, чтобы уже там доказывать, что ее ребенок имеет право на жизнь и необходимую медицинскую помощь, гарантированную государством.

- Перевод в паллиативное состояние не дает им право отказа в жизненно необходимых препаратах, - сказала Юлия в завершение разговора. - Ребенок тем и отличается от взрослых людей, что у него в любой момент может развиться реабилитационный потенциал. Орфанные препараты не восстанавливают организм, а лишь останавливают или затормаживают процесс дальнейшего разрушения, поэтому так важно начинать лечить как можно раньше.

Нас же, по сути, оставили с нашей бедой один на один, ведь самостоятельно купить препарат возможности нет, да и кто бы смог? Но, знаете, видеть, как твой ребенок из веселого и подвижного, спустя несколько месяцев после отмены препарата, даже перевернуться самостоятельно уже не может, это на самом деле очень страшно и больно. Меня просто сковывает ежеминутный ужас за жизнь дочери. А еще осознание своего бессилия и того, как не значимыми становятся жизни детей в нашей стране!

К слову, несмотря на свое сложное физическое состояние, 8-летняя Дарина дистанционно уже учится в третьем классе, занимает призовые места в общероссийских соревнованиях и олимпиадах.

За комментарием по поводу случившегося газета «Комсомольская правда-Ростов» обратилась в Министерство здравоохранения региона. Там пообещали дать официальный ответ, но позже.

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