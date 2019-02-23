2019-02-23T19:45:10+03:00
Общество

«Аж мурашки!»: Виктория Лопырева трогательно поздравила своих мужчин с праздником

Красавица и телеведущая не упустила случая, чтобы сказать главные слова
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Виктория Лопырева недавно стала мамой. Фото: МареттаВиктория Лопырева недавно стала мамой. Фото: Маретта
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Пока в социальных сетях перемывают косточки Виктории Лопыревой, которая якобы увела отца своего ребенка из другой семьи, сама красавица наслаждается материнством. Она старается не обращать внимание на злопыхателей, активно отвечая на добрые слова и пожелания. В День защитника Отечества посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева написала трогательное поздравление.

- Защищать Родину - это защищать свою семью и своих близких, поэтому в моем представлении 23 февраля - это День всех настоящих мужчин, - поделилась телеведущая своими мыслями. - В нашей семье появился еще один мужчина, пока маленький, но, чувствую, вырастит настоящим защитником. С Праздником, дорогие мужчины!

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Комментарии подписчиков не заставили себя ждать: «Аж мурашки!», «Спасибо за красивые слова!», «Вы очень красивая!», «Пусть ваш маленький защитник растет здоровым!», «Спасибо, передайте поздравления своим мужчинам!».

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Защищать Родину - это защищать свою семью и своих близких
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Напомним, самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева впервые стала мамой 5 февраля. Сейчас телеведущая находится вместе с возлюбленным (бизнесменом Игорем Булатовым) и малышом в Майами.

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КСТАТИ

Виктория Лопырева родила сына в день рождения Неймара и Роналду

Первенец посла ФИФА чемпионата мира по футболу Виктории Лопыревой, словно по заказу, родился 5 февраля - в один день с лучшими футболистами мира Роналду и Неймаром. Информацию о том, что у Виктории родился сын, подтвердили родители малыша (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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