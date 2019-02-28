Афиша Ростов-на-Дону март 2019: театр, музеи, концерты. Это и многое другое ждет жителей Ростова-на-Дон в первый весенний месяц. Кроме того, в донской столице ожидается целый звездный десант - группы "ЛЮБЭ" и "Ария", Наталия Орейро, Лена Темникова, Дима Билан, Лев Лещенко, Ирина Круг, Владимир Кузьмин, Вика Цыганова, Александр Серов и многие-многие другие.

А еще будет множество интересных спектаклей и тематических выставок как для детей, так и взрослых - выбирайте и приходите.

"Дикого ангела" тоже ждут в Ростове-на-Дону.Фото: Елена БАТАЛИНА

ГАСТРОЛЬ

Что и когда пройдет в Ростове-на-Дону*

1 марта в 19:00

Вадим Самойлов. Агата Кристи

Где: ДК "Ростсельмаш"

1 марта в 19:00

Илья Соболев

Где: Дом Офицеров (Основная сцена)

2 марта в 19:00

Владимир Кузьмин.

Где: КСК Экспресс

4 марта в 19:00

Ирина Круг

Где: Конгресс-холл ДГТУ

5 марта в 19:00

Золотой голос ENIGMA Andru Donalds.

Где: Конгресс-холл ДГТУ

6 марта в 19:00

Дима Билан. Шоу "Планета Билан"

Где: КСК Экспресс

6 марта в 19:00

Михаил Бублик

Где: Театр им. М. Горького

7 марта в 20:00

Концерт FEDUK

Где: ARENA DON

7 марта в 19:00

Юбилейный концерт Вики Цыгановой

Где: ДК "Ростсельмаш"

8 марта в 19:00

Театр Романа Виктюка. Спектакль "Служанки ".

Где: Конгресс-холл ДГТУ

8 марта в 20:00

Елена Темникова.

Где: КСК Экспресс

8 марта в 19:00

Александр Серов

Где: Театр им. М. Горького - Большая сцена

8 марта в 16:00

Ростов-на-Дону Хор Турецкого "Все на свете для Вас!"

Где: Музыкальный театр (Основная сцена)

8 марта в 19:00

СОЛА МОНОВА

Где: Конгресс-отель "Don Plaza"

9 марта в 17:00

СУПЕР ДИСКОТЕКА 90х. Все звезды

Где: ДонЭкспоцентр

9 марта в 19:00

Лев Лещенко

Где: Дом Офицеров

10 марта в 19:00

Сплин "Встречная полоса".

Где: КСК Экспресс

10 марта в 18:00

Сергей Трофимов

Где: Конгресс-холл ДГТУ

12 марта в 19:00

Концерт группы "А'Студио"

Где: Конгресс-холл ДГТУ

13 марта в 19:00

ЭМИН в Ростове-на-Дону

Где: Музыкальный театр (Основная сцена)

13 марта в 19:00

ЛЮБЭ. Юбилейный концерт 30 лет.

Где: Театр им. М. Горького

14 марта в 19:00

Мумий Тролль. Морская-Северозапад

Где: КСК Экспресс

15 марта в 19:00

Диана Арбенина и «Ночные снайперы»

Где: "КСК Экспресс"

15 марта в 19:00

Петр Дранга с Камерным оркестром

Где: Ростовская государственная филармония

16 марта в 19:00

Шоу "Симфонические рок-хиты"

Где: Дом Офицеров (Основная сцена)

16 марта в 20:00

MANOWAR

Где: "КСК Экспресс"

18 марта в 19:00

Мультимедийное шоу "Классика в Темноте"

Где: Театр им. М. Горького: Большая сцена

20 марта в 19:00

"Дидюля" в сопровождении камерного оркестра

Где: Ростовская государственная филармония

21 марта в 19:00

Лолита

Где: Театр им. М. Горького - Большая сцена

21 марта в 19:00

Танцы на ТНТ. Большой тур

Где: ДК "Ростсельмаш"

21 марта в 19:00

Концерт Кейко Мацуи

Где: Ростовская государственная филармония

22 марта в 19:00

Алексей Чумаков

Конгресс-холл ДГТУ

24 марта в 18:00

Наталия Орейро

Где: КСК Экспресс

25 марта в 19:00

Ярослав Сумишевский.

Где: ДК "Ростсельмаш"

1 300 - 3 500 Р.

27 марта в 19:00

Сурганова и Оркестр. 15 лет группе!

Где: ДК "Ростсельмаш"

30 марта в 19:00

Ария

Где: КСК Экспресс

ШОУ

4 марта в 19:00

MUSICAL SHOW "НОТР ДАМ де ПАРИ" РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА"

Где: Театр им. М. Горького - Большая сцена

9 марта в 12:00

Владимир Куклачев. Страна кошландия. Премьера!

Где: ДК "Ростсельмаш"

18 марта в 19:00

Мультимедийное шоу "Классика в Темноте"

Где: Театр им. М. Горького: Большая сцена "

В первый месяц весны в рстове ждут и Вику Цыганову.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

ул. Большая Садовая, 134, т. (863) 264-07-07

5 марта в 19:00

Симфорок 2.

6 марта в 19:00

Шерлок Холмс

7 марта в 19:00

Лебединое Озеро .

9 марта в 11:00

Стойкий оловянный солдатик

9 марта в 18:00

Летучая мышь

10 марта в 11:00

Волшебник изумрудного города

10 марта в 18:00

Травиата

15 марта в 19:00

Леди Макбет

16 марта в 18:00

Жизель

17 марта в 18:00

Сильва

20 марта в 19:00

Драма на охоте

23 марта в 18:00

Бабий Бунт

24 марта в 14:00

Дюймовочка

24 марта в 18:00

Хованщина

27 марта в 19:00

Шерлок Холмс

28 марта в 19:00

Ханума

29 марта в 19:00

Белоснежка

30 марта в 11:00

Зайка почтальон

30 марта в 18:00

Белоснежка

31 марта в 14:00

Зайка почтальон

31 марта в 18:00

Кармен

На гастрольных афишах значится и имя Льва Лещенко.Фото: архив КП

ТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО

пр. Театральный, 1, т. (863) 263-36-13

1 марта в 18:30

Люкс №13

Большая сцена

1 марта в 18:30

В ожидании чуда

Малая сцена

2 марта в 19:00

Палата Бизнесс-класса

Большая сцена

5 марта в 19:00

Ловушка для мужа

Большая сцена

7 марта в 18:30

Примадонны

Большая сцена

9 марта в 18:30

Женитьба

Большая сцена

10 марта в 18:30

Ребенок напрокат

Большая сцена

12 марта в 18:30

Знойные мамочки

Малая сцена

13 марта в 18:30

Вышел ангел из тумана

Малая сцена

15 марта в 18:30

Три сестры

Большая сцена

16 марта в 18:30

Женитьба Фигаро

Большая сцена

17 марта в 18:30

Сумасшедшая любовь в селе Степанчиково

Большая сцена

20 марта в 18:30

Авантюрная история по-женски

Малая сцена

21 марта в 18:30

Сталин. Часовщик

Малая сцена

22 марта в 18:30

Романтический возраст

Малая сцена

22 марта в 18:30

Зануда

Большая сцена

23 марта в 11:00

Принцесса на горошине

Большая сцена

23 марта в 18:30

Саранча

Большая сцена

24 марта в 18:30

Примадонны

Большая сцена

27 марта в 18:30

Счастливый номер

Малая сцена

29 марта в 18:30

Сладкоголосая птица юности

Большая сцена

30 марта в 18:30

Сладкоголосая птица юности

Большая сцена

31 марта в 18:30

Сладкоголосая птица юности

Большая сцена

Лена Темникова тоже выступит перед роствочанами.Фото: Архив "КП"

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

пл. Свободы, 3, т. (863) 253-98-44

1 марта в 11:00

Налу и Полимерово море

1 марта в 19:00

Бал воров

2 марта в 18:00

Кьоджинские перепалки

9 марта в 11:00

Налу и Полимерово море

9 марта в 11:00

Амадей

10 марта в 18:00

Вечера на хуторе близ Диканьки

15 марта в 19:00

Олеся

21 марта в 11:00

Золушка

22 марта в 13:30

Золушка

22 марта в 19:00

Вечера на хуторе близ Диканьки

23 марта в 18:00

Онегин

27 марта в 21:00 и 23:00

Ночь в театре. Театральный лабиринт

28 марта в 19:00

Холостяки и холостячки

29 марта в 19:00

Собаки-якудза

29 марта в 11:00 и 13:30

Пеппи Длинный чулок

30 марта в 11:00

Необычайные приключения Тома С и К

30 марта в 18:00

Кьоджинские перепалки

31 марта в 11:00

Приключения Дюймовочки

31 марта в 18:00

Амадей

ФИЛАРМОНИЯ

ул. Большая Садовая, 170, т. (863) 263-35-69

2 марта в 18:00

А3. 2. Бетховен + Прокофьев "Другое пространство" РАСО

6 марта в 19:00

"Нежность" Оркестр "Дон"

8 марта в 17:00

"Для милых дам" Джаз-оркестр им. К.Назаретова

9 марта в 18:00

Арт-проект "Тенора ХХI века" РАСО

10 марта в 18:00

"Дарите женщинам цветы" Оркестр им. Еждика

10 марта в 13:00

"Тишина в библиотеке" Классик-концерт

13 марта в 16:00

"Забавный профессор" Оркестр "Дон"

14 марта в 19:00

Концерт Владислава Косарева с симфоническим оркестром.

16 марта в 18:00

"Два рояля - четыре пианиста" Классик-концерт

17 марта в 15:00

"Натянулись гитарные струны" Классик-концерт

20 марта в 19:00

"Дидюля" в сопровождении камерного оркестра

23 марта в 18:00

"Дирижеры - высшая лига" Валерий Платонов (Пермь) РАСО

24 марта в 15:00

"Картинки с выставки" Оркестр им. Еждика

24 марта в 18:00

"Дон ты вольный, Дон раздольный!" Ансамбль "Донцы"

30 марта в 12:00

Большой детский уикенд. Мультик-опера РАСО

31 марта в 12:00

Большой детский уик-энд РАСО

31 марта в 14:00

Юные таланты и музыкальные династии Ростова РАСО

Выступления будут и для самых маленьких.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТЕАТР КУКОЛ ИМ В. БЫЛКОВА

(пер. Университетский, 46, т. (863) 263-45-91)

1 марта в 11:00

Волк и козлята /Свободное размещение/ 0+

Русская народная сказка

2 марта в 11:00, 13:00

Дюймовочка

Г.-Х. Андерсен

3 марта в 11:00, 13:00

Колобок-шоу 0+

Русская народная сказка

3, 10, 17, 24, 31 марта в 15:30

Волшебство театрального закулисья 0+

5 марта в 11:00

Марьюшка и баба Яга /Свободное размещение/ 0+

Русская народная сказка

6 марта в 11:00

Курочка Ряба /Свободное размещение/ 0+

Русская народная сказка

7 марта в 11:00

Принцесса на горошине/Свободное размещение/ 0+

Г.Х.Андерсен

9 марта в 11:00, 13:00

Гуси-лебеди/Свободное размещение/ 0+

Русская народная сказка

10 марта в 11:00, 13:00

Доктор Айболит 0+

К.Чуковский

12 марта в 11:00

Страусенок /Свободное размещение/ 0+

13 марта в 11:00

Пират Сладкоежка /Свободное размещение/ 0+

С.Белов

14 марта в 11:00

Ай да Петушок! /Свободное размещение/ 0+

В.Забайкальский, А.Иванова

15 марта в 11:00

Волшебный колосок/Свободное размещение/ 0+

Русская народная сказка

16 марта в 11:00, 13:00

МОРОЗКО 0+

Русская народная сказка

17 марта в 11:00, 13:00

Звездный мальчик 0+

Оскар Уайльд

19 марта в 11:00

БЛИН-МОЛОДЕЦ /Свободное размещение/ 0+

Русская народная сказка

20 марта в 11:00

Как аукнется так и откликнется /свободное размещение/ 0+

Т.Назаренко

Г.Лебедева

22 марта в 11:00

Репка /Свободное размещение/ 0+

Русская народная сказка

23 марта в 11:00, 13:30

Буратино 0+

24 марта в 11:00, 13:00

Кошкин дом

С.Маршак

26 марта в 11:00

У страха глаза велики /Свободное размещение/ 0+

Русская народная сказка

27 марта в 11:00

Премьера "Как Маша поссорилась с подушкой"/Свободное размещение/

28 марта в 11:00

Иван-Царевич и Серый Волк/Свободное размещение/ 0+

Е.Надеждина-Еленевская

29 марта в 11:00

Золотой чай /Свободное размещение/ 0+

С.Козлов

30 марта в 11:00, 13:30

Русалочка 0+

Г.-Х.Андерсен

31 марта в 11:00, 13:00

Теремок 0+

С.Маршак

ВЫСТАВКИ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ»

пр. Шолохова, 31 "И", т. 8 (863) 285-47-85

Мультимедийная выставка: Романовы 1613 - 1917

Мультимедийная выставка: От великих потрясений к Великой Победе 1917 - 1945

Мультимедийная выставка: Рюриковичи 862 - 1598

Мультимедийная выставка: Россия-Моя история 1945 - 2016

Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

ул. Пушкинская, 115, т. (863) 2-402-907

с 4 марта по 25 марта

Выставка произведений художника Тимофея Теряева

Постоянно действующие выставки:

«Русское искусство. Иконопись XVII-XIX вв.»;

«Русское искусство. Живопись XVII – нач. XX вв.»

Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00. Выходной - вторник.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

ул. Чехова, 60 тел.: 8 (863) 266-45-14

с 1 марта по 20 марта

Персональная выставка Е.Я. Покидченко

по 12 марта

«Тёплые миры»

Постоянно действующие выставки:

«Зарубежное искусство XVII-XIX вв.». Живопись

«Зарубежное искусство XVII-XIX вв.». Графика

«Искусство Востока» (Китай, Япония, Индия) – открытое хранение;

«Декоративно-прикладное искусство Дона»

«Декоративно-прикладное искусство Европы

Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00. Выходной - вторник.

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ

ул. Большая Садовая, 79, т. (863) 240-52-13, пл. Свободы, 14/2

Постоянно действующие выставки:

«Музей Археологии»

«Эпоха Средневековья на Дону» (5-17 вв. н.э.)

«История, традиции и быт донского казачества»

«Южный провинциальный город»

с 23 февраля

«Ожившие сказки»

Интерактивная детская выставка разговаривающих и двигающихся героев любимых советских сказок и мультфильмов.

по 6 апреля

«Без лица»

Уникальная возможность окунуться в мир многообразных масок различных эпох. На протяжении столетий маски были символом тайны и иллюзии, они позволяли человеку «примерить» желаемый облик.

по 7 апреля

Выставка репродукций картин ФРИДЫ КАЛО

Выставка репродукций картин мексиканской художницы Фриды Кало.

по 15 апреля

Таланты и поклонники «Нахичевань-на-Дону - город театралов».

Специфика и этапы развития Нахичеванского городского театра.

Адрес: пл. Свободы, 14.Телефон: 8(863)-283-23-59

Постоянно действующие выставки:

Экспозиция открытого хранения «Фарфор»

Экземпляры европейской и восточной продукции.

Адрес: пер. Газетный, 47, т: 240-49-27

Постоянно действующие выставки:

Экспозиция открытого хранения "Музыкальная гостиная"

"Мелодия музея. В мире механических музыкальных инструментов" - история музыкальной шкатулки, шарманки, граммофона;

"Все звуки состоят в родстве" - к Году Греции;

"Романса голос осенний" - концерты А. Вяльцевой, Ю. Морфесси, А. Вертинского, И. Юрьевой в Ростове-на-Дону;

"Выдающиеся музыканты и исполнители на ростовской сцене" (Ф. Шаляпин, Л. Собинов, Н. и М. Фигнер, С. Рахманинов);

"50 писем о войне и о любви" - письма М. Штильмана с фронта и музыка военных лет

Адрес: пер. Газетный, 47, т: 240-49-27.

ЦИРК

пр. Буденновский, 45, т. (863) 240-70-93

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ул. Зоологическая, 3, т. (863) 232-82-91

Один из крупнейших зоопарков в России и Европе, со сложившимися традициями, коллективом опытных специалистов и одной из лучших в стране коллекцией животных

ДЕЛЬФИНАРИЙ

пр. Коммунистический, 36/4, парк «Сказка», т. (863) 270-68-69

Талантливые морские артисты - веселые дельфины-афалины, белуха и забавные морские котики - удивят вас своими зрелищными трюками

* Из открытых источников. Подробности, цену билетов, дату и время уточняйте по телефонам.