В Ростове-на-Дону к 8 Марта вдвое взвинтили цены на цветы
До 8 Марта остаются считанные дни, а продавцы цветов вовсю готовятся к празднику. Возле цветочных ларьков ажиотаж такой, что не протолкнуться. Правда, пока - от помощников, которые в четыре руки накручивают цветы в целлофановую пленку, а еще от ведер с букетами, которыми вот-вот осчастливят каждую из женщин.
До 8 Марта остаются считанные дни, а продавцы цветов вовсю готовятся к празднику.Фото: Ольга ГОПАЛО
Все торговцы в один голос уверяют: мол, цену держим, цветы не подорожали. Однако покупатели с опытом говорят: еще неделю назад та же мимоза стоила вдвое дешевле, а фиалки и подснежники - на 50 рублей. При мне прямо на глазах - как грибы после дождя, выросли в цене тюльпаны в горшочках.
- Кто сказал 200 рублей? - сурово научает продавщица цветочного ларька в районе ЦГБ свою напарницу, бойко переставляя коробки с места на место. - 250 и точка.
Ее коллега пожимает плечами и озвучивает мне теперь уже эту цену.
В моде корзинки с хризантемами.Фото: Ольга ГОПАЛО
Похоже, в этом году торговцы решили сделать ставку на бюджетные цветы - именно они подорожали к 8 Марта больше всего. И то верно: корпоративные поздравления женщинам-коллегам, милый букетик как из советского прошлого жене, маме, сестре и бабушке, и вот уже мелкий опт от каждого второго мужчины.
Букеты от 500 до 1500 рублей за штуку.Фото: Ольга ГОПАЛО
При этом цены на серьезные букеты почти не изменились. В моде корзинки с хризантемами, а также огромные букеты в духе а-ля выпускной, юбилей или пора на пенсию. Также держат прежнюю цену розы, нарциссы и гвоздики.
Кстати, мода на цветы в горшках с прошлого года еще не прошла: не факт, конечно, что долго простоят, зато ваза им точно не нужна.
Все торговцы в один голос уверяют: мол, цену держим, цветы не подорожали.Фото: Ольга ГОПАЛО
КОНКРЕТНО
Почем цветы
Примула (в горшке) - 150 рублей.
Крокус (в горшке) — 200 рублей.
Тюльпаны (в горшке) - 250 рублей.
Тюльпаны — 70 рублей штука.
Гвоздики от 40 рублей штука.
Нарциссы — от 40 рублей штука.
Морозник от 100 рублей штука.
Розы — от 100 рублей штука.
Мимоза — от 200 рублей штука.
Букеты от 500 до 1500 рублей штука.
Фиалки или подснежники - от 150 рублей штука.
ИСТОЧНИК KP.RU