2019-02-23T16:17:01+03:00
Общество

«Не его день»: в Ростовской области вор ушел из магазина, не заметив ключи от кассы

В социальных сетях зубоскалы соревнуются в острословии
Ольга КУПОРОВА
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В социальных сетях утверждают, что этот воришка не заметил ключи от сейфа. Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-ДонуВ социальных сетях утверждают, что этот воришка не заметил ключи от сейфа. Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону
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Совсем недавно в Таганроге неудачливый грабитель ухитрился попасть в новостные ленты. Молодой человек оставил на месте преступления свой телефон, благодаря чему его удалось найти за несколько часов. В социальных сетях ростовчане несколько дней соревновались в острословии, комментируя преступление, как пришла другая новость - еще один домушник претендует на звание «Неудачник года».

Мужчина залез в продуктовый магазин, где стал в сердцах крушить кассу, которую не мог открыть, после чего ретировался, прихватив что-то из мелочи. Позже выяснилось, что воришка попался на камеру, мало того, на самом деле в магазине, практически на самом видном месте, лежали ключи от сейфа.

Комментарии не заставили себя ждать (авторские стиль и пунктуация сохранены): «Операция "Ы" , что бы никто не догадался», «Поспешишь, людей насмешишь», «Все гениальное просто», «Не его день», «Когда ты глупый и нетерпеливый», «Неподготовленный пошел». В донской полиции «героя», увы, не признали.

- Мы тоже читали в социальных сетях о неудачливом воре, но затрудняемся подсказать, где это могло быть, во всяком случае у нас такие данные отсутствуют, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области.

В любом случае хочется порадоваться за забывчивых сотрудников и сохранившуюся выручку магазина.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове попали на видео похитители елки

Еще одних похитителей ищут жители многоквартирного дома на Жмайлова (Западный жилой массив). Компания молодых людей стащила зеленую елку, установленную в парадной.

Жильцы выложили в социальные сети момент кражи, надеясь, что кто-то опознает нарушителей.

rostov_glavniyrostov_glavniy
Шпана украла ёлку на Жмайлова
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ИСТОЧНИК KP.RU

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