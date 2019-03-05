2019-03-05T14:08:11+03:00
Общество

"Яндекс.Няня": Ростовчанка стала суперзвездой Интернета, когда стала разносить еду вместе с 9-месячной дочкой

Пока муж Лады в армии, молодая мама решила взять подработку во время прогулок с малышкой [аудио]
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону молодая мать устроилась на работу курьером по доставке еды. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".В Ростове-на-Дону молодая мать устроилась на работу курьером по доставке еды. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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18-летняя Лада Королева из Ростова-на-Дону до сих пор не может прийти в себя от славы, которая на нее обрушилась. Сутки назад в одном из городских пабликов появилась ее фотография. На ней девушка идет в форме сотрудника «Яндекс.Еда», толкая перед собой детскую коляску.

- Улица Суворова. Яндекс запустил новый сервис «Яндекс. Няня»? - написал автор снимка, под которым уже больше тысячи лайков и сотни комментариев.

Дальше - больше. Через несколько часов Интернет-пользователи отыскали девушку с фото, более того - кинули клич помощи молодой мамочке.

Лада с малышкой ждут папу дома. Фото: архив Лады Королевой.

Лада с малышкой ждут папу дома. Фото: архив Лады Королевой.

«ЭТО БЫЛ МОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ»

- Я в шоке, - честно призналась корреспонденту «КП-Ростов» Лада. - Только вчера устроилась на работу и на тебе. Мне приходят сотни сообщений с желанием помочь, но я отказываюсь. Никакие деньги мне собирать не надо! Номер своей карты я никому не даю. Хотя некоторым, действительно, написала - хотите помочь: купите детское питание в баночках для дочки, зарплата у меня должна быть только 15 марта. И то теперь не факт.

Молодая женщина переживает, что после всей этой огласки, ее вообще могут уволить с работы. Сегодня она взяла себе выходной, не выдержав свалившейся популярности.

К слову, Лада говорит, что просто устроилась на подработку — два-три часа в день в качестве прогулки с ребенком и лишняя копеечка. Тем более что деньги лишними не бывают, а сейчас они ой как нужны!

Первое знакомство Лады с мужем. Фото: архив Лады Королевой.

Первое знакомство Лады с мужем. Фото: архив Лады Королевой.

«РОДИТЕЛИ БЫЛИ ПРОТИВ НАШИХ ОТНОШЕНИЙ»

Оказывается, Ладе всего 18 лет. Ее муж служит в армии. Поженились они в апреле прошлого года, но перед этим их история сродни шекспировским страстям.

- Мы познакомились два года назад в Интернете, оба играли в сетевой Интернет-игре Dota-2, - продолжает собеседница. - Я из Ростова-на-Дону, он - из Казани. Влюбились в друг друга по фото, это была любовь с первого взгляда! В какой-то момент мы решили, что устали быть на расстоянии. Наша любовь началась, когда нам было еще по 16 лет.

Однако родные молодых не поддержали их союз.

- Мы на зло решили всем доказать, что будем вместе. Селиверста воспитывала бабушка, она была против наших отношений, впрочем, как и моя мама. Мы просили их перевести кого-то из нас в колледж к другому, чтобы мы смогли вместе учиться. Но они этого не сделали. Тогда мы оба бросили учебу и уехали в Москву. Там было сложно. Поскольку нам было по 16 лет, сдавать квартиру не каждый решался. Иногда и на вокзалах приходилось ночевать. Но потом мы вместе с 18-летними знакомыми, наконец, сняли квартиру. Я даже подрабатывала моделью и хотела стать актрисой. Но потом забеременела. И только тогда нам разрешили пожениться. Мужу как сироте дали квартиру в Ростове-на-Дону, а потом его забрали в армию.

Будущие родители. Фото: архив Лады Королевой.

Будущие родители. Фото: архив Лады Королевой.

«ДАТЬ СВОЕМУ РЕБЕНКУ ЛУЧШЕЕ»

Молодая мать признается, что работы не боится, потому и решила устроиться на подработку. Со своими родителями она так и не помирилась, но твердо решила дать своему ребенку самое лучшее.

- Я получаю пособие по уходу за дочкой, плюс детские, это чуть больше 13 тысяч рублей, - весной-летом хватает, но когда отопление то за коммуналку большая сумма выходит. Вот и решила почему бы не подзаработать?

Сама же мать не оставляет мечту стать актрисой.

- Может, со временем уедем с мужем в Москву - я буду в кино сниматься, а дочь в рекламе. Она у меня красотка, - говорит собеседница. - Я уверена, что пока мы вместе, нам все по плечу. Главное, что есть любовь.

В Москве Лада ходила по подиуму. Фото: архив Лады Королевой.

В Москве Лада ходила по подиуму. Фото: архив Лады Королевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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