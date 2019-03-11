2019-03-11T16:15:46+03:00
Происшествия

Участник бандформирования, готовивший покушения на судей и силовиков на Северном Кавказе, получил 18 лет колонии

В Ростове-на-Дону огласили приговор жителю Ингушетии Якубу Хашагульгову
Александр СТЕПАНОВ
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Хашагульгов был задержан в 2013-м - по обвинению в соучастии в подготовке теракта во Владикавказе, однако присяжные сочли его вину недоказанной.Хашагульгов был задержан в 2013-м - по обвинению в соучастии в подготовке теракта во Владикавказе, однако присяжные сочли его вину недоказанной.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по уголовному делу террористической направленности, обвиняемым по которому проходил житель Ингушетии Якуб Хашагульгов.

По версии следствия, преступная деятельность его развернулась еще десять с лишним лет назад — в ноябре 2008-го, когда он добровольно вступил в преступное сообщество под названием «Вилайят Галгайче», которое действовало на территории республики, влившись в одно из его подразделений - вооруженную группировку «Магас», которая причастна к серии терактов, включая подрыв на Центральном рынке Владикавказа в сентябре 2010-го.

- Бандиты имели на своем вооружении самые разные огнестрельного оружия, боеприпасы и взрывчатку, плюс средства связи, маскировки и передвижения, которые использовались для совершения нападений и других тяжких преступлений, - сообщили в следственных органах. - Сам Хашагульгов, отдавая, разумеется, себе отчет о том, что это за организация, носил при себе «ствол» с глушителем, а также хранил дома самодельное взрывное устройство.

Лично он, например, участвовал вместе с подельниками из «Магаса» в поджоге одного кафе — так его начальники собирались бороться с распространением спиртного в республике.

А в ноябре 2012-го — феврале 2013-го Хашагульгов получил более серьезную задачу от командиров своего ОПС: он принялся готовить покушения на жизнь руководства Верховных судов и силовых структур Северной Осетии и Ингушетии.

- Через некоторое время у него уже были и конкретные адреса мест проживания судей, оружие, боеприпасы и бомба, - уточнили следователи.

Однако планы сорвались: в феврале 2013-го его, а также еще нескольких боевиков, задержали спецслужбы — по обвинению как раз в совершении теракта во Владикавказе, когда погибли два десятка человек.

Правда, коллегия присяжных признала его вину в этих зверствах недоказанной — его отпустили на свободу, но... спустя неделю с небольшим задержали вновь. На этот раз — за мошенничество с бюджетными деньгами.

По данным правоохранительных органов, Хашагульгов и его подельник Магомед Аушев, уроженец Чечни, занимались темой строительства индивидуальных домов для вынужденных переселенцев из одного из горных районов Ингушетии, чье жилье попало в оползневую зону.

Сумма похищенных казенных средств составила почти 7 млн рублей.

И потом, уже после повторного ареста, силовики подняли и раскрутили дело по «Магасу».

- Северо-Кавказским окружным военным судом Хашагульгов признан виновными приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима - с ограничением свободы на два года и штрафом в 700 тысяч рублей. Магомеду Аушеву назначено наказание в виде штрафа в размере полумиллиона рублей, - сообщили в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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