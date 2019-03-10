"Рамки и границы мы рисуем себе сами": супруги из России, погибшие в авикатастрофе в Эфиопии, буквально жили путешествиями

На борту лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines - он разбился в Эфиопии утром 10 марта, находилась пара из города Таганрога Ростовской области. Знакомые Екатерины и Александра Поляковых до сих пор не могут поверить в случившееся. Известно, что супруги - одногодки, им по 28 лет. Вместе учились в институте на программистов в небольшом городке под Ростовом-на-Дону. Последние несколько лет жили в Москве. Знакомые говорят, что Катя работала в банке, Саша тоже в столице, но не по специальности. В этот раз они отправились в долгожданный отпуск. У них было море планов на жизнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/696300" frameborder="0"></iframe> Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии сняли видео из аэропорта.

"РАМКИ И ГРАНИЦЫ МЫ РИСУЕМ СЕБЕ САМИ"

- Ровно год назад мы ехали в Азию, теперь летим в Африку. А раньше казалось, что поездка в Москву уже подвиг. Это в очередной раз доказывает, что рамки и границы рисуем мы себе сами, - такую запись оставила Екатерина в своем Инстаграм всего за несколько часов до перелета, приложив яркие видео своего путешествия. А дальше добавила: "Полтора часа пересадки и летим в Кению".

Как только появились имена погибших русских туристов, кто-то подписал под снимком: «Вы приземлились?». Там же появилась надпись: «Катя и Саша погибли… Самолет разбился.... Господи, прими все их души».

bonanza_kate Ровно год назад мы ехали в Азию, теперь летим в Африку.

"ПОНЯЛА, ЧТО НЕ БУДУ ЗДЕСЬ УЧИТЬСЯ!"

- Я хорошо знала и Катю, и Сашу, - рассказала «Комсомолке» знакомая пары Дарья Малышева, едва сдерживая слезы. - Мы еще до поступления в институт познакомились. Она закончила школу с золотой медалью, сама поступила в университет. Очень жизнерадостный, добрый человек. На третьем курсе они с Сашей стали встречаться. Катя всегда была очень разносторонней, они оба получали параллельно второе высшее образование, пока учились в университете. Они были такими молодыми, у них было столько планов!

А вот что сама Катя рассказывает о себе:

- Моя история такая: весь 11 класс я учила обществознание, дабы сдавать по нему ЕГЭ, потом ездила из Таганрога две недели подряд в Ростов на курсы в РГУ, так как на тот момент ЕГЭ они не принимали и для поступления надо было писать отдельно экзамен в институте, - пишет она в соцсетях. - В итоге, я получила высокие баллы по ЕГЭ и на отлично написала внутренний экзамен. Приехав в Ростов, узнать результаты, я не волновалась вообще, мне почему-то стало все равно. Увидев себя в списках, почувствовала удовлетворение от того, что я это сделала. Но по дороге домой поняла, что я не буду здесь учиться. До сих пор не знаю, почему я так решила.

bonanza_kate Решила, как сейчас модно, устроить опрос Саше, какие девушки ему нравятся?

А раз не Ростов, то Таганрог.

- Про Москву тогда почему-то никто не подумал, - продолжала она. - Позвонили знакомому, он посоветовал поступать на его кафедру. Сказал: физики не будет, атвичаю. Ага. Шоб тебе снился физик в стрингах до скончания времен. В общем, отдала доки и умчала с родителями на море. Даже не присутствовала при зачислении, с моими баллами я проходила на все специальности. Вот так я оказалась в группе недопрограммистов А-68. Всем привет.

bonanza_kate Я опять кайфую от планирования новой поездки. Это наркотик, отвечаю.

"ЭКВАТОР ВСЕ ИЗМЕНИЛ"

Ее супруг Александр, как и многие в Таганроге собирался поступать в Радик (Таганрогский радиотехнический, - прим. автр.), но на другую специальность.

- В 11 классе у него случилась любовь-морковь и ЕГЭ пошло под откос, - описывает Екатерина историю своего мужа. - Написал хорошо, но баллов не хватило. И вот мы в одной группе и... не общаемся вообще до середины третьего курса. Он считает, что я чика-мажор, а я как истинная чика его просто не замечаю. Как там раньше модно в контакте было: "Кошку не интересует, что о ней говорят мыши". Экватор все изменил. Надеюсь все знают значение этого слова, мы первый раз собрались всей группой и тут понеслось. До этого момента мы и не подозревали, что у нас такая веселая и классная группа. Очень часто собирались у Сашиной бабушки побухать в беседке на природе. Ну и может сила бухлишка, а может сила моего ржача как у истинной лэди, в общем как-то присмотрелись друг к другу и все, вот уже семь лет никак не насмотримся. А еще я всегда говорила, что не буду встречаться с одногруппником, а тем более работать вместе с будущим мужем. Ой, такая дура была!

bonanza_kate Ни... все не случайно в этой жизни. Я вам отвечаю.

"КАК ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, ЧТО ВСЕ ЭТО НЕПРАВДА"

Говорят, Катя ждала Сашу дома, пока он был в армии. На странице Саши медаль "За возвращение Крыма". После института они поженились. Потом пара переехала в Москву. Знакомые Поляковых говорят, что их хобби были путешествия, они буквально грезили о поездках, мечтали посмотреть мир.

Катя ждала Сашу дома, пока он возвращал Крым. Фото: страница Вконтакте Александра Полякова.

- Мы до сих пор не можем поверить, что ребят больше нет, - говорит корреспонденту "КП-Ростов" одногруппница Дарья. - Я даже не могу представить, что сейчас с их родителями. Мы с одногруппниками уже точно решили, что все поедем к ним на похороны. Как хочется, верить, что все это не правда, и что как и прежде встретимся с ними на дне встречи выпускников. А они покажут очередные фото со своих путешествий и поделятся впечатлениями.

«КП» удалось поговорить с фотографом, которая участвовала в одном ТВ-проекте с Екатериной.

- Я ее помню, мы участвовали в одном ТВ-шоу в Таганроге на местом канале - она как модель, я - как фотограф, - рассказала Екатерина Гаценко. - Девочка очень позитивная, улыбалась, всегда со всеми дружила. Хотя ситуации разные были, но про нее ничего плохого сказать не могу. Она очень красивая и фотогеничная, внешность позволяла, поэтому не удивилась, когда она в Москву уехала.

Напомним, страшная авиакатастрофа произошла в районе вулкана Бишофту в Эфиопии. По официальным данным она унесла жизни 157 человек.

"Комсомолка" приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

bonanza_kate Так как Испания большая страна, расстояния тут тоже не маленькие. Мы уже проехали 1500 км

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