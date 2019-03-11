Ветер и мокрый снег: спасатели Ростова-на-Дону предупредили о резком ухудшении погоды
Спасатели предупредили жителей донского региона о резком ухудшении погоды в ближайшие сутки. Увы, но солнечные мартовские дни пока отменяются.
- 11-12 марта ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, временами небольшой дождь, ночью и утром 13 числа мокрый снег, - сообщает Центр управления кризисными ситуациями ГУМЧС РФ по РО в Ростове-на-Дону.
Водителей просят пока не менять зимнюю резину на зимнюю, так как возможны налипание снега, гололед и, соответственно, увеличение числа дорожных происшествий.
- В условиях плохой видимости вблизи проезжей части дороги пешеходам необходимо быть внимательными, - добавляют инспекторы ДПС. - В таких погодных условиях в темное время суток пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.
Потому лучше посидеть дома, а если отсутствует такая возможность - быть максимально внимательными и осторожными. Это касается как автомобилистов, так и пешеходов.
ВНИМАНИЕ!
В экстренных случаях звоните на номер «112».
ИСТОЧНИК KP.RU