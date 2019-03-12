«С улицы в Hollywood»: Ландшафтный дизайнер из Ростова-на-Дону на скорости влетел в ледяное озеро на горящей машине

- Там, где вы тормозите, я нажимаю на газ, - такими словами встречает страничка ростовчанина Евгения Чеботарева в сети. 27-летний парень выделывает такие трюки — аж дух захватывает: то висит над пропастью на высоте десятки метров, то заезжает на горящей машине в ледяное озеро. Или вот - опасное сальто с подожженной лестницы. При этом деревянную конструкцию на полной скорости сбивает автомобиль. "Комсомолка" поговорила с экстремалом, ролики которого разлетаются в Сети как горячие пирожки.

В огне.Страница Вконтакте Евгения Чеботарева.

«ВЫРОС НА УЛИЦЕ, НО СПАС СПОРТ»

- Я вырос в небольшом селе под Ростовом-на-Дону, - говорит Евгений Чеботарев. - Можно сказать, был трудным подростком, все время проводил на улице. Но меня спас спорт. В восемь лет пришел на борьбу с друзьями за компанию и остался на 12 лет. Потом были и акробатика, и тяжелая атлетика. Сальто крутили, лазили везде как все подростки.

К слову, в обычной жизни парень занимается озеленением, благоустройством и подготовкой участков к строительству. А вот трюками он начал "болеть" меньше года назад.

- Все началось с прыжка через машину, - говорит собеседник. - Заспорили с друзьями: смогу ли прыгнуть выше «четырнадцатой». Они думали нет, а у меня прыжок хороший - выше 1,5 метра и я прыгнул. Причем так, что получилось с большим запасом. Все были шокированы. Дальше - больше. Подумал: а что будет, когда машина поедет, а я ее перепрыгну? Меня захватил азарт.

В итоге, видео каскадера-ростовчанина стали набирать огромное количество лайков. Это настолько подстегнуло молодого человека, что уже через несколько месяцев он перепрыгивал не одну, а сразу две летящие на скорости в 80 километров час машины.

В полете.Страница Вконтакте Евгения Чеботарева.

«МАШИНА ОБГОРЕЛА ДО ТРЮКА»

Но абсолютным хитом стало видео, когда ростовский экстремал влетел на горящей машине прямо в озеро. Смертельный трюк, без страховки. С самодельного трамплина высотой в десять метров, скорость автомобиля составила 60-70 километров в час, а вот длина полета около 30-40 метров.

- Этот пока самый топовый: он разлетелся по всей стране, - смеется парень. - Четыре дня его готовили. Я специально купил старенькую «классику» за 15 тысяч рублей. По задумке машина должна была загореться на ходу и полететь в озеро, а я - выпрыгнуть из нее прямо в воду. Я несколько дней тренировался, готовился. А когда был назначен день Х, то грянули сильные заморозки и водоем замерз!

«С улицы в Hollywood»: Ландшафтный дизайнер из Ростова-на-Дону на скорости влетел в ледяное озеро на горящей машине 00:00 00:00

Но разве ж это трудности для каскадера?

- Я, если чем загорелся, то просто так не могу отступать: назад дороги не было, - продолжает ростовчанин. - Но трюк у меня получился не с первого раза. С начала спалили машину: пламя охватило салон настолько быстро, что авто просто не успело доехать до места назначения, а мне пришлось выскочить заранее. За день мы ее подшаманили: сделали обмотку руля, вставили лобовое стекло, завели. Так и пришлось влетать в ней прямо в озеро, а уже из воды выбираться самостоятельно, не об лед же было биться в самом деле?!

К слову, ростовский каскадер за экологию: после выполнения трюка машину эвакуировали из водоема и утилизировали по правилам.

На высоте.Страница Вконтакте Евгения Чеботарева.

«КАКОЙ-ТО ПРОЦЕНТ СТРАХА СУЩЕСТВУЕТ»

А еще нередко идеи трюков Евгению подкидывают его поклонники. А главные его помощники на пути к славе друзья. Другие - редко соглашаются на такое безумие. Сейчас парень мечтает уехать из Ростова-на-Дону прямиком в Голливуд. Знающие подсказали дорогу. А его очередная мечта подпрыгнуть между двумя машинами как раз в тот момент, когда они на скорости будут лететь лоб в лоб друг на друга. Ростовский каскадер обещает: водителей в машине не будет, так что никто не пострадает.

- Какой-то процент страха у меня, конечно, существует, - признается Евгений. - Но он где-то внутри и быстро пролетает. Желание победить самого себя - больше.