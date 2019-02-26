Избивали и унижали: в Ростове-на-Дону полицейских обвинили в пытках ради получения показаний

В ростовской полиции о кошмарах, которые творились в подвалах Ленинского райотдела полиции, сегодня стараются не говорить — совсем. Ну, мол, было, да. Плохо — согласны, но и все на этом, хватит, зачем ворошить?

- Все, кто запятнал честь мундира в этой истории, уволены по отрицательным мотивам, их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, - уточняют в региональном главке МВД. - Преступная деятельность была пресечена при проведения оперативных мероприятий Управлением собственности безопасности.

В Следственном комитете России к этому есть существенное уточнение: в отношении троих сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД №4 возбуждены уголовные дела — там есть и превышение должностных полномочий, и получение взятки, и мошенничество. Правда, под стражу буквально недавно взяли только двоих — оперов Романа Х. и Максима С., которые непосредственно занимались безобразиями, а вот их шеф, Владислав Сергеев, подался в бега, его объявили в федеральный розыск — правда, по другой статье.

-По данным следствия, в июне 2018-го подозреваемый, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, незаконно приобрели и перевезли с целью сбыта в служебное помещение отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №4 УМВД России по Ростову-на-Дону наркотики и психотропные вещества в крупном размере, - отметили в СКР.

ОПЕРАТИВНИКИ «ПОЖАДНИЧАЛИ», ЗАХВАТИВ СРАЗУ ДВОИХ

Между тем, как выяснила «Комсомольская правда», дело набирает обороты — не исключено, что вот это самое «привезли и хранили» для последующего сбыта происходило на регулярной основе, а в процесс был вовлечен вполне конкретный круг товарищей в погонах и без них.

- Катализатором в раскрутке этой истории стала огласка совершенно непотребных вещей, происходивших в наркоотделе, - говорит адвокат Татьяна Задорожная. - А случилось это, когда сотрудники этого подразделения задержали и под пытками выбили показания из одного из моих подзащитных, Алексея Т., и его знакомого, Владимира Ж. Через некоторое время тайное стало явным, ребята нашли в себе силы и дали показания против полицейских. А потом выяснилось, что возбуждение и «расследование» уголовных дел по соответствующим статьям УК РФ, именно таким образом там было нормой.

Все началось, когда двое приятелей Алексей Т. и Владимир Ж. в начале мая 2018-го шли на остановку — все, кстати, происходило в центре города. Причем, по словам Задорожной, Алексей сам попросил товарища (кстати, охранника и спортсмена) сопроводить его, поскольку оперативники из «наркотного» отдела ранее уже активно интересовались им, когда он однажды, после армии, он проходил свидетелем по одному делу по «профильной» статье.

Капитан Сергеев подался в бега. Фото: предоставлено СКР.

- А они знали, что я некоторое время баловался «солью», вот и пытались раскрутить меня периодически, хоть я давно ничем таким не занимался, даже прошел курс реабилитации в наркодиспансере - и справки есть, что в крови все чисто, - объяснил сам Алексей. - Я отказывался и от «сотрудничества», и от каких-то признаний. В итоге, пришлось через некоторое время вообще не выходить из дома без сопровождения.

Однако именно в тот день операм зачем-то принципиально понадобилось забрать его — то ли показатели надо было выполнять, то ли была еще какая-то причина.

- Возле нас остановилась тонированная иномарка, оттуда выскочили эти сотрудники Роман и Максим, схватили меня, начали запихивать в салон, - вспоминает Алексей. - Вовка, увидев это, стал меня отбивать — типа, вы чего творите, кто такие вообще, что за дела. А он парень крупный, да еще люди стали оборачиваться, поэтому ему тут же ксиву в лицо — полиция, это задержание, поедешь с нами.

Вполне возможно, говорит Задорожная, именно то, что полицейские прихватили с собой сразу двоих, и стало для них роковым решением: пожадничали — и прогадали.

УСЛУГИ ИЗВРАЩЕНЦА КАК СРЕДСТВО УБЕЖДЕНИЯ

А произошло, со слов самих задержанных и их защитников, вот что.

В райотделе их отвели не в кабинет, как это вообще-то должно было случиться, а в какой-то подвал. Там-то и начался настоящий беспредел.

-Нам сказали подписать протоколы о том, что у нас обнаружены наркотики — вроде как, за хранение, получается, хотели привлечь, а на самом деле ничего не было, - рассказывают молодые люди. - Тогда они (оперативники) достали какой-то черный мешок, набитый разными пакетами — с наркотой, предложили нам самим выбрать, что взять из этого «добра»: берите, говорят, «соль», вам как раз подходит. Мы отказались...

После этого их заставили раздеться догола, прицепили наручниками к трубе, стали избивать. А когда не подействовало, на сцене появился еще один персонаж — некий дерганый мужчина неопределенных лет, которого полицейские называли «Чикатило».

- Он вытащил свое «хозяйство» из брюк и стал изгаляться, прижимаясь к ребятам, - объяснила адвокат Татьяна Задорожная. - А сотрудники в это время снимали все на телефоны, после чего объявили: если сейчас не подпишите, что нужно, эти записи попадут в Интернет, а поскольку вам все равно не выкрутиться, подумайте, мол, что с вами будет, когда вас отправят в СИЗО — в камеру, где об этом тоже узнают.

Владимир выдержал все эти издевательства, отказавшись идти на поводу у мучителей. А Алексей сломался — и согласился все подписать. Правда, вышла неувязочка. Когда пригласили понятых (пришлось брать с улицы, прохожих, потому что время уже было вечернее: «процедуры» закончились позже, чем рассчитывали опера), оказалось, что у обоих задержанных карманы-то — пустые! Пришлось выводить их в коридор, «обеспечивать» вещдоки, а уж потом происходил «личный досмотр с изъятием».

Тот самый наркоман-агент по кличке Чикатило: на фото слева он входит в отдел полиции, на фото справа - выходит. Фото: Дмитрий Лабыгин.

- И вновь они прокололись на ровном месте: во-первых, уже потом мы настояли, чтобы был сделан биллинг по телефонам парней, который ясно показал, что они находились с отделе с 16.30 до 21.00, а во-вторых, понятые, поскольку они были не «ручные», дали показания, как именно производился досмотр и выемка наркотиков, - утверждает Задорожная.

Примечательно, что только лишь возбуждения уголовного дела в отношении Алексея Т. оперативникам показалось мало — и они еще и развели его семью на 30 тысяч рублей: как было сказано, за то, что бы тот «доехал до изолятора живым». С матери его товарища по несчастью, кстати, тоже требовали денег, но у нее их просто не было.

СКОЛЬКО ЕЩЕ БЫЛО ТАКИХ ЭПИЗОДОВ — НИКТО ТОЧНО НЕ ЗНАЕТ

Выяснилось, между тем, что этот случай был не единичным. В такие же точно жернова «блюстителей законности» попали еще двое ростовчан — Станислав М. и Иван Р. Только с ними это произошло чуть раньше, в марте 2018-го.

- Схема была, видимо, накатанной, потому что действовали эти же самые наркополицейские аналогичным образом, - поведал «КП» адвокат Дмитрий Лабыгин. - Их привезли в подвал, били, приводили этого Чикатило (он же известен там как «Блондин»), измывались. Еще приставляли швабру обоим сзади, имитируя, понятно, какие действия. Оба признали вину, но если дело Ивана дошло до суда, то Стаса мы вытащили — правда, ему пришлось четыре месяца пролежать в больнице. И да — там фигурировал все тот же черный мешок.

Неизвестно, на самом деле, сколько всего было таких фактов и как долго бы это безобразие продолжалось, но все вылезло наружу, когда сотрудники УСБ нагрянули в кабинет начальника подразделения по контролю за оборотом наркотиков Владислава Сергеева в районном отделе МВД №4 — и там обнаружился тот самый черный мешок, доверху набитый уже расфасованными пакетиками с наркотой (около 10 (!) килограммов).

Оказалось, что хлопцы из наркоотдела брали зелье у некоего дилера - на реализацию, забирая себе "процент с продажи". А когда повысили планку по отступным, поставщик, не долго сомневаясь, сдал их со потрохами куда следует.

Но самого Сергеева успели, по всей видимости, предупредить, он сбежал. Его подчиненных сначала отстранили от должности, но потом один из них сумел даже восстановиться.

- После долгих усилий, когда мы сумели убедить своих подзащитных, что им не следует опасаться мести со стороны оперативников, все начало раскручиваться, - говорит Задорожная.

- Да, куда только не писали — несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела, но мы даже сделали фотографии «Чикатило», на которого указывали ребята, как он свободно заходит в отдел полиции, а потом выходит наружу, - добавляет Лабыгин. - В итоге дело по операм все-таки возбудили, сейчас они под стражей.

Кстати, как стало известно «Комсомольской правде», «Чикатило» в этих материалах не фигурирует, поскольку он сам сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы: то ли его таким образом решили «спрятать», то ли он действительно где-то попался. Однако источник «КП» не исключает, что СКР выдернет его из колонии, чтобы тот дал показания по тем эпизодам, где он выполнял свою незавидную роль.

КОММЕНТАРИЙ БЫВШЕГО ОПЕРА УГРОЗЫСКА

"Это - позорное пятно на всю полицию Ростова-на-Дону"

- Отвратительная история, - прокомментировал «Комсомолке» ситуацию один из бывших сотрудников угрозыска, ныне пенсионер. - Я не говорю, что мы в свое время были белыми и пушистыми — да, случалось, что и до рукоприкладства с жуликами доходило, когда они наглели. Но не ради показаний же! И уж тем более, не чтобы «нарисовать» раскрытие преступлений. И плохо не только то, что это происходило в принципе в полиции Ростова-на-Дону (здесь, я считаю, нужно жестко спрашивать и с руководства управления, и с тех, кто им характеристики выписывал, звездочки новые на погоны давал). Ужасно, во-первых, для имиджа полиции в целом — ведь там работает огромное множество нормальных, честных людей, которые каждый день, действительно, рискуют жизнью, выполняя свой долг, а во-вторых, какое доверие будет к тем реально раскрытым делам, которые отправляли в суд эти самые оборотни? Ведь были, я уверен, там и реальные преступники! И сколько из них сейчас потирает потные ручки, собираясь писать жалобы в прокуратуру и Верховный суд, утверждая, что и их тоже подставили, оболгали, опорочили? Очень грустно. Я лично чувствую себя оплеванным этими негодяями.