Жители Ростовской области вошли в число самых злостных неплательщиков по кредитам в России

Донской регион оказался среди антилидеров всероссийского рейтинга регионов по доле просроченных населением кредитов: он занял в этом списке 13-ю строчку среди 85-ти субъектов Федерации, то есть 73-е место, если вести отсчет с самых добросовестных с этой точки зрения, каковыми названы Севастополь, Ненецкий АО и Чукотка.

А вот первая позиция — у Ингушетии, где шестнадцать из ста кредитов оказались проблемными, вторая — у Карачаево-Черкесии (10,3 процента), третья — у Бурятии (8,11 процента).

Вообще в ТОП-15 участников перечня, составленного РИА «Рейтинг», с самыми недобросовестными плательщиками разместились сразу десять южных регионов России, в том числе пять — входящие в состав ЮФО (остальные из СКФО): Адыгея (доля просроченной задолженности населения перед банками составляет там 7,81 процента), Астраханская область (6,79%), Краснодарский край (6,29%), Ростовская область (6,22%) и Волгоградская область (6,17%).

Регионы-аутсайдеры по выплате кредитов их населением. Таблица: РИА "Рейтинг".

К слову, аналитики Объединенное кредитное бюро (ОКБ) в число потенциальных заемщиков-физлиц с низким индивидуальным кредитным рейтингом внесли 13 процентов жителей Ростовской области: это те, кому банки вряд ли одобрят кредит вообще, потому что ранее они уже имели сложности с выплатой долгов.

При этом объем задолженности населения в донском регионе за год вырос — на 21,1 процента. И, по всей видимости, он продолжит увеличиваться и дальше, поскольку эксперты опять отмечают всплеск активности на рынке кредитования.

В ОКБ, допустим, отмечают, что в целом по стране в январе текущего года было выдано 2,58 млн новых кредитов общим «весом» в 550,6 млрд рублей, и эта сумма на 19 процентов больше в сравнении с январем 2018-го.

И основная часть - кредиты наличными, почти на 300 млрд рублей, а средний чек вырос на с 229 до 263 тысяч рублей.

Напомним, что, как ранее сообщала «КП» со ссылкой на данные Центробанка России (на 1 ноября 2018 года) просроченная задолженность физлиц по кредитам оценивалась в 1,4 млрд рублей.