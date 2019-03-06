В Ростовской области предложили «заморозить» мусорную реформу и не объединять южную столицу с Батайском

Новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами в донском регионе - отменить, Батайск и часть Аксайского и Мясниковского районов — не объединять (по крайней мере, в ближайшее время) с Ростовом-на-Дону, а правила по капремонту многоквартирных домов — кардинально пересмотреть: таковы основные заявления, сделанные в эфире радио «КП» (89,8 FM) заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Борисом Вальтером.

Вот наиболее интересные моменты нашей беседы...

ИТОГИ ДВУХ МЕСЯЦЕВ МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ: ОЦЕНКА «СР»

- Предварительный итог — провал. По моему мнению, реформа должна была привести к кардинальному улучшению ситуации — прежде всего, экологической, повышению качества услуги. Два месяца? Это тот срок, когда можно уже делать выводы. И, как выяснилось, у нас телега едет впереди лошади. Придумали норматив накопления ТБО — 8 литров в день на каждого: семья из трех человек, по мнению чиновников, в день производит два ведра мусора. Но это же норматив ограбления, а не потребления! Получился просто серьезный источник дохода для регионального оператора, а обоснования его мы на широком обсуждении не видели. На комитете ЗС РО по строительству и ЖКХ мы не получили от МинЖКХ ответ по обоснованию. А Ростовская область, между тем, занимает 6-е место в РФ по величине этого норматива — даже в Москве, Питере, Подмосковье он ниже, чем у нас.

ПОЧЕМУ НЕ ПОСТРОЕНЫ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ?

- В моем понимании, прежде, чем начинать эту реформу, нужно было создать предварительно те самые восемь МЭОКов, о которых речь идет с 2014-го года, а должны они были появиться к 2018-му. Но вопрос-то не решен, они не построены. А тарифы повысили. Вы посмотрите, что происходит с организациями: в Новошахтинске, одному из учреждений допобразования повысили тариф многократно — в 2018-м они платили 47 тысяч рублей в год, а в этом им предложили заключить договор на 65 тысяч в месяц, это в 17 раз больше! А почему не строят мусороперерабатывающие комплексы — все просто: не нашли инвестора. Значит, надо было строить за счет государства — профицит федерального бюджета запланирован в размере 2 трлн рублей, а один МЭОК стоит около миллиарда, то есть 8 млрд нужно для нашего региона. Почему нет? Создавайте за счет казны, это потом будет еще и источник дохода.

По сути, пока ничего не изменилось: мусор с контейнерных площадок вывозят на прежние полигоны.Фото: Семён Иванов

«ИДЕЯ РЕФОРМЫ — ПРАВИЛЬНАЯ. ПОДХОД — НЕТ»

- Сама идея мусорной реформы — верна. Но говорить о повышении тарифа нужно, когда народ увидит, что есть изменения в лучшую сторону: что исчезли свалки, мусорные навалы и т. д. А сейчас региональные операторы уже зарабатывают (и их собираются освободить от ключевых налогов), но вывозят мусор туда же, куда возили и раньше. Наша задача максимум — приостановить мусорную реформу, приостановить тариф, пока не будут построены МЭОКи. И мы, Ростовская область, можем выйти с этой инициативой на федеральный уровень — это задача максимум. А минимум — это уменьшение норматива накопления хотя бы до 2 кубометров, это будет среднее значение по ЮФО. Именно поэтому мы сделали запрос в МинЖКХ, хотим посмотреть расчеты. И собираем сейчас подписи — в Новошахтинске за неделю получилось 14 тысяч подписей. Планы на ближайшее время — послушать профильное ведомство. На том заседании парламентского комитета по строительству и ЖКХ, где рассматривался этот вопрос, все происходило сжато, там была обширная повестка, и я благодарен вице-спикеру ЗС и председателю комитета Александру Скрябину, что он поддержал наше предложение собраться непосредственно по теме мусорной реформы во внеочередном порядке в ближайшее время. По моим ощущениям, выручка тех, кто занялся теперь организацией вывоза мусора, выросла в разы. А почему, пусть кто-нибудь объяснит? Они начали больше работать? У нас стало чище? У меня вопрос: как же тогда раньше работали перевозчики? Ничего же не поменялось!

НАКАЗАНИЕ ЗА СОЗДАНИЕ СВАЛОК НАДО УЖЕСТОЧАТЬ

- Проблема с несанкционированными свалками действительно стоит остро. И нынешнее наказание, которое измеряется несколькими тысячами рублей, очень мало — нужно устанавливать сотни тысяч. Но проблема же еще в доказывании самого факта совершения таких нарушений. Поэтому, я считаю, можно сделать одним из способов подтверждения таких случаев фото- и видеофиксацию их самими гражданами — по примеру фиксации нарушений ПДД. Следует ведь признать: отношение населения сегодня совершенно изменилось, мы начали внимательнее и нетерпимее относиться к таким случаям. Пусть это будет не создание свалки, а, например, нарушение правил благоустройства, но это нужно вводить.

О ПРЕТЕНЗИЯХ К ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА

- Их три. Во-первых, в Ростовской области — самый большой взнос за капремонт в Южном федеральном округе (резко повысили почти на 40 процентов в прошлом году — только потому, что нужно выполнять сроки программы). Во-вторых, это качество выполнения работ. И в-третьих, рост обращений, связанных с неправильным расходованием средств, которые аккумулируются на спецсчетах, чтобы самостоятельно распоряжаться ими в дальнейшем, а не складываются в так называемый «общий котел», когда конкретный дом ожидает свой очереди. И получается, что сроки программы изменить нельзя, чтобы людям не приходилось платить намного больше. Мы предлагаем передать полномочия по установлению взноса от органов исполнительной власти в ведение Заксобрания, то есть чтобы его размер устанавливался областным законом, и пусть тогда депутаты сами отчитываются перед своими избирателями, кто за что голосовал.

Ростов-на-Дону, безусловно, столица, но выиграют ли остальные муниципалитеты от объединения с ним, еще вопрос, полагают в "Справедливой России". Фото: пресс-служба мэрии.

ПРИСОЕДИНЯТЬ БАТАЙСК И СОСЕДНИЕ РАЙОНЫ К РОСТОВУ-НА-ДОНУ НЕ НУЖНО

- Нас беспокоит кулуарность обсуждения этого вопроса: где широкая дискуссия? В декабре стало известно, что по инициативе каких-то граждан возникла эта идея. В январе создается рабочая группа — в нее вошли представители профильных министерств, облправительства и муниципальных администраций, а почему не включили в нее представителей общественности, депутатов? Мы написали обращение, чтобы войти в состав этой группы, но ответа пока не получили. И плюсов объединения пока никаких не вижу, а минусы — есть. Для населения, например, повысятся налоги, потому что кадастровая стоимость земель в Ростове-на-Дону и муниципалитетах разная, увеличится стоимость проезда в общественном транспорте, поднимется плата за ЖКХ, появятся расходы на переоформление документов и т. д. У бизнеса тоже возникнут проблемы — налоги, рост стоимости патентов, да и вообще ростовчане «задушат» местный малый бизнес. Новые финансовые возможности? Откуда они возникнут? Мы сложим вместе бюджеты, и все. По детсадам и школам — действует территориальный принцип, ничего не изменится. Но тему, в любом случае, нужно обсуждать.