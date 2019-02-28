Афиша Ростов-на-Дону март 2019: театр, музеи, концерты
Афиша Ростов-на-Дону март 2019: театр, музеи, концерты. Это и многое другое ждет жителей Ростова-на-Дон в первый весенний месяц. Кроме того, в донской столице ожидается целый звездный десант - группы "ЛЮБЭ" и "Ария", Наталия Орейро, Лена Темникова, Дима Билан, Лев Лещенко, Ирина Круг, Владимир Кузьмин, Вика Цыганова, Александр Серов и многие-многие другие.
А еще будет множество интересных спектаклей и тематических выставок как для детей, так и взрослых - выбирайте и приходите.
"Дикого ангела" тоже ждут в Ростове-на-Дону.Фото: Елена БАТАЛИНА
ГАСТРОЛЬ
Что и когда пройдет в Ростове-на-Дону*
1 марта в 19:00
Вадим Самойлов. Агата Кристи
Где: ДК "Ростсельмаш"
1 марта в 19:00
Илья Соболев
Где: Дом Офицеров (Основная сцена)
2 марта в 19:00
Владимир Кузьмин.
Где: КСК Экспресс
4 марта в 19:00
Ирина Круг
Где: Конгресс-холл ДГТУ
5 марта в 19:00
Золотой голос ENIGMA Andru Donalds.
Где: Конгресс-холл ДГТУ
6 марта в 19:00
Дима Билан. Шоу "Планета Билан"
Где: КСК Экспресс
6 марта в 19:00
Михаил Бублик
Где: Театр им. М. Горького
7 марта в 20:00
Концерт FEDUK
Где: ARENA DON
7 марта в 19:00
Юбилейный концерт Вики Цыгановой
Где: ДК "Ростсельмаш"
8 марта в 19:00
Театр Романа Виктюка. Спектакль "Служанки ".
Где: Конгресс-холл ДГТУ
8 марта в 20:00
Елена Темникова.
Где: КСК Экспресс
8 марта в 19:00
Александр Серов
Где: Театр им. М. Горького - Большая сцена
8 марта в 16:00
Ростов-на-Дону Хор Турецкого "Все на свете для Вас!"
Где: Музыкальный театр (Основная сцена)
8 марта в 19:00
СОЛА МОНОВА
Где: Конгресс-отель "Don Plaza"
9 марта в 17:00
СУПЕР ДИСКОТЕКА 90х. Все звезды
Где: ДонЭкспоцентр
9 марта в 19:00
Лев Лещенко
Где: Дом Офицеров
10 марта в 19:00
Сплин "Встречная полоса".
Где: КСК Экспресс
10 марта в 18:00
Сергей Трофимов
Где: Конгресс-холл ДГТУ
12 марта в 19:00
Концерт группы "А'Студио"
Где: Конгресс-холл ДГТУ
13 марта в 19:00
ЭМИН в Ростове-на-Дону
Где: Музыкальный театр (Основная сцена)
13 марта в 19:00
ЛЮБЭ. Юбилейный концерт 30 лет.
Где: Театр им. М. Горького
14 марта в 19:00
Мумий Тролль. Морская-Северозапад
Где: КСК Экспресс
15 марта в 19:00
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Где: "КСК Экспресс"
15 марта в 19:00
Петр Дранга с Камерным оркестром
Где: Ростовская государственная филармония
16 марта в 19:00
Шоу "Симфонические рок-хиты"
Где: Дом Офицеров (Основная сцена)
16 марта в 20:00
MANOWAR
Где: "КСК Экспресс"
18 марта в 19:00
Мультимедийное шоу "Классика в Темноте"
Где: Театр им. М. Горького: Большая сцена
20 марта в 19:00
"Дидюля" в сопровождении камерного оркестра
Где: Ростовская государственная филармония
21 марта в 19:00
Лолита
Где: Театр им. М. Горького - Большая сцена
21 марта в 19:00
Танцы на ТНТ. Большой тур
Где: ДК "Ростсельмаш"
21 марта в 19:00
Концерт Кейко Мацуи
Где: Ростовская государственная филармония
22 марта в 19:00
Алексей Чумаков
Конгресс-холл ДГТУ
24 марта в 18:00
Наталия Орейро
Где: КСК Экспресс
25 марта в 19:00
Ярослав Сумишевский.
Где: ДК "Ростсельмаш"
1 300 - 3 500 Р.
27 марта в 19:00
Сурганова и Оркестр. 15 лет группе!
Где: ДК "Ростсельмаш"
30 марта в 19:00
Ария
Где: КСК Экспресс
ШОУ
4 марта в 19:00
MUSICAL SHOW "НОТР ДАМ де ПАРИ" РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА"
Где: Театр им. М. Горького - Большая сцена
9 марта в 12:00
Владимир Куклачев. Страна кошландия. Премьера!
Где: ДК "Ростсельмаш"
18 марта в 19:00
Мультимедийное шоу "Классика в Темноте"
Где: Театр им. М. Горького: Большая сцена "
В первый месяц весны в рстове ждут и Вику Цыганову.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ул. Большая Садовая, 134, т. (863) 264-07-07
5 марта в 19:00
Симфорок 2.
6 марта в 19:00
Шерлок Холмс
7 марта в 19:00
Лебединое Озеро .
9 марта в 11:00
Стойкий оловянный солдатик
9 марта в 18:00
Летучая мышь
10 марта в 11:00
Волшебник изумрудного города
10 марта в 18:00
Травиата
15 марта в 19:00
Леди Макбет
16 марта в 18:00
Жизель
17 марта в 18:00
Сильва
20 марта в 19:00
Драма на охоте
23 марта в 18:00
Бабий Бунт
24 марта в 14:00
Дюймовочка
24 марта в 18:00
Хованщина
27 марта в 19:00
Шерлок Холмс
28 марта в 19:00
Ханума
29 марта в 19:00
Белоснежка
30 марта в 11:00
Зайка почтальон
30 марта в 18:00
Белоснежка
31 марта в 14:00
Зайка почтальон
31 марта в 18:00
Кармен
На гастрольных афишах значится и имя Льва Лещенко.Фото: архив КП
ТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО
пр. Театральный, 1, т. (863) 263-36-13
1 марта в 18:30
Люкс №13
Большая сцена
1 марта в 18:30
В ожидании чуда
Малая сцена
2 марта в 19:00
Палата Бизнесс-класса
Большая сцена
5 марта в 19:00
Ловушка для мужа
Большая сцена
7 марта в 18:30
Примадонны
Большая сцена
9 марта в 18:30
Женитьба
Большая сцена
10 марта в 18:30
Ребенок напрокат
Большая сцена
12 марта в 18:30
Знойные мамочки
Малая сцена
13 марта в 18:30
Вышел ангел из тумана
Малая сцена
15 марта в 18:30
Три сестры
Большая сцена
16 марта в 18:30
Женитьба Фигаро
Большая сцена
17 марта в 18:30
Сумасшедшая любовь в селе Степанчиково
Большая сцена
20 марта в 18:30
Авантюрная история по-женски
Малая сцена
21 марта в 18:30
Сталин. Часовщик
Малая сцена
22 марта в 18:30
Романтический возраст
Малая сцена
22 марта в 18:30
Зануда
Большая сцена
23 марта в 11:00
Принцесса на горошине
Большая сцена
23 марта в 18:30
Саранча
Большая сцена
24 марта в 18:30
Примадонны
Большая сцена
27 марта в 18:30
Счастливый номер
Малая сцена
29 марта в 18:30
Сладкоголосая птица юности
Большая сцена
30 марта в 18:30
Сладкоголосая птица юности
Большая сцена
31 марта в 18:30
Сладкоголосая птица юности
Большая сцена
Лена Темникова тоже выступит перед роствочанами.Фото: Архив "КП"
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
пл. Свободы, 3, т. (863) 253-98-44
1 марта в 11:00
Налу и Полимерово море
1 марта в 19:00
Бал воров
2 марта в 18:00
Кьоджинские перепалки
9 марта в 11:00
Налу и Полимерово море
9 марта в 11:00
Амадей
10 марта в 18:00
Вечера на хуторе близ Диканьки
15 марта в 19:00
Олеся
21 марта в 11:00
Золушка
22 марта в 13:30
Золушка
22 марта в 19:00
Вечера на хуторе близ Диканьки
23 марта в 18:00
Онегин
27 марта в 21:00 и 23:00
Ночь в театре. Театральный лабиринт
28 марта в 19:00
Холостяки и холостячки
29 марта в 19:00
Собаки-якудза
29 марта в 11:00 и 13:30
Пеппи Длинный чулок
30 марта в 11:00
Необычайные приключения Тома С и К
30 марта в 18:00
Кьоджинские перепалки
31 марта в 11:00
Приключения Дюймовочки
31 марта в 18:00
Амадей
ФИЛАРМОНИЯ
ул. Большая Садовая, 170, т. (863) 263-35-69
2 марта в 18:00
А3. 2. Бетховен + Прокофьев "Другое пространство" РАСО
6 марта в 19:00
"Нежность" Оркестр "Дон"
8 марта в 17:00
"Для милых дам" Джаз-оркестр им. К.Назаретова
9 марта в 18:00
Арт-проект "Тенора ХХI века" РАСО
10 марта в 18:00
"Дарите женщинам цветы" Оркестр им. Еждика
10 марта в 13:00
"Тишина в библиотеке" Классик-концерт
13 марта в 16:00
"Забавный профессор" Оркестр "Дон"
14 марта в 19:00
Концерт Владислава Косарева с симфоническим оркестром.
16 марта в 18:00
"Два рояля - четыре пианиста" Классик-концерт
17 марта в 15:00
"Натянулись гитарные струны" Классик-концерт
20 марта в 19:00
"Дидюля" в сопровождении камерного оркестра
23 марта в 18:00
"Дирижеры - высшая лига" Валерий Платонов (Пермь) РАСО
24 марта в 15:00
"Картинки с выставки" Оркестр им. Еждика
24 марта в 18:00
"Дон ты вольный, Дон раздольный!" Ансамбль "Донцы"
30 марта в 12:00
Большой детский уикенд. Мультик-опера РАСО
31 марта в 12:00
Большой детский уик-энд РАСО
31 марта в 14:00
Юные таланты и музыкальные династии Ростова РАСО
Выступления будут и для самых маленьких.Фото: Алексей БУЛАТОВ
ТЕАТР КУКОЛ ИМ В. БЫЛКОВА
(пер. Университетский, 46, т. (863) 263-45-91)
1 марта в 11:00
Волк и козлята /Свободное размещение/ 0+
Русская народная сказка
2 марта в 11:00, 13:00
Дюймовочка
Г.-Х. Андерсен
3 марта в 11:00, 13:00
Колобок-шоу 0+
Русская народная сказка
3, 10, 17, 24, 31 марта в 15:30
Волшебство театрального закулисья 0+
5 марта в 11:00
Марьюшка и баба Яга /Свободное размещение/ 0+
Русская народная сказка
6 марта в 11:00
Курочка Ряба /Свободное размещение/ 0+
Русская народная сказка
7 марта в 11:00
Принцесса на горошине/Свободное размещение/ 0+
Г.Х.Андерсен
9 марта в 11:00, 13:00
Гуси-лебеди/Свободное размещение/ 0+
Русская народная сказка
10 марта в 11:00, 13:00
Доктор Айболит 0+
К.Чуковский
12 марта в 11:00
Страусенок /Свободное размещение/ 0+
13 марта в 11:00
Пират Сладкоежка /Свободное размещение/ 0+
С.Белов
14 марта в 11:00
Ай да Петушок! /Свободное размещение/ 0+
В.Забайкальский, А.Иванова
15 марта в 11:00
Волшебный колосок/Свободное размещение/ 0+
Русская народная сказка
16 марта в 11:00, 13:00
МОРОЗКО 0+
Русская народная сказка
17 марта в 11:00, 13:00
Звездный мальчик 0+
Оскар Уайльд
19 марта в 11:00
БЛИН-МОЛОДЕЦ /Свободное размещение/ 0+
Русская народная сказка
20 марта в 11:00
Как аукнется так и откликнется /свободное размещение/ 0+
Т.Назаренко
Г.Лебедева
22 марта в 11:00
Репка /Свободное размещение/ 0+
Русская народная сказка
23 марта в 11:00, 13:30
Буратино 0+
24 марта в 11:00, 13:00
Кошкин дом
С.Маршак
26 марта в 11:00
У страха глаза велики /Свободное размещение/ 0+
Русская народная сказка
27 марта в 11:00
Премьера "Как Маша поссорилась с подушкой"/Свободное размещение/
28 марта в 11:00
Иван-Царевич и Серый Волк/Свободное размещение/ 0+
Е.Надеждина-Еленевская
29 марта в 11:00
Золотой чай /Свободное размещение/ 0+
С.Козлов
30 марта в 11:00, 13:30
Русалочка 0+
Г.-Х.Андерсен
31 марта в 11:00, 13:00
Теремок 0+
С.Маршак
ВЫСТАВКИ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ»
пр. Шолохова, 31 "И", т. 8 (863) 285-47-85
Мультимедийная выставка: Романовы 1613 - 1917
Мультимедийная выставка: От великих потрясений к Великой Победе 1917 - 1945
Мультимедийная выставка: Рюриковичи 862 - 1598
Мультимедийная выставка: Россия-Моя история 1945 - 2016
Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ул. Пушкинская, 115, т. (863) 2-402-907
с 4 марта по 25 марта
Выставка произведений художника Тимофея Теряева
Постоянно действующие выставки:
«Русское искусство. Иконопись XVII-XIX вв.»;
«Русское искусство. Живопись XVII – нач. XX вв.»
Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00. Выходной - вторник.
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ул. Чехова, 60 тел.: 8 (863) 266-45-14
с 1 марта по 20 марта
Персональная выставка Е.Я. Покидченко
по 12 марта
«Тёплые миры»
Постоянно действующие выставки:
«Зарубежное искусство XVII-XIX вв.». Живопись
«Зарубежное искусство XVII-XIX вв.». Графика
«Искусство Востока» (Китай, Япония, Индия) – открытое хранение;
«Декоративно-прикладное искусство Дона»
«Декоративно-прикладное искусство Европы
Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00. Выходной - вторник.
МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
ул. Большая Садовая, 79, т. (863) 240-52-13, пл. Свободы, 14/2
Постоянно действующие выставки:
«Музей Археологии»
«Эпоха Средневековья на Дону» (5-17 вв. н.э.)
«История, традиции и быт донского казачества»
«Южный провинциальный город»
с 23 февраля
«Ожившие сказки»
Интерактивная детская выставка разговаривающих и двигающихся героев любимых советских сказок и мультфильмов.
по 6 апреля
«Без лица»
Уникальная возможность окунуться в мир многообразных масок различных эпох. На протяжении столетий маски были символом тайны и иллюзии, они позволяли человеку «примерить» желаемый облик.
по 7 апреля
Выставка репродукций картин ФРИДЫ КАЛО
Выставка репродукций картин мексиканской художницы Фриды Кало.
по 15 апреля
Таланты и поклонники «Нахичевань-на-Дону - город театралов».
Специфика и этапы развития Нахичеванского городского театра.
Адрес: пл. Свободы, 14.Телефон: 8(863)-283-23-59
Постоянно действующие выставки:
Экспозиция открытого хранения «Фарфор»
Экземпляры европейской и восточной продукции.
Адрес: пер. Газетный, 47, т: 240-49-27
Постоянно действующие выставки:
Экспозиция открытого хранения "Музыкальная гостиная"
"Мелодия музея. В мире механических музыкальных инструментов" - история музыкальной шкатулки, шарманки, граммофона;
"Все звуки состоят в родстве" - к Году Греции;
"Романса голос осенний" - концерты А. Вяльцевой, Ю. Морфесси, А. Вертинского, И. Юрьевой в Ростове-на-Дону;
"Выдающиеся музыканты и исполнители на ростовской сцене" (Ф. Шаляпин, Л. Собинов, Н. и М. Фигнер, С. Рахманинов);
"50 писем о войне и о любви" - письма М. Штильмана с фронта и музыка военных лет
Адрес: пер. Газетный, 47, т: 240-49-27.
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Один из крупнейших зоопарков в России и Европе, со сложившимися традициями, коллективом опытных специалистов и одной из лучших в стране коллекцией животных
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