2019-03-04T18:12:23+03:00
Общество

«Спасибо большое, дяденька-спасатель»: Школьник из Таганрога получил награду за спасение тонущего ребенка

Своим примером старшеклассник Серафим Кулешов доказал: невозможное возможно
Ольга ГОПАЛО
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Серафим с ведущим церемонии награждения Дмитрием Харатьяном. Фото: личный архив Серафима Кулешова.Серафим с ведущим церемонии награждения Дмитрием Харатьяном. Фото: личный архив Серафима Кулешова.
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История Серафима Кулешова из города Таганрога Ростовской области такая, что в пору снимать фильм. Отважный школьник с самого рождения находился между жизнью и смертью, а все его детство прошло в борьбе за то, чтобы быть как все. Но когда судьба уготовила ему очередное испытание, парень не испугался трудностей, а своим примером доказал: невозможное возможно. На днях в Москве ему вручили почетный знак «Горячее сердце», который можно получить только за человеческое неравнодушие к чужой беде и бескорыстную помощь тем, кто в ней нуждается.

Светлана Медведева - Президент Фонда социально-культурных инициатив. Фото: личный архив Серафима Кулешова.

Светлана Медведева - Президент Фонда социально-культурных инициатив. Фото: личный архив Серафима Кулешова.

- Я родился недоношенным, весил всего 900 граммов, - рассказал «Комсомолке» Серафим Кулешов. - У меня есть ряд болезней, но самая большая - это паралич левой руки. С самого первого дня рука висела как плеть, но, благодаря близким, ее удалось частично восстановить. Честно говоря, если говорить о том случае со спасением, то я считаю - на моем месте так бы поступил каждый. Наверное, поэтому в школе о нем узнали только спустя два года. Это произошло тогда, когда описал ситуацию в своем рассказе (парень занимается творчеством, - прим. автр.).

Такой диплом получил Серафим. Фото: личный архив Серафима Кулешова.

Такой диплом получил Серафим. Фото: личный архив Серафима Кулешова.

- Что тогда произошло?

- Это было летом в селе Приморка Ростовской области, когда я отдыхал у бабушки. Мы с сестрой решили искупаться: шли по мостику, зашли в воду, плавали, плескались. И тогда я заметил девочку лет пяти, которая тонула. Это была глубина метра в полтора. Для меня небольшая, а вот она могла лишиться жизни. Малышка начала захлебываться. Время на раздумья не было - все происходило очень быстро, я подплыл к ней, схватил и притащил к берегу. Родители уже стояли там. К счастью, никто не пострадал. Это самое главное. Я даже не спросил: как ее зовут. Она просто сказала «Спасибо большое дяденька-спасатель» и все. Больше ее я не видел, мы не общались.

Ярослава Дегтярева (в центре). После страшной аварии девочка из Ростовской области не только чудом выжила, но и стала финалисткой ТВ-шо. Фото: личный архив Серафима Кулешова.

Ярослава Дегтярева (в центре). После страшной аварии девочка из Ростовской области не только чудом выжила, но и стала финалисткой ТВ-шо. Фото: личный архив Серафима Кулешова.

В Москве для лауреатов организовали экскурсии, а на самой церемонии награждения присутствовали не только народные герои, но и многие знаменитости, в их числе - Светлана Медведева, Дмитрий Харатьян, Ольга Кормухина, финалисты шоу «Голос. Дети» Даниил Плужников и Ярослава Дегтярева.

- Для меня самым эмоциональным был момент, когда я вышел на сцену в номинации «За преодоление трудных жизненных ситуаций и стремление к победе», - рассказал Серафим. - А еще - когда почтили минутой молчания ребят, которые отдали свои жизни за тех, кого они спасли. В такие минуты понимаешь, что жизнь дается нам всего лишь раз, а человек может ее лишиться в любой момент. И такие герои, конечно, служат примером для многих жителей нашей страны.

Данил Плужников победитель ТВ-проекта "Голос. Дети". Фото: личный архив Серафима Кулешова.

Данил Плужников победитель ТВ-проекта "Голос. Дети". Фото: личный архив Серафима Кулешова.

НАША СПРАВКА

Проект «Горячее сердце» - это система целенаправленной работы по гражданскому, патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения России. Ежегодно лауреаты Инициативы награждаются на торжественной церемонии в Москве. За шесть лет существования Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» со всех уголков страны поступило более 6 300 представлений на награждение, а наград удостоены 835 ребят и общественных организаций. Имена всех лауреатов внесены в Почетную книгу «Горячее сердце». В этом году ее лауреатами стали 140 человек , из которых четверо — посмертно.

Интервью, Дмитрий Харатьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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