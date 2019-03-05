2019-03-05T11:37:00+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону к 8 Марта вдвое взвинтили цены на цветы

В этом году продавцы делают ставку на бюджетные букеты
Ольга ГОПАЛО
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В этом году продавцы делают ставку на бюджетные букетыВ этом году продавцы делают ставку на бюджетные букетыФото: Ольга ГОПАЛО
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До 8 Марта остаются считанные дни, а продавцы цветов вовсю готовятся к празднику. Возле цветочных ларьков ажиотаж такой, что не протолкнуться. Правда, пока - от помощников, которые в четыре руки накручивают цветы в целлофановую пленку, а еще от ведер с букетами, которыми вот-вот осчастливят каждую из женщин.

До 8 Марта остаются считанные дни, а продавцы цветов вовсю готовятся к празднику. Фото: Ольга ГОПАЛО

До 8 Марта остаются считанные дни, а продавцы цветов вовсю готовятся к празднику.Фото: Ольга ГОПАЛО

Все торговцы в один голос уверяют: мол, цену держим, цветы не подорожали. Однако покупатели с опытом говорят: еще неделю назад та же мимоза стоила вдвое дешевле, а фиалки и подснежники - на 50 рублей. При мне прямо на глазах - как грибы после дождя, выросли в цене тюльпаны в горшочках.

- Кто сказал 200 рублей? - сурово научает продавщица цветочного ларька в районе ЦГБ свою напарницу, бойко переставляя коробки с места на место. - 250 и точка.

Ее коллега пожимает плечами и озвучивает мне теперь уже эту цену.

В моде корзинки с хризантемами. Фото: Ольга ГОПАЛО

В моде корзинки с хризантемами.Фото: Ольга ГОПАЛО

Похоже, в этом году торговцы решили сделать ставку на бюджетные цветы - именно они подорожали к 8 Марта больше всего. И то верно: корпоративные поздравления женщинам-коллегам, милый букетик как из советского прошлого жене, маме, сестре и бабушке, и вот уже мелкий опт от каждого второго мужчины.

Букеты от 500 до 1500 рублей за штуку. Фото: Ольга ГОПАЛО

Букеты от 500 до 1500 рублей за штуку.Фото: Ольга ГОПАЛО

При этом цены на серьезные букеты почти не изменились. В моде корзинки с хризантемами, а также огромные букеты в духе а-ля выпускной, юбилей или пора на пенсию. Также держат прежнюю цену розы, нарциссы и гвоздики.

Кстати, мода на цветы в горшках с прошлого года еще не прошла: не факт, конечно, что долго простоят, зато ваза им точно не нужна.

Все торговцы в один голос уверяют: мол, цену держим, цветы не подорожали. Фото: Ольга ГОПАЛО

Все торговцы в один голос уверяют: мол, цену держим, цветы не подорожали.Фото: Ольга ГОПАЛО

КОНКРЕТНО

Почем цветы

Примула (в горшке) - 150 рублей.

Крокус (в горшке) — 200 рублей.

Тюльпаны (в горшке) - 250 рублей.

Тюльпаны — 70 рублей штука.

Гвоздики от 40 рублей штука.

Нарциссы — от 40 рублей штука.

Морозник от 100 рублей штука.

Розы — от 100 рублей штука.

Мимоза — от 200 рублей штука.

Букеты от 500 до 1500 рублей штука.

Фиалки или подснежники - от 150 рублей штука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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