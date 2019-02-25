2019-02-25T17:38:30+03:00
Общество

Ростовчанка нарисовала Анну Седокову и вручила портрет певице

Девушка рисует звезд, чтобы лично с ними познакомиться
Ольга ГОПАЛО
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Ростовчанка нарисовала Анну Седокову и вручила картину певице. Фото: Инстаграм Натальи Устиновой.Ростовчанка нарисовала Анну Седокову и вручила картину певице. Фото: Инстаграм Натальи Устиновой.
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На днях секс-символ российской эстрады Анна Седокова похвасталась в своем Инстаграм подарком, который она увезет с собой на память о Ростове-на-Дону. Это портрет, на котором певица изображена вместе со своим сыном Гектором.

- Увожу с собой из Ростова самый милый подарок, - подписала видео красавица. - Будет у меня в новой квартире. А еще поблагодарила художника за «талант и любовь».

Всего за несколько часов видео посмотрели 211 тысяч человек. А в числе комментариев были и такие: «Не реальный арт! Круто! Рождаются же такие талантища! Супер!»

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Увожу с собой из Ростова
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ФИШКА - РОЗОВЫЙ ЦВЕТ ВОЛОС

Как удалось выяснить «Комсомолке», автор картины-подарка - 23-летняя ростовчанка Наталья Устименко.

- Я давно сотрудничаю со звездами, в том смысле, что вручаю им портретами. Это мой личный подарок за их талант и творчество, - призналась она «КП-Ростов».

Художница рассказала, что пишет сразу два, но абсолютно разных портрета - один для звезды в подарок, а другой для своей персональной выставки в будущем. На авторском экземпляре просит поставить знаменитостей автограф. А вот какой портрет подарить, а какой оставить себе - ростовская художница выбирает сама. При этом на написание картины у нее может уйти до месяца. Но с Анной Седоковой получилось быстрее - на оба портрета ушло всего две недели.

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Мне кажется, на этом фото чего-то или кого-то не хватает для полной композиции.
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- Мы с ней виделись уже второй раз, - рассказала художница. - Первый - в декабре прошлого года. Она приезжала давать интервью. А я стояла среди ее поклонников с портретом. Представляете, она выделила меня из толпы со словами: «Чтобы быть заметным человеком нужно выделяться. А вот эта девочка с розовыми волосами - я не могу оторвать от нее взгляд. Смотрю только на нее!». Она позвала меня на сцену, там при всех я и подарила ее портрет.

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Держите вручение второго портрета
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А уже к этому февральскому концерту в Ростове-на-Дону написала еще один - вместе с сынишкой. Так Анна увидела меня у сцены и пригласила в свою гримерку. Она сходу стала спрашивать: «Как твоя жизнь? Как дела?» Мне было очень приятно: и это обращение как к подружке, и то что она меня запомнила. Теперь думаю, розовый цвет волос будет моим фирменным.

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Из хобби в работу
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«БУЗОВА ОЧЕНЬ КРЕПКО ОБНИМАЛА»

- А как вы вообще договариваетесь со звездами?

- Благодаря Интернету, это стало делать проще. Ищу телефоны директоров и PR-менеджеров, созваниваюсь с огромным количеством людей. Чтобы попасть к звезде на прием, нужно целый кастинг пройти: прислать свои работы, их покажут артисту и только после этого он решит: выделит мне минутку или нет.

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На этот портрет я потратила ни больше, ни меньше - 2 дня. Это крайне мало.
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- Кого из знаменитостей вы еще осчастливили?

- Пока немногих. Но мне запомнилась Оля Бузова, я тоже подарила ей два своих портрета. Чтобы про нее не говорили: Ольга - добрейшей души человек. Во вторую встречу она так эмоционально поблагодарила меня за портрет! Обнимала минуты три это точно, причем так крепко, что я чувствовала каждую ее косточку и удары в сердце.

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Ставит автограф мне на память на своем портрете
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- Как вы выбираете, кого нарисовать?

- Кто-то восхищается закатами и рассветами, а я людьми. Я считаю, что они - самое красивое произведение искусства, созданное природой. Все так продумано! Это удивительно. Перед тем, как начать воспринимать людей как личность, я воспринимаю их как эстетику. Когда смотрю на человека, мне важно все: черты лица, изгибы, цвет глаз и так далее. Я пытаюсь понять для себя: вдохновляет меня это лицо или нет. А дальше уже интересуюсь творчеством: если я понимаю, что человек мне нравится и я хочу на его концерт, то почему бы не попробовать с ним встретиться и в знак благодарности преподнести ему подарок.

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Я могу вечно говорить о наших крепких объятиях и теплых встречах
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- Билеты дарят?

- Редко. В основном, я их сама покупаю, так как до последнего неизвестно - подпустят меня к артисту или нет.

- Даже так?

- Если бы все было просто, доступ к звезде был бы доступен каждому. Пока для меня самый сложный человек это Тимати. И встретить его скорее не мечта, а моя ближайшая задача. Кроме того, я сейчас готовлю портреты Димы Билана и экс-солистки группы «Серебро» Лены Темниковой. Надеюсь, им они понравятся.

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Теперь вы знаете меня гораздо лучше.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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