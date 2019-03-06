2019-03-06T14:42:44+03:00
Общество

«С миру по нитке директору на машину?»: В Ростове-на-Дону родители пожаловались на поборы к 8 Марта

В Интернете подсчитали: сдай все - получилась бы кругленькая сумма в 1,3 миллиона рублей [аудио]
Ольга ГОПАЛО
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Очередной скандал на тему школьных поборов к 8 Марта разгорелся в одном из пабликов Ростова-на-Дону.Очередной скандал на тему школьных поборов к 8 Марта разгорелся в одном из пабликов Ростова-на-Дону.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Очередной скандал на тему школьных поборов к 8 Марта разгорелся в одном из пабликов Ростова-на-Дону. Там мамочка пожаловалась на то, что в школе решили собрать неподъемную для некоторых семей сумму - в 2,5 тысячи рублей на подарки к женскому празднику. Отказникам же предложили «освободить место для желающих»

Отказникам предложили «освободить место для желающих». Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Отказникам предложили «освободить место для желающих».Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«МЫ НЕ МИЛЛИОНЕРЫ!»

- У меня небольшая дилемма, - признался анонимный автор поста, сообщив что на родительском собрании было принято решение собирать по 2,5 тысячи рублей с носа. При этом львиная доля средств - 1,5 тысячи рублей должна пойти на подарок классной руководительнице, еще по пятьсот рублей - для директора школы и праздничный стол.

- Уточнять класс не буду: узнают, заклюют, - продолжила жалобщица. - Мне кажется, это очень дорого. Я об этом сказала. Мне ответили: «Освободите место для желающих: знаете сколько хотят тут учиться?».

Женщина призналась, что в семье подрастает двое детей.

- И в детский сад тоже будем брать подарки, но мы не миллионеры! - подытожила она.

Вот такой пост появился накануне праздника. Фото: Группа Вконтакте &quot;Левенцовка Новости&quot;.

Вот такой пост появился накануне праздника. Фото: Группа Вконтакте "Левенцовка Новости".

«ХВАТИТ И НА АВТО, И НА ТЕЛЕФОН»

В итоге, под постом десятки возмущенных комментариев.

- Что-то дороговато: учителя не опухнут? За что такие подарки?! Это даже не День рождения! - написала одна из Интернет-пользователей. - Одна знакомая учительница начальных классов заявила: я люблю, когда мне дарят духи и золото. Мы все обалдели. Дорогие родители, вы их разбаловали!

- Все правильно: учителю телефон, директору плазму в кабинет тысяч так за сто или машину, - высказалась другая.

- Это родительский комитет так решил? Видимо дети их не очень-то хорошо учатся, вот они за счет других учеников и решили подлизаться, - предположила третья.

В Интернете тут же подсчитали, что если в школе учиться порядка 2 700 учеников и каждый сдаст требуемые 2,5 тысячи рэ, то кругленькая сумма получится. Если предположить, что в классе обучается около тридцать школьников, то только подарок учительнице вытянет тысяч на 45. А вот если «директорскую таксу» помножить на всю школу, то и на авто хватит стоимостью в 1,35 миллиона рублей.

Одна из мамочек пожаловалась на то, что в школе решили собрать неподъемную для некоторых семей сумму. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Одна из мамочек пожаловалась на то, что в школе решили собрать неподъемную для некоторых семей сумму.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«ПЛАЗМЫ У НАС ДАЖЕ В КОРИДОРАХ ВИСЯТ»

Правда, многие усомнились в том, что информация о поборах в этой школе - правда.

- Суммы придумали. Этого быть не может! - написал один из комментаторов.

«Комсомолке» удалось дозвониться до директора учебного заведения Нины Янковской. В настоящее время она исполняет обязанности руководителя.

- Конечно, я в курсе этого поста в социальных сетях и уверяю: все что написано там - ложь от первого до последнего слова, - рассказала Нина Владимировна «КП-Ростов». - Более того, я через тот же паблик попросила недовольных родителей прийти ко мне в кабинет, чтобы лично от них услышать эту информацию, если она, действительно, имела место быть. Но ко мне так никто и не пришел, а этот пост был удален. Да, у нас, действительно, единственная школа на весь Левенцовский микрорайон. В настоящее время в ней учится 2 715 человек, при том что проектная мощность меньше почти в половину. Район новый с молодыми семьями, желающих учиться много.

Мне бы хотелось подчеркнуть, что никаких сборов в школе нет, и я категорически против них. Более того, мы провели со всеми педагогами внеочередное собрание, где об этом еще раз было озвучено. А кодекс этики и служебного поведения доведен до всех под роспись.

Кстати, плазмы у нас висят даже в коридорах. А всю неделю на сцене в актовом зале идут только концертные номера, посвященные Масленице и 8 Марта. И там нет никаких накрытых столов ни для учителей, ни для родителей и учеников.

«С миру по нитке директору на машину?»: В Ростове-на-Дону родители пожаловались на поборы к 8 Марта

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ИСТОЧНИК KP.RU

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