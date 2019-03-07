"Нас разлучила теща-радикалка!": Российский суд обязал бизнесмена из Ростова-на-Дону отдать трехлетнюю дочь матери-украинке

История эта — и тяжелая, и неприятная, а еще — и очень жестокая. Потому что речь в ней идет о судьбе трехлетнего ребенка, маленькой гражданки Российской Федерации по праву рождения, которая решением отечественной Фемиды (конечно, гуманной и справедливой, кто с этим поспорит?) отправлена жить на Украину — в семью матери, пропитанной открытой неприязнью к ее Родине, где она появилась на свет, сделала свои первые шаги и произнесла первые же слова.

ТЕЩА ХВАЛИЛАСЬ В СОЦСЕТЯХ ГРАМОТАМИ ОТ НАЦИОНАЛИСТОВ

Начиналось все у Александра Шевченко и Екатерины Настроги, тогда еще студентов Одесской госакадемии строительства и архитектуры, впрочем, все красиво — даже романтично. Влюбились друг в друга, начали встречаться, а потом фактически сбежали, вопреки воле ее мамы, завсектором таможенного управления города Черноморск, в Россию — в Москву, где Саше предложили выгодное местечко в одной компании, которая занимается торговле рыболовным оборудованием.

Пока еще счастливая семья Шевченко: все вместе. Но скоро их идиллия рухнет. Фото: личный архив героя публикации.

- Не шиковали, конечно, но вполне нормально жили, - вспоминает он. - В ноябре 2013-го мы переехали в Ульяновск, там предложили должность, еще через год поженились, Катя взяла мою фамилию. А в июле уже 2015-го мы оба получили гражданство РФ, по программе добровольного переселения соотечественников — ровно за месяц до появления на свет нашей дочки Арины.

Девочка, соответственно, тоже получила российское свидетельство о рождении.

Свидетельство о рождении ребенка - российское. Фото: личный архив героя публикации.

А с матерью Екатерина не общалась в то время совершенно — та, подняв самостийный флаг после присоединении Крыма к России и начала гражданской войны на Донбассе и воспылав ярой ненавистью к нашей стране, дистанцировалась от молодой семьи, проигнорировав, говорит Александр, даже то, что у нее родилась внучка.

Вместо этого она активно делала посты в соцсетях о своей поддержке бойцов ВСУ, воюющих на юго-востоке Украины с ополченцами, хвалилась денежными переводами для них, участвовала в так называемой «кулинарной сотне», публикуя многочисленные грамоты от Минобороны Украины и Правого сектора (экстремистская организация, запрещенная в РФ).

КРАЖА БЕЗ ВЗЛОМА

- Но через некоторое время я заметил, что Катя начала с ней понемногу общаться — все чаще и больше, переписывались в вотсапе, по телефону разговаривали, а в начале лета 2016-го она с дочкой поехала в Одесскую область, в Черноморск: сказала, что хочет Аришку показать своей матери, я не стал возражать, - продолжает он. - А зря, как выяснилось.

Около месяца, по его словам, они более-менее поддерживали связь, но беседы становились какими-то странными: в словах Екатерины стали проскальзывать какие-то политические суждения по теме России и Украины, дальше — уже резкие заявления об «оккупации», «военном вмешательстве» и т. п. Они спорили, каждый пытался что-то доказать... А через некоторое время контакты обрубились совсем — и по телефону, и в соцсетях.

Анна Захарченко любит позировать с жовто-блокитным стягом. Фото: соцсети.

- Самое обидное, что она вообще ничего не объяснила, не попыталась обсудить, а просто перестала отвечать на мои звонки, и все, - утверждает молодой человек. - А то, что произошло дальше, вообще ни в какие ворота: в один день, в середине июля, пока я был на работе, приехала в Россию, вошла в нашу квартиру в Ульяновске, которую мы снимали, забрала все свое золото, ноутбук, еще один мой смартфон, а главное — 600 тысяч рублей, которые мы откладывали на покупку собственного жилья.

Правда, тогда, говорит он, сначала не понял, что случилось, когда вернулся домой и обнаружил пропажу: вызвал полицию, приехала следственно-оперативная группа, составили список того, что исчезло, срисовали отпечатки пальцев. А наутро ему сообщили, что личинка замка на входной двери не нарушена, его открывали своим ключом. Плюс оперативники выяснили, что Екатерина приезжала в Ульяновск — иными словами, сомнений в том, что в их квартиру наведывалась она сама, никаких и быть не может. Соответственно, возбуждать уголовное дело о краже никто не стал: на каких, собственно, основаниях? Семейные разборки, и только.

«ЖЕНА ВЫВЕЗЛА ДОЧЬ НА УКРАИНУ? ДА ЭТО ПРОСТО СЕМЕЙНЫЕ РАЗБОРКИ»

- Хотел объявить в розыск и ее, и дочь, но мне на это тоже ответили, что раз я знаю точно их местонахождение, нет резона этого делать, - пожимает плечами Шевченко. - В общем, наступили для меня настоящие дня мучений, когда я вообще не понимал, где мой ребенок, что с ним? Просил друзей, знакомых, родственников что-то выяснить о них там, на Украине, но тоже все было бесполезно. Как в воду канули — и жена, и дочь.

Теща Анна Захарченко гордо постила в соцсетях свою приверженность к радикальным организациям. Фото: соцсети.

Поэтому письмо, поступившее осенью уже 2017-го по адресу его родителей в Одессе, где он был прописан раньше, стало для него настоящим шоком (к тому времени сам Александр, получив повышение, перебрался на постоянное место жительства в Ростов-на-Дону): в нем указывалось, что Екатерина подала на развод — причем, в украинский суд.

- Как?! Мы же оба — граждане РФ, причем, получая несколько лет назад российское гражданство, мы подписывали добровольный отказ от украинского, и брак наш тоже был заключен здесь, в России, и ребенок родился в Ульяновске, - до сих пор не может прийти в себя молодой человек.

Но все оказалось проще простого: дело в том, что тогда, в 2015-м, уже начался политический конфликт между двумя странами, и старые украинские паспорта, обычный и заграничный, которые они должны были сдать в посольство незалежной, им просто вернули из ульяновского УФМС. И Катя воспользовалась этим: она инициировала судебные разбирательства как гражданка Украины — с претензиями к нему, тоже как к гражданину этой страны.

- И тамошние суды вынесли решения в ее пользу, - объясняет он. - Более того: главное управление Миграционной службы Украины вынесло решение, согласно которому, ребенок тоже «с момента рождения признается гражданином Украины».

И Александр Шевченко решил бороться за дочь. Первым делом — нанял адвоката, там, в Одессе. Спустя полгода тому удалось установить, для начала, юридическое место жительства Екатерины, а кроме того, он инициировал собрание органов опеки при горисполкоме Черноморска, чтобы тот определил, по крайней мере, «порядок встреч Шевченко А.Г. с малолетней дочерью Шевченко А.А.».

«АТУ ЕГО! ОН ПОХИТИЛ МАЛЕНЬКУЮ ДЕВОЧКУ!»

- 20 октября прошлого года я приехал в Черноморск вместе со своими родителями и увидел, наконец, впервые за два года мою дочурку — вы даже не представляете, каково это было! - рассказывает Александр. - Когда ей сказали, что я, она на шею мне бросилась, кричит — «Папа, папа!». У обоих слезы на глазах. А Катя... она прикатила на эту встречу со своим новым сожителем, его тоже, кстати, Сашей зовут. Я ей говорю: позволь нам с Аришкой вместе побыть, мы тут на берегу базу отдыха снимем. И тут, я удивился еще, она так легко соглашается — пожалуйста, мол.

А вечером того же дня, продолжает Шевченко, она начала писать в вотсап сообщения — верни ребенка! Потом ему на телефон поступил звонок из полиции: оказалось, что Екатерина написала заявление о том, что он похитил Арину.

Репосты о похищении девочки разлетелись по соцсетям. Фото: соцсети.

- Кое-как объяснялся с ними, что все в порядке, мы не скрываемся, есть адрес, где мы находимся: есть желание — приезжайте, проверяйте, - говорит он. - А они отвечают, что Катя им сказала, будто я ее вообще сбил на отцовской машине и увез дочь. Я просто в недоумении: кого сбил, когда? Вот автомобиль, с ним все в порядке. Отец съездил в отделение, показал, что повреждений никаких нет. Но этим все не закончилось: наутро звонит уже опер из местного уголовного розыска — и сразу же с угрозами: верни ребенка, иначе мы тебя посадим, ты ее украл, это преступление! Вот тогда-то и стало ясно, почему Катя так легко разрешила мне провести время с Ариной. Теща, как выяснилось, в тот же вечер опубликовала пост в соцсетях — мол, россиянин силой забрал у жены-украинки трехлетнюю дочь (конечно, тоже гражданку Украины) и увез в неизвестном направлении.

Естественно, волну подхватили националисты-укропатриоты: они крадут наших детей, ату его! Само собой, клич тут же начали репостить, начался уже ураган.

Знакомые Анны Захарченко (Настроги - по первому мужу), радикальной активистки, распространяли по Интернету такие призывы. Фото: соцсети.

- И я понял: все, это полный привет, с моим-то российским паспортом все сейчас будет совсем жестко, и принял решение уезжать из Украины прочь, в Ростов-на-Дону, - объясняет Александр Шевченко. - И дочь забрал с собой — почему я должен был оставлять ее этим?..

Границу, к слову, несмотря на то, что им пришлось от Одессы проехать почти пол-Украины, до пункта пропуска, они пересекли спокойно. А спустя несколько дней были уже у него дома, в Ростове.

- Я понял: вот оно, счастье! - делится молодой человек. - Аришка рядом, все хорошо. Накупил ей полную машину всяких вещей, которые нужны ребенку, начали мы нормальную жизнь. Встали на учет в поликлинике, прошли медосмотр. Правда, работать приходилось удаленно, из дома, но у меня получалось выполнять свои обязанности. Одновременно подал заявление на развод — в загс Железнодорожного района.

ДЕВОЧКУ ОБЪЯВИЛИ В РОЗЫСК ЧЕРЕЗ ИНТЕРПОЛ

Однако идиллия продолжалась недолго. Вскоре ему начали названивать все службы и ведомства, какие только существуют: и ФСБ, и Следственный комитет, и прокуратура, и органы опеки, и подразделение по делам несовершеннолетних, и даже из приемной детского омбудсмена по Ростовской области. Оказалось, что жена подала заявление о похищении девочки уже и в Интерпол, а полиция Украины распространила об этом официальное сообщение.

Александр Шевченко в шоке от того, что он фактически потерял дочь на долгие годы. Фото: личный архив героя публикации.

- Представитель Интерпола, кстати, приезжал к нам: посмотрел, увидел, что с ребенком все в порядке, но уведомил, что нас ищут в 194 странах мира, - продолжает Александр. - Потом прибыла целая делегация из всех ранее звонивших ведомств — тоже убедились, что Арина в норме, пообщались с ней. Они же сказали, что Катя со своей матерью приехала в Ростов и теперь обивает пороги разных инстанций, забрасывая их заявлениями о похищении. А тем временем, в управлении по борьбе с экстремизмом и терроризмом, куда меня тоже вызывали, мне сказали, что у них есть оперативная информация оттуда, из Украины, что там ищут исполнителей, которые бы взялись тайно вывезти нас обоих, меня и Аришку, в Одесскую область. Страшно, конечно, стало.

При этом Екатерина подала иск в Первомайский суд Ростова-на-Дону о возвращении ей ребенка (в Южном федеральном округе именно эта инстанция уполномочена разрешать такие вопросы). Но — суд встал на сторону отца, не найдя ее доводы убедительными.

«Изучив обстоятельства дела, исходя исключительно из интересов ребенка, не учитывая интересы родителей, суд находит заявленные истцом требования не подлежащими удовлетворению», - говорится в решении.

Решение суда первой инстанции - в пользу Александра Шевченко. Фото: личный архив героя публикации.

Но и Екатерина не собиралась сдаваться: подала апелляция в Ростовский областной суд, и тот... неожиданно отменяет решение нижестоящей инстанции и, взяв на себя функции по определению нового решения, постановляет — отдать девочку матери.

- Сказать, что это был гром с ясного неба - значит, вообще ничего не сказать, - признается Александр Шевченко. - Но черным по белому сказано: решение окончательное, исполнить в течение 24-х часов. В общем, Арину у меня забрали. И увезли. Почему в апелляции не учли того, что принял во внимание Первомайский райсуд, отчего они не восприняли, что ребенок-то и не хотел видеть Катю вообще? Что она рассказывала разные страсти про то, как та ее шлепала, наказывала, а ее новый сожитель просил — тьфу ты, гадость какая! - чтобы малышка делала ему массаж?! Что за дикость? И неужели они не понимают, что в свете политической обстановки я теперь дочку, возможно, не увижу долгие годы, что я ее потерял?

Как стало известно «КП», Екатерина Шевченко уже увезла дочь на Украину. Связаться с ней, чтобы выслушать и ее точку зрения по поводу ситуации, не представилось возможным. И шансов вернуть девчоку в Россию теперь практически нет.